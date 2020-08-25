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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200825/vaktsina-1576303996.html
Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от коронавируса
Центру имени Гамалеи выдали разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса, сообщили в пресс-службе Минздрава. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T19:10
2020-08-25T21:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Центру имени Гамалеи выдали разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса, сообщили в пресс-службе Минздрава.Директор учреждения Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, что до 3 сентября центр поставит препарат в московские медицинские организации, а 4-5 числа могут начать прививать добровольцев. Гражданский оборот вакцины запланирован на вторую половину сентября."Сейчас то, что наработано, две серии, их проверит Росздравнадзор, это дней 10-12. И сразу же будет объявлен тендер на ту организацию, которая выиграет право этим заниматься. Она начнет развозить вакцину, а 15-20 (сентября. — Прим.ред.), наверное, это все будет реалистично", — отметил Гинцбург.Российская разработка стала первым в мире препаратом для профилактики COVID-19, она получила название "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>". Специалисты подготовили вакцину при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось.Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. По его словам, имеющиеся мощности позволяют сделать 500 миллионов доз за год. Накануне в пресс-службе Александра Лукашенко сообщили, что Белоруссия станет первой страной, куда будут поставлять российский препарат. Кроме того, граждане республики добровольно примут участие в третьем этапе испытаний.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200824/vaktsina-1576243926.html
Ага, если б США объявила об готовой вакцине, то для вас это была бы прям панацея, на которою молиться надо))) А Россия, так себе, фигню всякую делает. Нету той США, есть только отсталый сброд, который и противостоянием к эпидемиям себя на первое место поставил)))) Почти угадали, только с точностью наоборот)))
84
Ну и замечательно. Отсчет кончины вируса пошел...Пора заканчивать с этим безобразием.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от коронавируса

19:10 25.08.2020 (обновлено: 21:25 25.08.2020)
8510
© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Центру имени Гамалеи выдали разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Директор учреждения Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, что до 3 сентября центр поставит препарат в московские медицинские организации, а 4-5 числа могут начать прививать добровольцев. Гражданский оборот вакцины запланирован на вторую половину сентября.
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"Сейчас то, что наработано, две серии, их проверит Росздравнадзор, это дней 10-12. И сразу же будет объявлен тендер на ту организацию, которая выиграет право этим заниматься. Она начнет развозить вакцину, а 15-20 (сентября. — Прим.ред.), наверное, это все будет реалистично", — отметил Гинцбург.
Российская разработка стала первым в мире препаратом для профилактики COVID-19, она получила название "Спутник V". Специалисты подготовили вакцину при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. По его словам, имеющиеся мощности позволяют сделать 500 миллионов доз за год.
Накануне в пресс-службе Александра Лукашенко сообщили, что Белоруссия станет первой страной, куда будут поставлять российский препарат. Кроме того, граждане республики добровольно примут участие в третьем этапе испытаний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Обсудить 38
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
Ага, если б США объявила об готовой вакцине, то для вас это была бы прям панацея, на которою молиться надо))) А Россия, так себе, фигню всякую делает. Нету той США, есть только отсталый сброд, который и противостоянием к эпидемиям себя на первое место поставил)))) Почти угадали, только с точностью наоборот)))
25 августа, 19:33
Кузя Домовёнок
44420015
Ну и замечательно. Отсчет кончины вируса пошел...Пора заканчивать с этим безобразием.
25 августа, 19:30
White Rabbit
4692004
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