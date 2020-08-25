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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200825/skhimonakh-1576279123.html
Прихожане схимонаха Сергия должны выбрать новый приход, заявили в епархии
Прихожане захваченного схимонахом Сергием Среднеуральского монастыря должны выбрать новый приход и предоставить справку о том, что они не участвуют в проводимых РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T12:43
2020-08-25T12:43
религия и мировоззрение
схимонах сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
екатеринбург
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Прихожане захваченного схимонахом Сергием Среднеуральского монастыря должны выбрать новый приход и предоставить справку о том, что они не участвуют в проводимых клириком служениях, для зачисления детей в Свято-Симеоновскую православную гимназию в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба екатеринбургской епархии.С 2013 года воспитанники Среднеуральского монастыря находились на семейной форме обучения и были прикреплены для прохождения промежуточной и итоговой аттестации к Свято-Симеоновской православной гимназии. После захвата монастыря Сергием епархия заявила, что дети не могут в нем учиться, так как педагоги ушли, а у самой школы при обители нет гослицензии.По информации епархии, воспитанникам монастыря предоставлена возможность продолжить обучение по очной форме в Свято-Симеоновской гимназии на безвозмездной основе, несколько семей уже готовят документы для зачисления детей. Отмечается, в гимназии уже проходят обучение 12 детей, родители которых являются прихожанами Среднеуральского монастыря.В пресс-службе отметили, что "в связи с духовно нездоровой обстановкой в обители семьям необходимо выбрать новый приход, который дети будут посещать". Также для продолжения обучения в епархиальной гимназии родителям предстоит предоставить справку о принадлежности к приходу РПЦ, которую ранее подписывала настоятельница монастыря игуменья Варвара."В справке родители письменно свидетельствуют, что их дети не будут принимать участия в незаконной литургической жизни в Среднеуральском женском монастыре", - приводятся в сообщении слова духовного попечителя Свято-Симеоновской православной гимназии иерея Сергия Никитина.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей.В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
https://ria.ru/20200823/skhimonakh-1576214237.html
https://ria.ru/20200820/1576033658.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, екатеринбург

Прихожане схимонаха Сергия должны выбрать новый приход, заявили в епархии

12:43 25.08.2020
3328
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВерующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Верующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Прихожане захваченного схимонахом Сергием Среднеуральского монастыря должны выбрать новый приход и предоставить справку о том, что они не участвуют в проводимых клириком служениях, для зачисления детей в Свято-Симеоновскую православную гимназию в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба екатеринбургской епархии.
С 2013 года воспитанники Среднеуральского монастыря находились на семейной форме обучения и были прикреплены для прохождения промежуточной и итоговой аттестации к Свято-Симеоновской православной гимназии. После захвата монастыря Сергием епархия заявила, что дети не могут в нем учиться, так как педагоги ушли, а у самой школы при обители нет гослицензии.
По информации епархии, воспитанникам монастыря предоставлена возможность продолжить обучение по очной форме в Свято-Симеоновской гимназии на безвозмездной основе, несколько семей уже готовят документы для зачисления детей. Отмечается, в гимназии уже проходят обучение 12 детей, родители которых являются прихожанами Среднеуральского монастыря.
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В пресс-службе отметили, что "в связи с духовно нездоровой обстановкой в обители семьям необходимо выбрать новый приход, который дети будут посещать". Также для продолжения обучения в епархиальной гимназии родителям предстоит предоставить справку о принадлежности к приходу РПЦ, которую ранее подписывала настоятельница монастыря игуменья Варвара.
"В справке родители письменно свидетельствуют, что их дети не будут принимать участия в незаконной литургической жизни в Среднеуральском женском монастыре", - приводятся в сообщении слова духовного попечителя Свято-Симеоновской православной гимназии иерея Сергия Никитина.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей.
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В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
2941008
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Религия и мировоззрениеСхимонах Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьЕкатеринбург
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