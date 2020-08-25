Съезд республиканцев в Шарлотт разобрали на мемы
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Голосование-перекличка делегаций от штатов на национальном съезде республиканцев стало во вторник источником для интернет-мемов в США из-за допущенных делегатами ляпов и цветистых выражений.
Ранее республиканцы на съезде в Шарлотт выдвинули Дональда Трампа на второй президентский срок. Голосование было формальным, поскольку Трамп обеспечил себе выдвижение, выиграв все 2,4 тысячи голосов делегатов, кроме одного.
I wish we had a meme= THE REPUBLICAN PARTY HAS NO PLATFORM .@GOP pic.twitter.com/otC8aGAqqS— Frack Hazard Reveal (@FrackHazReveal) August 25, 2020
Представители штатов выступали с краткими речами, отдавая голоса за Трампа, и каждый из них говорил о том, чем прославился его штат. Так, представитель Мэриленда хвалился "крабами мирового уровня", глава делегации Нью-Гэмпшира - кленовым сиропом и комедийным актером Адамом Сандерсом, которого он по ошибке назвал Алеком. Представитель Коннектикута заявила, что "горда быть натмеггером" - это ироническое прозвище жителей штата, которое пошло от американского названия мускатного ореха. Она добавила, что Трамп получил все 28 "пикантных" голосов от Коннектикута.
Представитель Огайо оговорился, сказав, что его штат отдает свои голоса за "Дональда Джона Президента", затем поправился и произнес фамилию Трампа. Представитель Монтаны заявил, что его штат сейчас называется "Трамптана", и похвастался тем, что у жителей Монтаны имеется в среднем по пять единиц огнестрельного оружия на семью - это вызвало смех в зале. Представитель Луизианы и противник абортов Росс Литтл пугал делегатов кандидатом от демократов Джо Байденом, который, по его словам, "прячется во тьме и ждет, когда можно будет убить наших нерожденных детей".
From her Wikipedia entry: “evil humanoid alien witch bent on galactic domination.” #RNC2020 #KimberlyGuilfoyle pic.twitter.com/fDeAqf1fkb— CMelody (@CMelodytheFan) August 25, 2020
Самую серьезную оговорку допустил представитель Мэриленда, который почти сказал, что его штат славится сторонниками расовой сегрегации, но на середине слова поправился и уточнил, что речь идет о славных мэрилендцах-аболиционистах, то есть сторонниках освобождения рабов в XIX веке. "Славных сторонников сегрегации в Мэриленде тоже было немало", - съязвил на эту тему один из пользователей интернета.
Just remembering some of the memes sparked by the St Louis couple...and now they're speaking at the Republican National Convention https://t.co/fEChLfc0ju pic.twitter.com/4nTqxVGjNb— Rachel Blundy (@rachelblundy) August 25, 2020