https://ria.ru/20200825/privivki-1576273887.html

В Алтайском крае началась прививочная кампания против гриппа

Прививочная кампания против гриппа стартовала в Алтайском крае, в регион поступила первая партия вакцины для взрослых и детей, сообщает во вторник краевое... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T11:04

2020-08-25T11:04

2020-08-25T11:04

алтайский край

здоровье - общество

алтайский край

общество

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<strong>БАРНАУЛ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Прививочная кампания против гриппа стартовала в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a>, в регион поступила первая партия вакцины для взрослых и детей, сообщает во вторник краевое правительство.Также власти отмечают, что в край поступила и первая партия детской вакцины - 169 тысяч доз.Специалисты краевого минздрава рекомендуют делать прививки ежегодно, потому что каждый год вакцины содержат те штаммы гриппа, циркуляция которых ожидается в предстоящем сезоне. В этом году прививочную кампанию против гриппа постараются провести в максимально короткие сроки, потому что осенью, возможно, будет проводиться вакцинация против коронавируса.Власти отмечают, что в этом году в регионе ожидается поставка более 1,2 миллиона доз вакцины от гриппа. Перед медработниками Алтайского края стоит задача привить 60% населения.

https://ria.ru/20200824/medpomosch-1576237006.html

https://ria.ru/20200812/1575687062.html

алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, алтайский край, общество