https://ria.ru/20200825/vaktsina-1576275550.html

Центр Гамалеи готов к следующему этапу испытаний вакцины от COVID-19

Центр Гамалеи подал документы на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T11:29

2020-08-25T11:29

2020-08-25T12:02

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

нии им. гамалеи

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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<strong>ОБНИНСК, 25 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_NII_im_Gamalei" target="_blank">Центр Гамалеи</a> подал документы на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Ранее Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>". Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого не наблюдалось.Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти из них. По его словам, имеющиеся мощности позволяют сделать 500 миллионов доз за год. Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank">Минпромторга</a> <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank">Денис Мантуров</a> допустил, что экспорт вакцины за рубеж может начаться весной.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Егор Панкратов Мутная история..... 38

Сергей Веселов Самозванец уже объявил что вакцина готова. Какие еще испытания? Кто врет? 23

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)