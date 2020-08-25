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Алтайский край
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В Алтайском крае началась прививочная кампания против гриппа
Прививочная кампания против гриппа стартовала в Алтайском крае, в регион поступила первая партия вакцины для взрослых и детей, сообщает во вторник краевое... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T11:04
2020-08-25T11:04
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здоровье - общество
алтайский край
общество
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<strong>БАРНАУЛ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Прививочная кампания против гриппа стартовала в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a>, в регион поступила первая партия вакцины для взрослых и детей, сообщает во вторник краевое правительство.Также власти отмечают, что в край поступила и первая партия детской вакцины - 169 тысяч доз.Специалисты краевого минздрава рекомендуют делать прививки ежегодно, потому что каждый год вакцины содержат те штаммы гриппа, циркуляция которых ожидается в предстоящем сезоне. В этом году прививочную кампанию против гриппа постараются провести в максимально короткие сроки, потому что осенью, возможно, будет проводиться вакцинация против коронавируса.Власти отмечают, что в этом году в регионе ожидается поставка более 1,2 миллиона доз вакцины от гриппа. Перед медработниками Алтайского края стоит задача привить 60% населения.
https://ria.ru/20200824/medpomosch-1576237006.html
https://ria.ru/20200812/1575687062.html
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здоровье - общество, алтайский край, общество

В Алтайском крае началась прививочная кампания против гриппа

11:04 25.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Медик готовит шприц с вакциной против гриппа. Архивное фото
БАРНАУЛ, 25 авг – РИА Новости. Прививочная кампания против гриппа стартовала в Алтайском крае, в регион поступила первая партия вакцины для взрослых и детей, сообщает во вторник краевое правительство.
"В Алтайском крае стартовала прививочная кампания против гриппа. В регион поступила первая партия вакцины для взрослых – более 500 тысяч доз, что составляет около 60% общего объема. Вакцина Совигрипп распределяется по медицинским организациям региона и уже привито более 1 тысячи человек", - говорится в сообщении.
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Также власти отмечают, что в край поступила и первая партия детской вакцины - 169 тысяч доз.
"В текущем году ввиду эпидемиологической ситуации прививки проводятся строго по записи, чтобы избежать скопления людей. Специалисты работают как в прививочных кабинетах, так и на выезде. В крае сформировано 200 выездных бригад, которые уже готовы к работе", - приводятся в сообщении слова главного внештатного эпидемиолога минздрава Алтайского края Ирины Переладовой.
Специалисты краевого минздрава рекомендуют делать прививки ежегодно, потому что каждый год вакцины содержат те штаммы гриппа, циркуляция которых ожидается в предстоящем сезоне. В этом году прививочную кампанию против гриппа постараются провести в максимально короткие сроки, потому что осенью, возможно, будет проводиться вакцинация против коронавируса.
Власти отмечают, что в этом году в регионе ожидается поставка более 1,2 миллиона доз вакцины от гриппа. Перед медработниками Алтайского края стоит задача привить 60% населения.
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