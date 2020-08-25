https://ria.ru/20200825/vaktsina-1576275716.html

Мурашко рассказал о наборе пациентов для испытаний вакцины от COVID-19

На следующей неделе начнется набор добровольцев для проведения пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T11:35

2020-08-25T11:35

2020-08-25T12:42

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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<strong>ОБНИНСК, 25 авг - РИА Новости.</strong> На следующей неделе начнется набор добровольцев для проведения пострегистрационных испытаний <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">вакцины от коронавируса</a>, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Он отметил, что вакциной интересуются другие страны, в частности производством препарата на своих территориях. "Мы видим, что вакцина получила мировой резонанс", - подчеркнул министр.Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину "Спутник V" для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. РФПИ с партнерами инвестировал 4 миллиарда рублей в производство вакцины от коронавируса в России.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200811/1575651253.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество