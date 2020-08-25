https://ria.ru/20200825/turbiznes-1576272195.html

В ООН рассказали, сколько турагентов потеряют работу из-за COVID-19

Около 120 миллионов человек рискуют остаться без работы в сфере туризма из-за последствий пандемии, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в видеообращении. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T11:28

2020-08-25T11:28

2020-08-25T11:28

туризм

туризм

антониу гутерреш

новости - туризм

оон

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<strong>ООН, 25 авг – РИА Новости.</strong> Около 120 миллионов человек рискуют остаться без работы в сфере туризма из-за последствий пандемии, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в видеообращении.Генсек указал, что пандемия коронавируса разоряет туристическую сферу.По его словам, за первые пять месяцев 2020 года международные туристические потоки сократились более чем наполовину, а падение доходов от международных туристических услуг составило примерно 320 миллиардов долларов.Во вторник ООН опубликовала аналитическую записку "Туризм и COVID-19". В ней говорится, что возможные сценарии для туристического сектора показывают, что число международных туристов может сократиться от 58 до 78 процентов в 2020 году, что приведет к падению расходов посетителей с 1,5 триллиона долларов в 2019 году до 310–570 миллиардов долларов в 2020 году.

https://ria.ru/20200823/dubtsova-1575929571.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, антониу гутерреш, новости - туризм, оон