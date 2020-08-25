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Первый Ъ? В краснодарской школе сформировали 33 первых класса
№ 71 в Краснодаре в этом году примет 33 первых класса, сообщает издание Кубань 24. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T16:41
2020-08-25T16:41
краснодар
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Школа<strong> </strong>№ 71 в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a> в этом году примет 33 первых класса, сообщает издание <a href="https://kuban24.tv/item/v-odnoj-iz-shkol-krasnodara-sformirovali-33-pervyh-klassa" target="_blank">Кубань 24</a>.У образовательного учреждения четыре корпуса, что позволяет обучать такое количество учеников первого класса без ущерба комфорту учебного процесса.С 1 сентября в краснодарские школы пойдут более 18 тысяч первоклассников, а всего учащихся в городе более 160 тысяч человек.
https://sn.ria.ru/20200825/obrazovanie-1576290838.html
Наукрупнялись)))
19
вопрос - а почему одна школа а не 4? Сейчас-то комфортно, а вот когда 33 класса (минимум 825 человек) придут в 5 класс - они чего будут делать? И куда уволят 30 учителей начальных классов? ведь не факт что через 4 года будет столько же первоклассников?
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краснодар
РИА Новости
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краснодар, общество

Первый Ъ? В краснодарской школе сформировали 33 первых класса

16:41 25.08.2020
14371
© Fotolia / Picture-FactoryРебенок с книгами
Ребенок с книгами
© Fotolia / Picture-Factory
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Школа № 71 в Краснодаре в этом году примет 33 первых класса, сообщает издание Кубань 24.
У образовательного учреждения четыре корпуса, что позволяет обучать такое количество учеников первого класса без ущерба комфорту учебного процесса.
С 1 сентября в краснодарские школы пойдут более 18 тысяч первоклассников, а всего учащихся в городе более 160 тысяч человек.
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16024752322
Обсудить 15
КраснодарОбщество
Популярные комментарии
Наукрупнялись)))
25 августа, 16:49
Dmitry Krupennikov
860005
вопрос - а почему одна школа а не 4? Сейчас-то комфортно, а вот когда 33 класса (минимум 825 человек) придут в 5 класс - они чего будут делать? И куда уволят 30 учителей начальных классов? ведь не факт что через 4 года будет столько же первоклассников?
25 августа, 16:46
О Ольга Занкова
510106
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