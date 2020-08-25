https://ria.ru/20200825/refinansirovanie-1576282372.html

Песков считает рефинансирование долга Белоруссии предметом переговоров

Вопрос рефинансирования каких-либо сегментов белорусского долга ранее ставился на повестку дня, если такое предложение поступит, его рассмотрят, заявил... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T13:29

2020-08-25T13:29

2020-08-25T13:50

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

дмитрий песков

белоруссия

экономика

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Вопрос рефинансирования каких-либо сегментов белорусского долга ранее ставился на повестку дня, если такое предложение поступит, его рассмотрят, заявил пресс-секретарь президента <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Вопросы, связанные с предложениями по рефинансированию тех или иных сегментов долга белорусской стороне к российской, они и раньше неоднократно обсуждались, ставились на повестку дня и так далее. Это вопрос абсолютно экономический. Если такие инициативы, такие предложения будут сделаны, они нашим Минфином будут рассматриваться, все это предмет переговоров", — сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия рефинансировать белорусский долг, если такое предложение поступит от властей республики.

https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576090707.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий песков, белоруссия, экономика