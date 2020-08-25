https://ria.ru/20200825/pozhar-1576267308.html

На Ямале при пожаре в общежитии погиб человек

Один человек погиб при пожаре в общежитии в поселке Лесной (ЯНАО), сообщает во вторник пресс-служба администрации Надымского района. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T07:17

2020-08-25T07:17

2020-08-25T09:54

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

надым

лесной

надымский район

ханты-мансийск

происшествия

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 авг - РИА Новости.</strong> Один человек погиб при пожаре в общежитии в поселке <a href="http://ria.ru/location_Lesnojj/" target="_blank" data-auto="true">Лесной</a> (ЯНАО), сообщает во вторник пресс-служба администрации <a href="http://ria.ru/location_Nadymskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Надымского района</a>.Пожар в двухэтажном деревянном общежитии на 12 квартир в поселке Лесной, который расположен в городе <a href="http://ria.ru/location_Nadym/" target="_blank" data-auto="true">Надым</a>, произошел поздно вечером в понедельник. По информации окружного управления МЧС, к моменту прибытия спасателей наблюдалось открытое горение на втором этаже, была угроза перехода огня на кровлю здания, что говорит о позднем сообщении в экстренные службы. Огонь повредил здание по всей площади - 504 квадратных метра.Согласно уточненной информации районных властей, ликвидация пожара была объявлена около 1.15 (23.15 мск), в пострадавшем от огня общежитии проживали пять человек."В результате пожара два человека получили повреждения первой и второй степени тяжести, один из них был доставлен в приемный покой Надымской ЦРБ. Один человек погиб", - говорится в сообщении.В администрации Надымского района прошло заседание комиссии по ЧС, власти приняли решение разместить четырех жильцов в пункте временного размещения. Их обеспечат питанием, окажут содействие в восстановлении документов, планируется выделение материальной помощи. Причина пожара устанавливается, добавили в пресс-службе районной администрации.Как уточнили РИА Новости в региональном управлении <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank">МЧС</a>, тело погибшего жильца было обнаружено рано утром во вторник в ходе разбора конструкций.Следователи выясняют обстоятельства пожара в общежитии, сообщает региональное следственное управление СК РФ.В следственном ведомстве отметили, что очаг возгорания, как предполагается, находился в помещении, где проживал погибший.Проверку в связи с инцидентом также проводит Надымская городская прокуратура. В релизе надзорного органа подчеркивается, что прокуратура намерена оценить, в частности, своевременность расселения аварийного жилфонда со стороны муниципалитета.

https://ria.ru/20200818/1575916267.html

https://ria.ru/20200817/1575874488.html

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лесной

надымский район

ханты-мансийск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), надым, лесной, надымский район, ханты-мансийск, происшествия