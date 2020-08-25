https://ria.ru/20200825/respublikantsy-1576300248.html

Съезд республиканцев в Шарлотт разобрали на мемы

Голосование-перекличка делегаций от штатов на национальном съезде республиканцев стало во вторник источником для интернет-мемов в США из-за допущенных... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T17:48

2020-08-25T17:48

2020-08-25T17:48

дональд трамп

джо байден

коннектикут

монтана

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости.</strong> Голосование-перекличка делегаций от штатов на национальном съезде республиканцев стало во вторник источником для интернет-мемов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из-за допущенных делегатами ляпов и цветистых выражений.Ранее республиканцы на съезде в Шарлотт выдвинули <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> на второй президентский срок. Голосование было формальным, поскольку Трамп обеспечил себе выдвижение, выиграв все 2,4 тысячи голосов делегатов, кроме одного.Представители штатов выступали с краткими речами, отдавая голоса за Трампа, и каждый из них говорил о том, чем прославился его штат. Так, представитель <a href="http://ria.ru/location_StateofMaryland/" target="_blank" data-auto="true">Мэриленда</a> хвалился "крабами мирового уровня", глава делегации <a href="http://ria.ru/location_StateofNewHampshire/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Гэмпшира</a> - кленовым сиропом и комедийным актером Адамом Сандерсом, которого он по ошибке назвал Алеком. Представитель <a href="http://ria.ru/location_StateofConnecticut/" target="_blank" data-auto="true">Коннектикута</a> заявила, что "горда быть натмеггером" - это ироническое прозвище жителей штата, которое пошло от американского названия мускатного ореха. Она добавила, что Трамп получил все 28 "пикантных" голосов от Коннектикута.Представитель <a href="http://ria.ru/location_StateofOhio/" target="_blank" data-auto="true">Огайо</a> оговорился, сказав, что его штат отдает свои голоса за "Дональда Джона Президента", затем поправился и произнес фамилию Трампа. Представитель <a href="http://ria.ru/location_StateofMontana/" target="_blank" data-auto="true">Монтаны</a> заявил, что его штат сейчас называется "Трамптана", и похвастался тем, что у жителей Монтаны имеется в среднем по пять единиц огнестрельного оружия на семью - это вызвало смех в зале. Представитель Луизианы и противник абортов Росс Литтл пугал делегатов кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>, который, по его словам, "прячется во тьме и ждет, когда можно будет убить наших нерожденных детей".Самую серьезную оговорку допустил представитель Мэриленда, который почти сказал, что его штат славится сторонниками расовой сегрегации, но на середине слова поправился и уточнил, что речь идет о славных мэрилендцах-аболиционистах, то есть сторонниках освобождения рабов в XIX веке. "Славных сторонников сегрегации в Мэриленде тоже было немало", - съязвил на эту тему один из пользователей интернета.

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коннектикут

монтана

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, коннектикут, монтана, сша, в мире