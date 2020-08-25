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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200825/uregulirovanie-1576286193.html
В ЕС отметили ключевую роль России в урегулировании в Белоруссии
Европейский союз считает Россию одним из ключевых фигур в урегулировании в Белоруссии, проводит контакты с российской стороной и продолжит внимательно следить... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T14:10
2020-08-25T14:10
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
хельга шмид
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 25 авг – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Европейский союз</a> считает Россию одним из ключевых фигур в урегулировании в Белоруссии, проводит контакты с российской стороной и продолжит внимательно следить за российскими действиями на этом направлении, сказала на внеочередном заседании комитета по иностранным делам европейского парламента генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС <a href="https://ria.ru/person_KHelga_SHmid" target="_blank">Хельга Шмид</a>.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, в Кремле считают, что потребности в оказании помощи Белоруссии в рамках <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollekti" target="_blank">ОДКБ</a> нет, белорусское руководство само об этом говорило. Он заявлял также, что Белоруссия должна сама определиться, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании текущей политической ситуации. По его словам, РФ готова помочь, но вмешиваться не будет.Шмид добавила, что в ЕС считают урегулирование в рамках <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_" target="_blank">ОБСЕ</a> наиболее подходящим способом. "Я согласна, что ОБСЕ - это лучшая организация, чтобы начать непосредственно действовать прямо сейчас. Россия и Белоруссия являются членами этой организации, в пятницу в Вене пройдет заседание по этому вопросу", - сказала замглавы дипслужбы ЕС.Ранее глава МИД РФ РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>, комментируя предложения по посредничеству ОБСЕ в Белоруссии, напомнил, чем закончились посреднические усилия Запада на Украине в 2014 году, когда "было достигнуто соглашение, подписанное министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции", "а на утро оппозиция решила по-другому". Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил о попытках "вытащить" белорусские власти на переговоры с ОБСЕ по сложившейся ситуации. В свою очередь ЕС полностью поддержал предложения ОБСЕ о диалоге в Белоруссии и заявил, что готов оказать поддержку в их продвижении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах, однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200823/lukashenko-1576206908.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
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светлана тихановская, россия, хельга шмид, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

В ЕС отметили ключевую роль России в урегулировании в Белоруссии

14:10 25.08.2020
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© AP Photo / Geert Vanden WijngaertШтаб-квартира ЕС в Брюсселе
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
БРЮССЕЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Европейский союз считает Россию одним из ключевых фигур в урегулировании в Белоруссии, проводит контакты с российской стороной и продолжит внимательно следить за российскими действиями на этом направлении, сказала на внеочередном заседании комитета по иностранным делам европейского парламента генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид.

"Россия - ключевой актер. Поэтому осуществлялись контакты на уровне президента Евросовета, который беседовал с Владимиром Путиным. Была подчеркнута важность национального диалога в Белоруссии и важность избежать негативного внешнего вмешательства. Были обещания России не вмешиваться военным способом, и мы продолжим внимательно следить за этим", - сказала Шмид.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле считают, что потребности в оказании помощи Белоруссии в рамках ОДКБ нет, белорусское руководство само об этом говорило. Он заявлял также, что Белоруссия должна сама определиться, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании текущей политической ситуации. По его словам, РФ готова помочь, но вмешиваться не будет.
Шмид добавила, что в ЕС считают урегулирование в рамках ОБСЕ наиболее подходящим способом. "Я согласна, что ОБСЕ - это лучшая организация, чтобы начать непосредственно действовать прямо сейчас. Россия и Белоруссия являются членами этой организации, в пятницу в Вене пройдет заседание по этому вопросу", - сказала замглавы дипслужбы ЕС.
Жозеп Боррель
23 августа, 17:58Протесты в Белоруссии
Евросоюзу придется работать с Лукашенко, заявил Боррель
Ранее глава МИД РФ РФ Сергей Лавров, комментируя предложения по посредничеству ОБСЕ в Белоруссии, напомнил, чем закончились посреднические усилия Запада на Украине в 2014 году, когда "было достигнуто соглашение, подписанное министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции", "а на утро оппозиция решила по-другому". Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил о попытках "вытащить" белорусские власти на переговоры с ОБСЕ по сложившейся ситуации. В свою очередь ЕС полностью поддержал предложения ОБСЕ о диалоге в Белоруссии и заявил, что готов оказать поддержку в их продвижении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах, однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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23 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
Обшарпанная брошюра Шарпа: что не так с белорусским протестом
10260025
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияХельга ШмидАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
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