https://ria.ru/20200825/tainstva-1576300946.html

Синод РПЦ поставил точку в споре об онлайн-таинствах

Высший руководящий орган Русской православной церкви выпустил в вторник заявление, посвященное церковной жизни в период пандемии, в котором подчеркнул... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T18:02

2020-08-25T18:02

2020-08-25T18:02

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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости.</strong> Высший руководящий орган Русской православной церкви выпустил в вторник заявление, посвященное церковной жизни в период пандемии, в котором подчеркнул невозможность совершения таинств через интернет.В начале апреля из-за распространения коронавируса храмы в большинстве российских епархий РПЦ закрылись для мирян. Они не могли участвовать в богослужениях, которые совершали священнослужители. Из-за ограничений без мирян прошли службы на главный христианский праздник – Пасху.Для верующих был организованы онлайн-трансляции служб, к которым, по словам представителей РПЦ, подключалось очень много людей, причем даже тех, кто в обычное время редко заходит в храм. В связи в этим в церковной среде зародилась дискуссия: одни говорили, что службы в сети могут стать полноценной заменой храмовым, другие, напротив, считали их лишь "временным утешением" при действующих ограничениях.Кроме того, во время самоизоляции верующие активно обсуждали сообщение о том, что в раскольнической "Православной церкви Украины" было совершено онлайн-причастие. Его участники, прихожане, выставили перед монитором хлеб и вино, и "преложение Даров" совершилось дистанционно, после чего все причастились. Это породило дискуссию об уместности "дистанционных таинств". При этом в самой РПЦ ряд священнослужителей заявлял о возможности совершения таинства исповеди по телефону или Skype."Да, совершение божественной Евхаристии не прекращалось даже в отсутствие большей части паствы под сводами наших церквей. Да, трансляции богослужений в интернете или по телевидению и публикации текстов богослужебных чинопоследований в какой-то мере смогли облегчить тяготы неотлучного пребывания православных христиан в своих жилищах и стали для них некоторым утешением. Однако, по свидетельству многих, подвиг исключительно домашней молитвы оказался весьма непростым делом. Очевидно, что трансляции ни в коем случае не могут быть заменой личного участия в богослужении, не говоря уже о том, что никакие технические средства не обеспечивают возможности участия христианина в большинстве таинств Церкви и особенно в важнейшем из них — божественной Евхаристии", - говорится в заявлении синода РПЦ.Как отметил синод, существенные ограничения для духовенства и мирян из-за пандемии были беспрецедентными. Из-за этого Церковь призвала верующих "на время воздержаться от привычного образа участия в богослужебной жизни"."Однако подобное решение, принятое в исключительных исторических обстоятельствах, не может сделаться некоей новой нормой. Незыблемыми должны оставаться предусмотренные законодательством большинства стран свобода совести и свобода вероисповедания, включая право верующих совместно участвовать в богослужениях даже в исключительных обстоятельствах", - заключил синод РПЦ.

https://ria.ru/20200402/1569513724.html

https://ria.ru/20200527/1572030447.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, skype, общество