https://ria.ru/20200825/shkolniki-1576296761.html

Более 16 тысяч школьников МО пройдут профориентацию онлайн

Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что на электронной платформе проекта "Билет в будущее" зарегистрировалось более 16 тысяч областных... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T16:50

2020-08-25T16:50

2020-08-25T16:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что на электронной платформе проекта "Билет в будущее" зарегистрировалось более 16 тысяч областных школьников, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/bilet-v-buduschee-poluchili-uzhe-bolee-16-tysjach-podmoskovnyh-shkolnikov/" target="_blank">"360"</a>.Глава профильного ведомства напомнила, что проект "Билет в будущее" реализуется во всех муниципалитетах области. По ее словам, благодаря проекту у учеников появляется возможность найти подходящее для себя дело и окунуться в мир разнообразных профессий. Ученики 6–11-х классов уже прошли около 45 тысяч тестов на определение своих профессиональных предпочтений."Для участия в проекте нужно пройти регистрацию на платформе, где у каждого имеется свой личный кабинет. Это очень удобно", – отметила Каклюгина.Она добавила, что в 2020 году мероприятия проекта проведут на 54 региональных площадках. Речь идет о вузах и колледжах.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)