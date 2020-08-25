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https://ria.ru/20200825/vaktsina-1576275550.html
Центр Гамалеи готов к следующему этапу испытаний вакцины от COVID-19
Центр Гамалеи подал документы на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T11:29
2020-08-25T12:02
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
нии им. гамалеи
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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<strong>ОБНИНСК, 25 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_NII_im_Gamalei" target="_blank">Центр Гамалеи</a> подал документы на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Ранее Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>". Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого не наблюдалось.Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти из них. По его словам, имеющиеся мощности позволяют сделать 500 миллионов доз за год. Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank">Минпромторга</a> <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank">Денис Мантуров</a> допустил, что экспорт вакцины за рубеж может начаться весной.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Центр Гамалеи готов к следующему этапу испытаний вакцины от COVID-19

11:29 25.08.2020 (обновлено: 12:02 25.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 в центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 в центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
ОБНИНСК, 25 авг — РИА Новости. Центр Гамалеи подал документы на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Сейчас идет наработка промышленных серий, контроль качества", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

Ранее Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V". Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого не наблюдалось.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти из них. По его словам, имеющиеся мощности позволяют сделать 500 миллионов доз за год.
Глава Минпромторга Денис Мантуров допустил, что экспорт вакцины за рубеж может начаться весной.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
94601212
Обсудить 15
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНИИ им. ГамалеиМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Популярные комментарии
Мутная история.....
25 августа, 11:31
Егор Панкратов
12000026
Самозванец уже объявил что вакцина готова. Какие еще испытания? Кто врет?
25 августа, 12:07
Сергей Веселов
4200017
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