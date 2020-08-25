https://ria.ru/20200825/utilizatsiya-1576266271.html

Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон

Старый телефон необходимо утилизировать, поскольку, как и любой продукт промышленности, он состоит из плохо разлагающихся материалов. Сделать это можно в одной... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T03:18

2020-08-25T03:18

2020-08-25T03:18

телефон

технологии

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Старый <a href="https://ria.ru/tag_telefon/" target="_blank">телефон</a> необходимо утилизировать, поскольку, как и любой продукт промышленности, он состоит из плохо разлагающихся материалов. Сделать это можно в одной из торговых сетей или в пункте приема для утилизации, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200825/831946450.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> технический эксперт АНО центр "Независимая экспертиза" Иван Симонов.По его словам, если выкинуть старый гаджет на свалку, он будет загрязнять окружающую среду. В частности, в телефонах есть аккумуляторная батарея, которая содержит очень вредные для окружающей среды вещества.

https://ria.ru/20200824/smartfon-1576215278.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

телефон, технологии