Свыше 260 млн рублей выделено на поддержку сыроваров в Подмосковье
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Более 260 миллионов рублей в виде грантов выделено на поддержку сыроваров Московской области с 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.
"Эффективной мерой поддержки малых предприятий, занимающихся молочным животноводством, является грантовая поддержка производителей сыра. Гранты на поддержку сыроваров предоставляются только в Московской области и только за счет регионального бюджета. За период с 2017-2019 годы общий объем поддержки составил 260 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства Подмосковья Андрея Разина.
По его словам, в 2017 году впервые не только в Московской области, но и в России, были проведены конкурсные мероприятия по предоставлению грантов малым формам хозяйствования, которые производят сыры на территории Подмосковья.
"Всего фермерам, которые развивают производства сыров на территории региона, за это время предоставлено 11 грантов. Планируемое увеличение мощности сырного производства в результате составит более четырех тысяч килограммов сыра в сутки", - добавил Разин.
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