https://ria.ru/20200825/shkola-1576296269.html

Первый Ъ? В краснодарской школе сформировали 33 первых класса

№ 71 в Краснодаре в этом году примет 33 первых класса, сообщает издание Кубань 24. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T16:41

2020-08-25T16:41

2020-08-25T16:41

краснодар

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Школа<strong> </strong>№ 71 в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a> в этом году примет 33 первых класса, сообщает издание <a href="https://kuban24.tv/item/v-odnoj-iz-shkol-krasnodara-sformirovali-33-pervyh-klassa" target="_blank">Кубань 24</a>.У образовательного учреждения четыре корпуса, что позволяет обучать такое количество учеников первого класса без ущерба комфорту учебного процесса.С 1 сентября в краснодарские школы пойдут более 18 тысяч первоклассников, а всего учащихся в городе более 160 тысяч человек.

https://sn.ria.ru/20200825/obrazovanie-1576290838.html

Dmitry Krupennikov Наукрупнялись))) 19

Ольга Занкова вопрос - а почему одна школа а не 4? Сейчас-то комфортно, а вот когда 33 класса (минимум 825 человек) придут в 5 класс - они чего будут делать? И куда уволят 30 учителей начальных классов? ведь не факт что через 4 года будет столько же первоклассников? 13

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краснодар

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, общество