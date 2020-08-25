В Алтайском крае началась прививочная кампания против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа. Архивное фото
БАРНАУЛ, 25 авг – РИА Новости. Прививочная кампания против гриппа стартовала в Алтайском крае, в регион поступила первая партия вакцины для взрослых и детей, сообщает во вторник краевое правительство.
"В Алтайском крае стартовала прививочная кампания против гриппа. В регион поступила первая партия вакцины для взрослых – более 500 тысяч доз, что составляет около 60% общего объема. Вакцина Совигрипп распределяется по медицинским организациям региона и уже привито более 1 тысячи человек", - говорится в сообщении.
Также власти отмечают, что в край поступила и первая партия детской вакцины - 169 тысяч доз.
"В текущем году ввиду эпидемиологической ситуации прививки проводятся строго по записи, чтобы избежать скопления людей. Специалисты работают как в прививочных кабинетах, так и на выезде. В крае сформировано 200 выездных бригад, которые уже готовы к работе", - приводятся в сообщении слова главного внештатного эпидемиолога минздрава Алтайского края Ирины Переладовой.
Специалисты краевого минздрава рекомендуют делать прививки ежегодно, потому что каждый год вакцины содержат те штаммы гриппа, циркуляция которых ожидается в предстоящем сезоне. В этом году прививочную кампанию против гриппа постараются провести в максимально короткие сроки, потому что осенью, возможно, будет проводиться вакцинация против коронавируса.
Власти отмечают, что в этом году в регионе ожидается поставка более 1,2 миллиона доз вакцины от гриппа. Перед медработниками Алтайского края стоит задача привить 60% населения.