https://ria.ru/20200825/sanktsii-1576297663.html

Источник в ЕС раскрыл детали санкций против властей Белоруссии

Совет глав МИД стран Евросоюза в четверг обсудит возможность ввести точечные санкции против властей Белоруссии, сообщил высокопоставленный представитель ЕС. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T17:02

2020-08-25T17:02

2020-08-25T17:57

протесты в белоруссии

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 25 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Совет глав МИД стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюза </a>в четверг обсудит возможность ввести точечные санкции против властей Белоруссии, сообщил высокопоставленный представитель ЕС.По его словам, поскольку встреча будет неформальной, каких-либо окончательных решений не ожидается, только предложения.В ближайшее время Евросоюз также планирует определить список примерно из 15-20 лиц, против которых введут индивидуальные санкции из-за протестов после выборов президента республики. Этот перечень впоследствии может меняться в зависимости от ситуации в Белоруссии, рассказал источник. "Санкции должны вводиться поэтапно, мы должны иметь возможность реагировать на ситуацию. Я полагаю, что будет определенное число сейчас, в дальнейшем список может быть дополнен", — сказал он, добавив, что санкционный лист могут одобрить на встрече 27 августа, однако затем его нужно будет окончательно утвердить.Протесты после выборовМассовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/">Литву</a>.В первые дни против недовольных результатами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших. Помимо этого, в Министерстве внутренних дел заявляли о смерти 19-летнего жителя Минска, также участвовавшего в митингах: он умер 16 августа, после того как его сбила машина.

https://ria.ru/20200823/internet-1576210655.html

https://ria.ru/20200824/1576247911.html

https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576281006.html

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, белоруссия, в мире