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Тамбовская область
https://ria.ru/20200825/urozhay-1576306402.html
Специалисты прогнозируют рекордный урожай зерна в Тамбовской области
В Тамбовской области в этом году прогнозируется рекордный для региона урожай зерна – свыше 4,5 миллионов тонн, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T20:22
2020-08-25T20:22
тамбовская область
администрация тамбовской области
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<strong>ТАМБОВ, 25 авг – РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовской области</a> в этом году прогнозируется рекордный для региона урожай зерна – свыше 4,5 миллионов тонн, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Она приняла участие в онлайн-заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке, которое провел первый заместитель министра сельского хозяйства России <a href="http://ria.ru/person_Dzhambulat_KHatuov/" target="_blank" data-auto="true">Джамбулат Хатуов</a>. По словам Бакуменко, в аналогичный период прошлого года было собрано 2,6 миллиона тонн зерна при урожайности 29 центнеров с гектара. Повышения урожайности удалось достичь благодаря применению современных технологий, увеличению объемов внесения удобрений на поля."Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки своевременно проверяет тамбовское зерно урожая текущего года. По оценке специалистов, качество зерновых культур соответствует всем нормативным показателям", - сказала Бакуменко.
https://ria.ru/20200810/1575570234.html
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администрация тамбовской области

Специалисты прогнозируют рекордный урожай зерна в Тамбовской области

20:22 25.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы в Краснодарском крае
Уборка пшеницы в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ТАМБОВ, 25 авг – РИА Новости. В Тамбовской области в этом году прогнозируется рекордный для региона урожай зерна – свыше 4,5 миллионов тонн, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"В Тамбовской области убрано свыше 80% посевной площади зерновых культур, намолочено более 4 миллионов тонн зерна при урожайности 44,7 центнера с гектара. Это дает возможность прогнозировать в этом году урожай более 4,5 миллионов тонн зерновых", - приводит пресс-служба слова исполняющей обязанности начальника регионального управления сельского хозяйства Лидии Бакуменко.
Она приняла участие в онлайн-заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке, которое провел первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.
По словам Бакуменко, в аналогичный период прошлого года было собрано 2,6 миллиона тонн зерна при урожайности 29 центнеров с гектара. Повышения урожайности удалось достичь благодаря применению современных технологий, увеличению объемов внесения удобрений на поля.
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"Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки своевременно проверяет тамбовское зерно урожая текущего года. По оценке специалистов, качество зерновых культур соответствует всем нормативным показателям", - сказала Бакуменко.
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Тамбовская областьАдминистрация Тамбовской области
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