Специалисты прогнозируют рекордный урожай зерна в Тамбовской области
ТАМБОВ, 25 авг – РИА Новости. В Тамбовской области в этом году прогнозируется рекордный для региона урожай зерна – свыше 4,5 миллионов тонн, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"В Тамбовской области убрано свыше 80% посевной площади зерновых культур, намолочено более 4 миллионов тонн зерна при урожайности 44,7 центнера с гектара. Это дает возможность прогнозировать в этом году урожай более 4,5 миллионов тонн зерновых", - приводит пресс-служба слова исполняющей обязанности начальника регионального управления сельского хозяйства Лидии Бакуменко.
Она приняла участие в онлайн-заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке, которое провел первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.
По словам Бакуменко, в аналогичный период прошлого года было собрано 2,6 миллиона тонн зерна при урожайности 29 центнеров с гектара. Повышения урожайности удалось достичь благодаря применению современных технологий, увеличению объемов внесения удобрений на поля.
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"Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки своевременно проверяет тамбовское зерно урожая текущего года. По оценке специалистов, качество зерновых культур соответствует всем нормативным показателям", - сказала Бакуменко.