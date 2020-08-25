https://ria.ru/20200825/vaktsina-1576303996.html

Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от коронавируса

Центру имени Гамалеи выдали разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса, сообщили в пресс-службе Минздрава. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T19:10

2020-08-25T19:10

2020-08-25T21:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

нии им. гамалеи

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030694_0:203:3179:1991_1400x0_80_0_0_6defa0b10aad283e46bca22636da2533.jpg

<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Центру имени Гамалеи выдали разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса, сообщили в пресс-службе Минздрава.Директор учреждения Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, что до 3 сентября центр поставит препарат в московские медицинские организации, а 4-5 числа могут начать прививать добровольцев. Гражданский оборот вакцины запланирован на вторую половину сентября."Сейчас то, что наработано, две серии, их проверит Росздравнадзор, это дней 10-12. И сразу же будет объявлен тендер на ту организацию, которая выиграет право этим заниматься. Она начнет развозить вакцину, а 15-20 (сентября. — Прим.ред.), наверное, это все будет реалистично", — отметил Гинцбург.Российская разработка стала первым в мире препаратом для профилактики COVID-19, она получила название "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>". Специалисты подготовили вакцину при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось.Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. По его словам, имеющиеся мощности позволяют сделать 500 миллионов доз за год. Накануне в пресс-службе Александра Лукашенко сообщили, что Белоруссия станет первой страной, куда будут поставлять российский препарат. Кроме того, граждане республики добровольно примут участие в третьем этапе испытаний.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200824/vaktsina-1576243926.html

Кузя Домовёнок Ага, если б США объявила об готовой вакцине, то для вас это была бы прям панацея, на которою молиться надо))) А Россия, так себе, фигню всякую делает. Нету той США, есть только отсталый сброд, который и противостоянием к эпидемиям себя на первое место поставил)))) Почти угадали, только с точностью наоборот))) 84

White Rabbit Ну и замечательно. Отсчет кончины вируса пошел...Пора заканчивать с этим безобразием. 61

38

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество