https://ria.ru/20200825/subsidii-1576281088.html

Производители молока в Удмуртии получат дополнительные субсидии

Производители молока в Удмуртии получат дополнительные субсидии из региональной казны, на это выделили 170 миллионов рублей в качестве мер по устранению... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T13:13

2020-08-25T13:13

2020-08-25T13:13

удмуртская республика

россия

александр бречалов

общество

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<strong>УФА, 25 авг – РИА Новости.</strong> Производители молока в <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija" target="_blank">Удмуртии</a> получат дополнительные субсидии из региональной казны, на это выделили 170 миллионов рублей в качестве мер по устранению последствий коронавируса, заявил глава республики <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov" target="_blank">Александр Бречалов</a>."Удмуртия - молочный чемпион. Мы сохраняем свои позиции в ТОП-5 регионов России по производству молока среди сельхозорганизаций. Обеспеченность республики молоком и молочными продуктами собственного производства приближается к 150%. Мы усилили поддержку своих производителей молока. В рамках мер, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, предусмотрены дополнительные субсидии из регионального бюджета в размере 170 миллионов рублей", - сообщил на своей странице в "<a href="https://vk.com/a.brechalov?w=wall395546937_207602" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>" Бречалов.Глава Удмуртии отметил, что на дополнительные субсидии могут рассчитывать все производители молока в республике, а это в общей сложности более 300 предприятий. Они будут в равной степени доступны как крупным сельхозорганизациям, так и небольшим фермерским хозяйствам.

https://ria.ru/20200818/1575957970.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр бречалов, общество