Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200825/rozhdaemost-1576305320.html
В Подмосковье за полгода родилось более 39 тысяч детей
В Московской области за 6 месяцев текущего года родилось более 39 тысяч детей, что на 5,5 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T19:46
2020-08-25T19:46
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
демография
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576305186_0:67:1280:787_1400x0_80_0_0_a9c8225c68ba847e3b4fc084d4abf98e.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> за 6 месяцев текущего года родилось более 39 тысяч детей, что на 5,5 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил губернатор Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>."За 6 месяцев 2020 года в Подмосковье появилось на свет почти 39300 малышей – на 5,5 тысяч больше, чем за первое полугодие 2019 года. Это самый высокий прирост рождаемости в России. Мы стремимся сделать так, чтобы подмосковным семьям было легче принять решение о рождении ребенка, а затем - растить его и воспитывать. Благодаря президентской программе, построена сеть перинатальных центров, чтобы жительницы области могли получить любую, самую современную медицинскую помощь и комфортные условия рядом с домом", - привели слова Воробьева в пресс-службе правительства области.Как отмечается в сообщении, в Подмосковье по поручению губернатора реализуется комплексная услуга "Рождение ребенка" - каждая мама имеет возможность, не выходя из палаты, получить первые документы малыша. Также в роддоме при рождении ребенка родителей ждет подарок: набор на первый год жизни новорожденного или денежная выплата в размере 20 тысяч рублей. "Забота и поддержка много значат, когда семья растет. Поэтому мы предлагаем всем мамам Подмосковья при рождении малыша подарочный набор с необходимыми вещами или денежную выплату. Важно, что сейчас даже документы на новорожденного можно сразу оформить в роддоме. Эта комплексная услуга пользуется большим спросом. Время, которое родители раньше тратили на визиты в разные инстанции, теперь принадлежит ребенку", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20200622/1573304593.html
1
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576305186_72:0:1209:853_1400x0_80_0_0_9f21b5a581eb77db794d612acaf9c674.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей воробьев, московская область (подмосковье), демография

В Подмосковье за полгода родилось более 39 тысяч детей

19:46 25.08.2020
26
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиПодарочный набор "Я родился в Подмосковье!"
Подарочный набор Я родился в Подмосковье!
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В Московской области за 6 месяцев текущего года родилось более 39 тысяч детей, что на 5,5 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"За 6 месяцев 2020 года в Подмосковье появилось на свет почти 39300 малышей – на 5,5 тысяч больше, чем за первое полугодие 2019 года. Это самый высокий прирост рождаемости в России. Мы стремимся сделать так, чтобы подмосковным семьям было легче принять решение о рождении ребенка, а затем - растить его и воспитывать. Благодаря президентской программе, построена сеть перинатальных центров, чтобы жительницы области могли получить любую, самую современную медицинскую помощь и комфортные условия рядом с домом", - привели слова Воробьева в пресс-службе правительства области.
Как отмечается в сообщении, в Подмосковье по поручению губернатора реализуется комплексная услуга "Рождение ребенка" - каждая мама имеет возможность, не выходя из палаты, получить первые документы малыша. Также в роддоме при рождении ребенка родителей ждет подарок: набор на первый год жизни новорожденного или денежная выплата в размере 20 тысяч рублей.
"Забота и поддержка много значат, когда семья растет. Поэтому мы предлагаем всем мамам Подмосковья при рождении малыша подарочный набор с необходимыми вещами или денежную выплату. Важно, что сейчас даже документы на новорожденного можно сразу оформить в роддоме. Эта комплексная услуга пользуется большим спросом. Время, которое родители раньше тратили на визиты в разные инстанции, теперь принадлежит ребенку", - сказал губернатор.
Руки ребенка и матери
22 июня, 14:30
Подмосковье вышло на первое место в ЦФО по показателям рождаемости
000100
Обсудить 1
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Демография
Рекомендуем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:01Названы опасные последствия использования косметики
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
Лента новостейМолния