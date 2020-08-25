Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20200825/subsidii-1576281088.html
Производители молока в Удмуртии получат дополнительные субсидии
Производители молока в Удмуртии получат дополнительные субсидии из региональной казны, на это выделили 170 миллионов рублей в качестве мер по устранению... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T13:13
2020-08-25T13:13
удмуртская республика
россия
александр бречалов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573561039_0:77:1501:921_1400x0_80_0_0_7c1e4c5d8f86eec8aa48ea17948ee76e.jpg
<strong>УФА, 25 авг – РИА Новости.</strong> Производители молока в <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija" target="_blank">Удмуртии</a> получат дополнительные субсидии из региональной казны, на это выделили 170 миллионов рублей в качестве мер по устранению последствий коронавируса, заявил глава республики <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov" target="_blank">Александр Бречалов</a>."Удмуртия - молочный чемпион. Мы сохраняем свои позиции в ТОП-5 регионов России по производству молока среди сельхозорганизаций. Обеспеченность республики молоком и молочными продуктами собственного производства приближается к 150%. Мы усилили поддержку своих производителей молока. В рамках мер, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, предусмотрены дополнительные субсидии из регионального бюджета в размере 170 миллионов рублей", - сообщил на своей странице в "<a href="https://vk.com/a.brechalov?w=wall395546937_207602" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>" Бречалов.Глава Удмуртии отметил, что на дополнительные субсидии могут рассчитывать все производители молока в республике, а это в общей сложности более 300 предприятий. Они будут в равной степени доступны как крупным сельхозорганизациям, так и небольшим фермерским хозяйствам.
https://ria.ru/20200818/1575957970.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573561039_45:0:1328:962_1400x0_80_0_0_b1755543805309119f6bb64d6933d7ac.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр бречалов, общество

Производители молока в Удмуртии получат дополнительные субсидии

13:13 25.08.2020
33
© РИА Новости / Виталий ТимкивКонтроль качества молока
Контроль качества молока
© РИА Новости / Виталий Тимкив
УФА, 25 авг – РИА Новости. Производители молока в Удмуртии получат дополнительные субсидии из региональной казны, на это выделили 170 миллионов рублей в качестве мер по устранению последствий коронавируса, заявил глава республики Александр Бречалов.
"Удмуртия - молочный чемпион. Мы сохраняем свои позиции в ТОП-5 регионов России по производству молока среди сельхозорганизаций. Обеспеченность республики молоком и молочными продуктами собственного производства приближается к 150%. Мы усилили поддержку своих производителей молока. В рамках мер, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, предусмотрены дополнительные субсидии из регионального бюджета в размере 170 миллионов рублей", - сообщил на своей странице в "ВКонтакте" Бречалов.
Глава Удмуртии отметил, что на дополнительные субсидии могут рассчитывать все производители молока в республике, а это в общей сложности более 300 предприятий. Они будут в равной степени доступны как крупным сельхозорганизациям, так и небольшим фермерским хозяйствам.
Национальный парк «Нечкинский» в Удмуртии отмечает юбилей
18 августа, 20:37Удмуртская Республика
Малообеспеченные жители Удмуртии получили 160 миллионов по соцконтрактам
200000
Обсудить 0
Удмуртская РеспубликаРоссияАлександр БречаловОбщество
Рекомендуем
Вид на Новый Уренгой
В Новом Уренгое более двух тысяч семей улучшат жилищные условия
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области.
Юрий Борисов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Вид на улицу Баумана в Казани
Пострадавшие вкладчики в Татарстане получат еще по 300 тысяч рублей
Пульт управления светофорами города Москвы
Почти семь тысяч обращений по "чистоте" поступило в Подмосковье за неделю
Ученики во время урока
В ОП призвали обеспечить все школы рециркуляторами воздуха
Актриса Юлия Михалкова
Звезду "Уральских пельменей" пытались склонить к интиму за миллион рублей
Трамвайные вагоны моделей 71-412 (справа) и 71-415, произведенные корпорацией Уралвагонзавод
"Уралвагонзавод" поставит в Омск 24 новых трамвая
Сыр пекорино
Свыше 260 млн рублей выделено на поддержку сыроваров в Подмосковье
Балетмейстер-репетитор балетной труппы Большого театра Владимир Никонов
Умер народный артист России Владимир Никонов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле назвали условие содействия урегулированию в Белоруссии
Большой каменный мост у Кремля
Песков считает рефинансирование долга Белоруссии предметом переговоров
Плитки шоколада
"Двойные стандарты". Против Lindt завели дело из-за качества шоколада
Истребитель-перехватчик МиГ-31
В ЦВО объяснили, почему над Екатеринбургом кружила военная авиация
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
СМИ узнали, кто пользовался джипом Ефремова помимо самого артиста
Северо-Крымский канал
В Госдуме заявили о законном праве крымчан на днепровскую воду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03В Хабаровском крае практически сформировался Народный совет
04:01Названы опасные последствия использования косметики
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
Лента новостейМолния