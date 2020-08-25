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Песков считает рефинансирование долга Белоруссии предметом переговоров
Вопрос рефинансирования каких-либо сегментов белорусского долга ранее ставился на повестку дня, если такое предложение поступит, его рассмотрят, заявил... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T13:29
2020-08-25T13:50
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
дмитрий песков
белоруссия
экономика
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Вопрос рефинансирования каких-либо сегментов белорусского долга ранее ставился на повестку дня, если такое предложение поступит, его рассмотрят, заявил пресс-секретарь президента <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Вопросы, связанные с предложениями по рефинансированию тех или иных сегментов долга белорусской стороне к российской, они и раньше неоднократно обсуждались, ставились на повестку дня и так далее. Это вопрос абсолютно экономический. Если такие инициативы, такие предложения будут сделаны, они нашим Минфином будут рассматриваться, все это предмет переговоров", — сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия рефинансировать белорусский долг, если такое предложение поступит от властей республики.
https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576090707.html
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россия
белоруссия
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий песков, белоруссия, экономика

Песков считает рефинансирование долга Белоруссии предметом переговоров

13:29 25.08.2020 (обновлено: 13:50 25.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБольшой каменный мост у Кремля
Большой каменный мост у Кремля
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вопрос рефинансирования каких-либо сегментов белорусского долга ранее ставился на повестку дня, если такое предложение поступит, его рассмотрят, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вопросы, связанные с предложениями по рефинансированию тех или иных сегментов долга белорусской стороне к российской, они и раньше неоднократно обсуждались, ставились на повестку дня и так далее. Это вопрос абсолютно экономический. Если такие инициативы, такие предложения будут сделаны, они нашим Минфином будут рассматриваться, все это предмет переговоров", — сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия рефинансировать белорусский долг, если такое предложение поступит от властей республики.
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РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Дмитрий ПесковБелоруссияЭкономика
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