https://ria.ru/20200825/turbiznes-1576272195.html
В ООН рассказали, сколько турагентов потеряют работу из-за COVID-19
Около 120 миллионов человек рискуют остаться без работы в сфере туризма из-за последствий пандемии, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в видеообращении. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T11:28
2020-08-25T11:28
2020-08-25T11:28
туризм
туризм
антониу гутерреш
новости - туризм
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155909/43/1559094388_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_5cc3a346ba36b3b78751e37abf3cb4fb.jpg
<strong>ООН, 25 авг – РИА Новости.</strong> Около 120 миллионов человек рискуют остаться без работы в сфере туризма из-за последствий пандемии, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в видеообращении.Генсек указал, что пандемия коронавируса разоряет туристическую сферу.По его словам, за первые пять месяцев 2020 года международные туристические потоки сократились более чем наполовину, а падение доходов от международных туристических услуг составило примерно 320 миллиардов долларов.Во вторник ООН опубликовала аналитическую записку "Туризм и COVID-19". В ней говорится, что возможные сценарии для туристического сектора показывают, что число международных туристов может сократиться от 58 до 78 процентов в 2020 году, что приведет к падению расходов посетителей с 1,5 триллиона долларов в 2019 году до 310–570 миллиардов долларов в 2020 году.
https://ria.ru/20200823/dubtsova-1575929571.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155909/43/1559094388_111:0:1890:1334_1400x0_80_0_0_885f3c0bbf8a985964f039701601a182.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, антониу гутерреш, новости - туризм, оон
ООН, 25 авг – РИА Новости. Около 120 миллионов человек рискуют остаться без работы в сфере туризма из-за последствий пандемии, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в видеообращении.
"В секторе туризма работает каждый десятый человек на Земле, он обеспечивает средства к существованию еще сотням миллионов людей", — сказал Гутерреш.
Генсек указал, что пандемия коронавируса разоряет туристическую сферу.
По его словам, за первые пять месяцев 2020 года международные туристические потоки сократились более чем наполовину, а падение доходов от международных туристических услуг составило примерно 320 миллиардов долларов.
"Под угрозой находится около 120 миллионов рабочих мест непосредственно в сфере туризма. Многие из них приходятся на неформальный сектор экономики или микро-, малые и средние предприятия, где большую долю работников составляют женщины и молодежь", — отметил Гутерреш.
Во вторник ООН опубликовала аналитическую записку "Туризм и COVID-19". В ней говорится, что возможные сценарии для туристического сектора показывают, что число международных туристов может сократиться от 58 до 78 процентов в 2020 году, что приведет к падению расходов посетителей с 1,5 триллиона долларов в 2019 году до 310–570 миллиардов долларов в 2020 году.