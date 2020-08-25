https://ria.ru/20200825/urozhay-1576306402.html

Специалисты прогнозируют рекордный урожай зерна в Тамбовской области

В Тамбовской области в этом году прогнозируется рекордный для региона урожай зерна – свыше 4,5 миллионов тонн, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T20:22

2020-08-25T20:22

2020-08-25T20:22

тамбовская область

администрация тамбовской области

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<strong>ТАМБОВ, 25 авг – РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовской области</a> в этом году прогнозируется рекордный для региона урожай зерна – свыше 4,5 миллионов тонн, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Она приняла участие в онлайн-заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке, которое провел первый заместитель министра сельского хозяйства России <a href="http://ria.ru/person_Dzhambulat_KHatuov/" target="_blank" data-auto="true">Джамбулат Хатуов</a>. По словам Бакуменко, в аналогичный период прошлого года было собрано 2,6 миллиона тонн зерна при урожайности 29 центнеров с гектара. Повышения урожайности удалось достичь благодаря применению современных технологий, увеличению объемов внесения удобрений на поля."Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки своевременно проверяет тамбовское зерно урожая текущего года. По оценке специалистов, качество зерновых культур соответствует всем нормативным показателям", - сказала Бакуменко.

https://ria.ru/20200810/1575570234.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

администрация тамбовской области