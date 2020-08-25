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Туризм
https://ria.ru/20200825/turbiznes-1576272195.html
В ООН рассказали, сколько турагентов потеряют работу из-за COVID-19
Около 120 миллионов человек рискуют остаться без работы в сфере туризма из-за последствий пандемии, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в видеообращении. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T11:28
2020-08-25T11:28
туризм
туризм
антониу гутерреш
новости - туризм
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<strong>ООН, 25 авг – РИА Новости.</strong> Около 120 миллионов человек рискуют остаться без работы в сфере туризма из-за последствий пандемии, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в видеообращении.Генсек указал, что пандемия коронавируса разоряет туристическую сферу.По его словам, за первые пять месяцев 2020 года международные туристические потоки сократились более чем наполовину, а падение доходов от международных туристических услуг составило примерно 320 миллиардов долларов.Во вторник ООН опубликовала аналитическую записку "Туризм и COVID-19". В ней говорится, что возможные сценарии для туристического сектора показывают, что число международных туристов может сократиться от 58 до 78 процентов в 2020 году, что приведет к падению расходов посетителей с 1,5 триллиона долларов в 2019 году до 310–570 миллиардов долларов в 2020 году.
https://ria.ru/20200823/dubtsova-1575929571.html
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туризм, антониу гутерреш, новости - туризм, оон

В ООН рассказали, сколько турагентов потеряют работу из-за COVID-19

11:28 25.08.2020
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© Фото : Александр АндреевОтель Ле меридиан Пхукет Бич Резорт
Отель Ле меридиан Пхукет Бич Резорт
© Фото : Александр Андреев
ООН, 25 авг – РИА Новости. Около 120 миллионов человек рискуют остаться без работы в сфере туризма из-за последствий пандемии, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в видеообращении.
"В секторе туризма работает каждый десятый человек на Земле, он обеспечивает средства к существованию еще сотням миллионов людей", — сказал Гутерреш.
Генсек указал, что пандемия коронавируса разоряет туристическую сферу.
По его словам, за первые пять месяцев 2020 года международные туристические потоки сократились более чем наполовину, а падение доходов от международных туристических услуг составило примерно 320 миллиардов долларов.
"Под угрозой находится около 120 миллионов рабочих мест непосредственно в сфере туризма. Многие из них приходятся на неформальный сектор экономики или микро-, малые и средние предприятия, где большую долю работников составляют женщины и молодежь", — отметил Гутерреш.
Во вторник ООН опубликовала аналитическую записку "Туризм и COVID-19". В ней говорится, что возможные сценарии для туристического сектора показывают, что число международных туристов может сократиться от 58 до 78 процентов в 2020 году, что приведет к падению расходов посетителей с 1,5 триллиона долларов в 2019 году до 310–570 миллиардов долларов в 2020 году.
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ТуризмТуризмАнтониу ГутеррешНовости - ТуризмООН
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