https://ria.ru/20200825/podolsk-1576290212.html
Круглый детский сад построят в подмосковном Подольске
Круглый детский сад на 180 мест появится в жилом комплексе "Новая Щербинка" городского округа Подольск Московской области, говорится в сообщении комитета по... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T15:00
2020-08-25T15:00
2020-08-25T15:00
новости подмосковья
владислав гордиенко
подольск
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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости</strong>. Круглый детский сад на 180 мест появится в жилом комплексе "Новая Щербинка" городского округа Подольск Московской области, говорится в сообщении комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья."Проект детского дошкольного учреждения общей площадью порядка трех тысяч квадратных метров выполнен на основе похожего решения в поселке Андреевка. Вестибюль входной группы – сквозной, ведет во внутренний двор с возможностью проведения различных мероприятий на открытом воздухе. Остекленный внутренний фасад двора позволил продлить инсоляцию помещения групповых помещений с утренних часов до второй половины дня", – приводятся в сообщении слова главы ведомства <a href="https://ria.ru/person_Vladislav_Gordienko" target="_blank">Владислава Гордиенко</a>.
https://ria.ru/20200703/1573865679.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав гордиенко, подольск