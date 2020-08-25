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На Ямале при пожаре в общежитии погиб человек
Один человек погиб при пожаре в общежитии в поселке Лесной (ЯНАО), сообщает во вторник пресс-служба администрации Надымского района. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T07:17
2020-08-25T09:54
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
надым
лесной
надымский район
ханты-мансийск
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 авг - РИА Новости.</strong> Один человек погиб при пожаре в общежитии в поселке <a href="http://ria.ru/location_Lesnojj/" target="_blank" data-auto="true">Лесной</a> (ЯНАО), сообщает во вторник пресс-служба администрации <a href="http://ria.ru/location_Nadymskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Надымского района</a>.Пожар в двухэтажном деревянном общежитии на 12 квартир в поселке Лесной, который расположен в городе <a href="http://ria.ru/location_Nadym/" target="_blank" data-auto="true">Надым</a>, произошел поздно вечером в понедельник. По информации окружного управления МЧС, к моменту прибытия спасателей наблюдалось открытое горение на втором этаже, была угроза перехода огня на кровлю здания, что говорит о позднем сообщении в экстренные службы. Огонь повредил здание по всей площади - 504 квадратных метра.Согласно уточненной информации районных властей, ликвидация пожара была объявлена около 1.15 (23.15 мск), в пострадавшем от огня общежитии проживали пять человек."В результате пожара два человека получили повреждения первой и второй степени тяжести, один из них был доставлен в приемный покой Надымской ЦРБ. Один человек погиб", - говорится в сообщении.В администрации Надымского района прошло заседание комиссии по ЧС, власти приняли решение разместить четырех жильцов в пункте временного размещения. Их обеспечат питанием, окажут содействие в восстановлении документов, планируется выделение материальной помощи. Причина пожара устанавливается, добавили в пресс-службе районной администрации.Как уточнили РИА Новости в региональном управлении <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank">МЧС</a>, тело погибшего жильца было обнаружено рано утром во вторник в ходе разбора конструкций.Следователи выясняют обстоятельства пожара в общежитии, сообщает региональное следственное управление СК РФ.В следственном ведомстве отметили, что очаг возгорания, как предполагается, находился в помещении, где проживал погибший.Проверку в связи с инцидентом также проводит Надымская городская прокуратура. В релизе надзорного органа подчеркивается, что прокуратура намерена оценить, в частности, своевременность расселения аварийного жилфонда со стороны муниципалитета.
https://ria.ru/20200818/1575916267.html
https://ria.ru/20200817/1575874488.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), надым, лесной, надымский район, ханты-мансийск, происшествия

На Ямале при пожаре в общежитии погиб человек

07:17 25.08.2020 (обновлено: 09:54 25.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 авг - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в общежитии в поселке Лесной (ЯНАО), сообщает во вторник пресс-служба администрации Надымского района.
Пожар в двухэтажном деревянном общежитии на 12 квартир в поселке Лесной, который расположен в городе Надым, произошел поздно вечером в понедельник. По информации окружного управления МЧС, к моменту прибытия спасателей наблюдалось открытое горение на втором этаже, была угроза перехода огня на кровлю здания, что говорит о позднем сообщении в экстренные службы. Огонь повредил здание по всей площади - 504 квадратных метра.
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Согласно уточненной информации районных властей, ликвидация пожара была объявлена около 1.15 (23.15 мск), в пострадавшем от огня общежитии проживали пять человек.
"В результате пожара два человека получили повреждения первой и второй степени тяжести, один из них был доставлен в приемный покой Надымской ЦРБ. Один человек погиб", - говорится в сообщении.
В администрации Надымского района прошло заседание комиссии по ЧС, власти приняли решение разместить четырех жильцов в пункте временного размещения. Их обеспечат питанием, окажут содействие в восстановлении документов, планируется выделение материальной помощи. Причина пожара устанавливается, добавили в пресс-службе районной администрации.
Как уточнили РИА Новости в региональном управлении МЧС, тело погибшего жильца было обнаружено рано утром во вторник в ходе разбора конструкций.
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Следователи выясняют обстоятельства пожара в общежитии, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"На данный момент установлена личность погибшего - им является жилец общежития 1969 года рождения, являющийся инвалидом... На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз. Устанавливается причина смерти мужчины", - говорится в сообщении.
В следственном ведомстве отметили, что очаг возгорания, как предполагается, находился в помещении, где проживал погибший.
Проверку в связи с инцидентом также проводит Надымская городская прокуратура. В релизе надзорного органа подчеркивается, что прокуратура намерена оценить, в частности, своевременность расселения аварийного жилфонда со стороны муниципалитета.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НадымЛеснойНадымский районХанты-МансийскПроисшествия
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