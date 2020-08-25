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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200825/shkolniki-1576296761.html
Более 16 тысяч школьников МО пройдут профориентацию онлайн
Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что на электронной платформе проекта "Билет в будущее" зарегистрировалось более 16 тысяч областных... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T16:50
2020-08-25T16:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что на электронной платформе проекта "Билет в будущее" зарегистрировалось более 16 тысяч областных школьников, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/bilet-v-buduschee-poluchili-uzhe-bolee-16-tysjach-podmoskovnyh-shkolnikov/" target="_blank">"360"</a>.Глава профильного ведомства напомнила, что проект "Билет в будущее" реализуется во всех муниципалитетах области. По ее словам, благодаря проекту у учеников появляется возможность найти подходящее для себя дело и окунуться в мир разнообразных профессий. Ученики 6–11-х классов уже прошли около 45 тысяч тестов на определение своих профессиональных предпочтений."Для участия в проекте нужно пройти регистрацию на платформе, где у каждого имеется свой личный кабинет. Это очень удобно", – отметила Каклюгина.Она добавила, что в 2020 году мероприятия проекта проведут на 54 региональных площадках. Речь идет о вузах и колледжах.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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московская область (подмосковье)

Более 16 тысяч школьников МО пройдут профориентацию онлайн

16:50 25.08.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоУченица средней образовательной школы на дистанционном обучении со своей мамой у себя дома
Ученица средней образовательной школы на дистанционном обучении со своей мамой у себя дома
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что на электронной платформе проекта "Билет в будущее" зарегистрировалось более 16 тысяч областных школьников, сообщил телеканал "360".
Глава профильного ведомства напомнила, что проект "Билет в будущее" реализуется во всех муниципалитетах области. По ее словам, благодаря проекту у учеников появляется возможность найти подходящее для себя дело и окунуться в мир разнообразных профессий. Ученики 6–11-х классов уже прошли около 45 тысяч тестов на определение своих профессиональных предпочтений.
"Для участия в проекте нужно пройти регистрацию на платформе, где у каждого имеется свой личный кабинет. Это очень удобно", – отметила Каклюгина.
Она добавила, что в 2020 году мероприятия проекта проведут на 54 региональных площадках. Речь идет о вузах и колледжах.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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