https://ria.ru/20200825/refinansirovanie-1576282372.html
Песков считает рефинансирование долга Белоруссии предметом переговоров
Вопрос рефинансирования каких-либо сегментов белорусского долга ранее ставился на повестку дня, если такое предложение поступит, его рассмотрят, заявил... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T13:29
2020-08-25T13:29
2020-08-25T13:50
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
дмитрий песков
белоруссия
экономика
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Вопрос рефинансирования каких-либо сегментов белорусского долга ранее ставился на повестку дня, если такое предложение поступит, его рассмотрят, заявил пресс-секретарь президента <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Вопросы, связанные с предложениями по рефинансированию тех или иных сегментов долга белорусской стороне к российской, они и раньше неоднократно обсуждались, ставились на повестку дня и так далее. Это вопрос абсолютно экономический. Если такие инициативы, такие предложения будут сделаны, они нашим Минфином будут рассматриваться, все это предмет переговоров", — сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия рефинансировать белорусский долг, если такое предложение поступит от властей республики.
https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576090707.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий песков, белоруссия, экономика