https://ria.ru/20200825/podmoskove-1576278294.html

Свыше 97 тысяч ям во дворах устранено в Подмосковье с начала года

Более 97 тысяч дворовых ям устранено в Московской области с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T12:26

2020-08-25T12:26

2020-08-25T12:26

новости подмосковья

михаил хайкин

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости</strong>. Более 97 тысяч дворовых ям устранено в Московской области с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.Согласно данным пресс-службы, на текущий момент во дворах Московской области зарегистрировано 156125 ям площадью свыше 608 тысяч квадратных метров. Всего за 2020 год на портал "Добродел" по категории "ямы во дворах" и "разрушение тротуаров и пешеходных дорожек" поступило почти 23 тысячи обращений."Активное проведение ямочного ремонта и комплексного благоустройства дворовых территорий формирует позитивную динамику по снижению количества обращений жителей. Так, за 2-й квартал 2020 года количество обращений по категории "ямы во дворах" снизилось на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года", - приводятся в сообщении слова главы ведомства <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_KHajjkin" target="_blank">Михаила Хайкина</a>.

https://ria.ru/20200824/blagoustroystvo-1576254263.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил хайкин, московская область (подмосковье)