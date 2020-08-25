https://ria.ru/20200825/skhimonakh-1576279123.html

Прихожане схимонаха Сергия должны выбрать новый приход, заявили в епархии

Прихожане захваченного схимонахом Сергием Среднеуральского монастыря должны выбрать новый приход и предоставить справку о том, что они не участвуют в проводимых РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T12:43

2020-08-25T12:43

2020-08-25T12:43

религия и мировоззрение

схимонах сергий (николай романов)

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

екатеринбург

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Прихожане захваченного схимонахом Сергием Среднеуральского монастыря должны выбрать новый приход и предоставить справку о том, что они не участвуют в проводимых клириком служениях, для зачисления детей в Свято-Симеоновскую православную гимназию в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба екатеринбургской епархии.С 2013 года воспитанники Среднеуральского монастыря находились на семейной форме обучения и были прикреплены для прохождения промежуточной и итоговой аттестации к Свято-Симеоновской православной гимназии. После захвата монастыря Сергием епархия заявила, что дети не могут в нем учиться, так как педагоги ушли, а у самой школы при обители нет гослицензии.По информации епархии, воспитанникам монастыря предоставлена возможность продолжить обучение по очной форме в Свято-Симеоновской гимназии на безвозмездной основе, несколько семей уже готовят документы для зачисления детей. Отмечается, в гимназии уже проходят обучение 12 детей, родители которых являются прихожанами Среднеуральского монастыря.В пресс-службе отметили, что "в связи с духовно нездоровой обстановкой в обители семьям необходимо выбрать новый приход, который дети будут посещать". Также для продолжения обучения в епархиальной гимназии родителям предстоит предоставить справку о принадлежности к приходу РПЦ, которую ранее подписывала настоятельница монастыря игуменья Варвара."В справке родители письменно свидетельствуют, что их дети не будут принимать участия в незаконной литургической жизни в Среднеуральском женском монастыре", - приводятся в сообщении слова духовного попечителя Свято-Симеоновской православной гимназии иерея Сергия Никитина.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей.В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.

https://ria.ru/20200823/skhimonakh-1576214237.html

https://ria.ru/20200820/1576033658.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, екатеринбург