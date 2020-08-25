https://ria.ru/20200825/samolet-1576305797.html

Швейцарский пилот впервые в мире прыгнул с самолета на солнечных батареях

Швейцарский инженер и пилот Рафаэль Домжан совершил первый в мире прыжок с парашютом c самолета на солнечных батареях, сообщает Swissinfo.ch. РИА Новости, 25.08.2020

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Швейцарский инженер и пилот Рафаэль Домжан совершил первый в мире прыжок с парашютом c самолета на солнечных батареях, <a href="https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA-c-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%85-%D0%B2-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/45990634" target="_blank">сообщает</a> Swissinfo.ch.На борту находились два пилота — летчик-испытатель Мигель Итурменди и Рафаэль Домжан. Самолет взлетел с аэродрома швейцарского города Пайерн, набрал высоту около 1 538 метров и развил крейсерскую скорость почти в 100 километров в час.Рафаэль Домжан выпрыгнул, смог вовремя, в штатном порядке открыть парашют и вернуться на аэродром в Пайерне. Пилот установил сразу два рекорда: первый прыжок с электрического самолета, и первое "солнечное" свободное падение. На аэродроме его приветствовал швейцарский пилот Бертран Пиккар, который в 2016 году совершил кругосветное путешествие на самолете на солнечных батареях.Этот лайнер длиной 8,5 метров и размахом крыльев в 24,8 метра весит 450 килограммов. Площадь солнечных батарей занимает 22 квадратных метра. Его первый полет состоялся в 2017 году.Цель инженеров проекта — вывести самолет в стратосферу на высоту в 25 километров. В мае 2020 года он уже поднялся почти на восемь километров.

https://ria.ru/20180629/1523569354.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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