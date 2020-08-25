https://ria.ru/20200825/rozhdaemost-1576305320.html

В Подмосковье за полгода родилось более 39 тысяч детей

В Московской области за 6 месяцев текущего года родилось более 39 тысяч детей, что на 5,5 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T19:46

2020-08-25T19:46

2020-08-25T19:46

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

демография

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> за 6 месяцев текущего года родилось более 39 тысяч детей, что на 5,5 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил губернатор Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>."За 6 месяцев 2020 года в Подмосковье появилось на свет почти 39300 малышей – на 5,5 тысяч больше, чем за первое полугодие 2019 года. Это самый высокий прирост рождаемости в России. Мы стремимся сделать так, чтобы подмосковным семьям было легче принять решение о рождении ребенка, а затем - растить его и воспитывать. Благодаря президентской программе, построена сеть перинатальных центров, чтобы жительницы области могли получить любую, самую современную медицинскую помощь и комфортные условия рядом с домом", - привели слова Воробьева в пресс-службе правительства области.Как отмечается в сообщении, в Подмосковье по поручению губернатора реализуется комплексная услуга "Рождение ребенка" - каждая мама имеет возможность, не выходя из палаты, получить первые документы малыша. Также в роддоме при рождении ребенка родителей ждет подарок: набор на первый год жизни новорожденного или денежная выплата в размере 20 тысяч рублей. "Забота и поддержка много значат, когда семья растет. Поэтому мы предлагаем всем мамам Подмосковья при рождении малыша подарочный набор с необходимыми вещами или денежную выплату. Важно, что сейчас даже документы на новорожденного можно сразу оформить в роддоме. Эта комплексная услуга пользуется большим спросом. Время, которое родители раньше тратили на визиты в разные инстанции, теперь принадлежит ребенку", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20200622/1573304593.html

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московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье), демография