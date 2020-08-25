https://ria.ru/20200825/sanktsii-1576297663.html
Источник в ЕС раскрыл детали санкций против властей Белоруссии
Совет глав МИД стран Евросоюза в четверг обсудит возможность ввести точечные санкции против властей Белоруссии, сообщил высокопоставленный представитель ЕС. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T17:02
2020-08-25T17:02
2020-08-25T17:57
протесты в белоруссии
евросоюз
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576271441_0:202:3016:1899_1400x0_80_0_0_4e185d9399b89cdde5eebf2bc2579674.jpg
<strong>БРЮССЕЛЬ, 25 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Совет глав МИД стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюза </a>в четверг обсудит возможность ввести точечные санкции против властей Белоруссии, сообщил высокопоставленный представитель ЕС.По его словам, поскольку встреча будет неформальной, каких-либо окончательных решений не ожидается, только предложения.В ближайшее время Евросоюз также планирует определить список примерно из 15-20 лиц, против которых введут индивидуальные санкции из-за протестов после выборов президента республики. Этот перечень впоследствии может меняться в зависимости от ситуации в Белоруссии, рассказал источник. "Санкции должны вводиться поэтапно, мы должны иметь возможность реагировать на ситуацию. Я полагаю, что будет определенное число сейчас, в дальнейшем список может быть дополнен", — сказал он, добавив, что санкционный лист могут одобрить на встрече 27 августа, однако затем его нужно будет окончательно утвердить.Протесты после выборовМассовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/">Литву</a>.В первые дни против недовольных результатами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших. Помимо этого, в Министерстве внутренних дел заявляли о смерти 19-летнего жителя Минска, также участвовавшего в митингах: он умер 16 августа, после того как его сбила машина.
https://ria.ru/20200823/internet-1576210655.html
https://ria.ru/20200824/1576247911.html
https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576281006.html
2
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576271441_227:0:2958:2048_1400x0_80_0_0_ef0b82aacdaffc4258f203d600821539.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, белоруссия, в мире
БРЮССЕЛЬ, 25 авг — РИА Новости.
Совет глав МИД стран Евросоюза
в четверг обсудит возможность ввести точечные санкции против властей Белоруссии, сообщил высокопоставленный представитель ЕС.
По его словам, поскольку встреча будет неформальной, каких-либо окончательных решений не ожидается, только предложения.
В ближайшее время Евросоюз также планирует определить список примерно из 15-20 лиц, против которых введут индивидуальные санкции из-за протестов после выборов президента республики. Этот перечень впоследствии может меняться в зависимости от ситуации в Белоруссии, рассказал источник.
"Санкции должны вводиться поэтапно, мы должны иметь возможность реагировать на ситуацию. Я полагаю, что будет определенное число сейчас, в дальнейшем список может быть дополнен", — сказал он, добавив, что санкционный лист могут одобрить на встрече 27 августа, однако затем его нужно будет окончательно утвердить.
Протесты после выборов
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — Светлана Тихановская
с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву
.
В первые дни против недовольных результатами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших. Помимо этого, в Министерстве внутренних дел заявляли о смерти 19-летнего жителя Минска, также участвовавшего в митингах: он умер 16 августа, после того как его сбила машина.