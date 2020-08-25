https://ria.ru/20200825/shkola-1576292790.html

В Верхневолжье с 2017 года отремонтировали почти 500 детских садов и школ

В Тверской области, начиная с 2017 года, отремонтировано почти 500 детских садов и школ, на эти цели было выделено свыше 3,8 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T15:47

2020-08-25T15:47

2020-08-25T15:47

тверская область

игорь руденя

образование - общество

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<strong>ТВЕРЬ, 25 авг – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a>, начиная с 2017 года, отремонтировано почти 500 детских садов и школ, на эти цели было выделено свыше 3,8 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Rudenja/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Руденя</a> во вторник на заседании регионального правительства, посвященного подготовке к новому учебному году.Новый учебный год в школах Верхневолжья предполагается провести в традиционном, очном формате, но с соблюдением комплексных мер безопасности. На входе в учебные заведения ежедневно будут проводить утреннюю термометрию, а также расставят дозаторы с антисептическими растворами. Для минимизации контактов между учащимися за каждым классом будет закреплен индивидуальный кабинет для занятий, в котором будет проводиться уборка с использованием дезинфицирующих средств во время перемен и по окончанию занятий, отмечалось на заседании. В регионе также проводится работа по обеспечению учреждений образования педагогическими работниками. На данный момент в области трудятся свыше 18,6 тысячи учителей, воспитателей и преподавателей. Благодаря предпринимаемым мерам по привлечению молодых кадров, в текущем году трудоустроено 129 педагогов. В рамках региональной поддержки на время работы им предоставляется жилье, возмещаются затраты на аренду жилья, оплачивается проезд, а также выплачивается социальная надбавка. Кроме того, в регионе обеспечена своевременная реализация поручения главы государства по осуществлению с нового учебного года выплат педагогам школ за классное руководство. Финансовую поддержку в размере 5 тысяч рублей получат свыше 7,2 тысячи учителей. Обеспеченность учебниками в каждом учебном заведении составляет 100%. В 2020 году в соответствии с федеральным перечнем было закуплено 335,5 тысяч экземпляров учебников, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200811/1575661487.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, образование - общество