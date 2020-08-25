Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200825/respublikantsy-1576300248.html
Съезд республиканцев в Шарлотт разобрали на мемы
Голосование-перекличка делегаций от штатов на национальном съезде республиканцев стало во вторник источником для интернет-мемов в США из-за допущенных... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T17:48
2020-08-25T17:48
дональд трамп
джо байден
коннектикут
монтана
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576259453_0:159:2811:1740_1400x0_80_0_0_bea200b08a0fe91783810a495f8eff6e.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости.</strong> Голосование-перекличка делегаций от штатов на национальном съезде республиканцев стало во вторник источником для интернет-мемов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из-за допущенных делегатами ляпов и цветистых выражений.Ранее республиканцы на съезде в Шарлотт выдвинули <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> на второй президентский срок. Голосование было формальным, поскольку Трамп обеспечил себе выдвижение, выиграв все 2,4 тысячи голосов делегатов, кроме одного.Представители штатов выступали с краткими речами, отдавая голоса за Трампа, и каждый из них говорил о том, чем прославился его штат. Так, представитель <a href="http://ria.ru/location_StateofMaryland/" target="_blank" data-auto="true">Мэриленда</a> хвалился "крабами мирового уровня", глава делегации <a href="http://ria.ru/location_StateofNewHampshire/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Гэмпшира</a> - кленовым сиропом и комедийным актером Адамом Сандерсом, которого он по ошибке назвал Алеком. Представитель <a href="http://ria.ru/location_StateofConnecticut/" target="_blank" data-auto="true">Коннектикута</a> заявила, что "горда быть натмеггером" - это ироническое прозвище жителей штата, которое пошло от американского названия мускатного ореха. Она добавила, что Трамп получил все 28 "пикантных" голосов от Коннектикута.Представитель <a href="http://ria.ru/location_StateofOhio/" target="_blank" data-auto="true">Огайо</a> оговорился, сказав, что его штат отдает свои голоса за "Дональда Джона Президента", затем поправился и произнес фамилию Трампа. Представитель <a href="http://ria.ru/location_StateofMontana/" target="_blank" data-auto="true">Монтаны</a> заявил, что его штат сейчас называется "Трамптана", и похвастался тем, что у жителей Монтаны имеется в среднем по пять единиц огнестрельного оружия на семью - это вызвало смех в зале. Представитель Луизианы и противник абортов Росс Литтл пугал делегатов кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>, который, по его словам, "прячется во тьме и ждет, когда можно будет убить наших нерожденных детей".Самую серьезную оговорку допустил представитель Мэриленда, который почти сказал, что его штат славится сторонниками расовой сегрегации, но на середине слова поправился и уточнил, что речь идет о славных мэрилендцах-аболиционистах, то есть сторонниках освобождения рабов в XIX веке. "Славных сторонников сегрегации в Мэриленде тоже было немало", - съязвил на эту тему один из пользователей интернета.
2
коннектикут
монтана
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576259453_8:0:2739:2048_1400x0_80_0_0_e954e56d731c1e1db040b7369ae6791b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, коннектикут, монтана, сша, в мире

Съезд республиканцев в Шарлотт разобрали на мемы

17:48 25.08.2020
980
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Голосование-перекличка делегаций от штатов на национальном съезде республиканцев стало во вторник источником для интернет-мемов в США из-за допущенных делегатами ляпов и цветистых выражений.
Ранее республиканцы на съезде в Шарлотт выдвинули Дональда Трампа на второй президентский срок. Голосование было формальным, поскольку Трамп обеспечил себе выдвижение, выиграв все 2,4 тысячи голосов делегатов, кроме одного.
Представители штатов выступали с краткими речами, отдавая голоса за Трампа, и каждый из них говорил о том, чем прославился его штат. Так, представитель Мэриленда хвалился "крабами мирового уровня", глава делегации Нью-Гэмпшира - кленовым сиропом и комедийным актером Адамом Сандерсом, которого он по ошибке назвал Алеком. Представитель Коннектикута заявила, что "горда быть натмеггером" - это ироническое прозвище жителей штата, которое пошло от американского названия мускатного ореха. Она добавила, что Трамп получил все 28 "пикантных" голосов от Коннектикута.
Представитель Огайо оговорился, сказав, что его штат отдает свои голоса за "Дональда Джона Президента", затем поправился и произнес фамилию Трампа. Представитель Монтаны заявил, что его штат сейчас называется "Трамптана", и похвастался тем, что у жителей Монтаны имеется в среднем по пять единиц огнестрельного оружия на семью - это вызвало смех в зале. Представитель Луизианы и противник абортов Росс Литтл пугал делегатов кандидатом от демократов Джо Байденом, который, по его словам, "прячется во тьме и ждет, когда можно будет убить наших нерожденных детей".
Самую серьезную оговорку допустил представитель Мэриленда, который почти сказал, что его штат славится сторонниками расовой сегрегации, но на середине слова поправился и уточнил, что речь идет о славных мэрилендцах-аболиционистах, то есть сторонниках освобождения рабов в XIX веке. "Славных сторонников сегрегации в Мэриленде тоже было немало", - съязвил на эту тему один из пользователей интернета.
5141003
Обсудить 2
Дональд ТрампДжо БайденКоннектикутМонтанаСШАВ мире
Рекомендуем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:01Названы опасные последствия использования косметики
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
Лента новостейМолния