https://ria.ru/20200825/podolsk-1576290212.html

Круглый детский сад построят в подмосковном Подольске

Круглый детский сад на 180 мест появится в жилом комплексе "Новая Щербинка" городского округа Подольск Московской области, говорится в сообщении комитета по... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T15:00

2020-08-25T15:00

2020-08-25T15:00

новости подмосковья

владислав гордиенко

подольск

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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости</strong>. Круглый детский сад на 180 мест появится в жилом комплексе "Новая Щербинка" городского округа Подольск Московской области, говорится в сообщении комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья."Проект детского дошкольного учреждения общей площадью порядка трех тысяч квадратных метров выполнен на основе похожего решения в поселке Андреевка. Вестибюль входной группы – сквозной, ведет во внутренний двор с возможностью проведения различных мероприятий на открытом воздухе. Остекленный внутренний фасад двора позволил продлить инсоляцию помещения групповых помещений с утренних часов до второй половины дня", – приводятся в сообщении слова главы ведомства <a href="https://ria.ru/person_Vladislav_Gordienko" target="_blank">Владислава Гордиенко</a>.

https://ria.ru/20200703/1573865679.html

подольск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав гордиенко, подольск