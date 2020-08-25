https://ria.ru/20200825/syrovary-1576282805.html

Свыше 260 млн рублей выделено на поддержку сыроваров в Подмосковье

Более 260 миллионов рублей в виде грантов выделено на поддержку сыроваров Московской области с 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T13:37

2020-08-25T13:37

2020-08-25T13:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. </strong>Более 260 миллионов рублей в виде грантов выделено на поддержку сыроваров <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> с 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.По его словам, в 2017 году впервые не только в Московской области, но и в России, были проведены конкурсные мероприятия по предоставлению грантов малым формам хозяйствования, которые производят сыры на территории Подмосковья."Всего фермерам, которые развивают производства сыров на территории региона, за это время предоставлено 11 грантов. Планируемое увеличение мощности сырного производства в результате составит более четырех тысяч килограммов сыра в сутки", - добавил Разин.

https://ria.ru/20191126/1561624448.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)