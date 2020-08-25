Мурашко рассказал о наборе пациентов для испытаний вакцины от COVID-19
11:35 25.08.2020 (обновлено: 12:42 25.08.2020)
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© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
ОБНИНСК, 25 авг - РИА Новости. На следующей неделе начнется набор добровольцев для проведения пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Я думаю, что на следующей неделе уже непосредственно начнется набор пациентов, параллельно пойдет с применением в клинической практике", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
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Он отметил, что вакциной интересуются другие страны, в частности производством препарата на своих территориях. "Мы видим, что вакцина получила мировой резонанс", - подчеркнул министр.
Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину "Спутник V" для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. РФПИ с партнерами инвестировал 4 миллиарда рублей в производство вакцины от коронавируса в России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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