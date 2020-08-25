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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200825/podmoskove-1576278294.html
Свыше 97 тысяч ям во дворах устранено в Подмосковье с начала года
Более 97 тысяч дворовых ям устранено в Московской области с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T12:26
2020-08-25T12:26
новости подмосковья
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости</strong>. Более 97 тысяч дворовых ям устранено в Московской области с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.Согласно данным пресс-службы, на текущий момент во дворах Московской области зарегистрировано 156125 ям площадью свыше 608 тысяч квадратных метров. Всего за 2020 год на портал "Добродел" по категории "ямы во дворах" и "разрушение тротуаров и пешеходных дорожек" поступило почти 23 тысячи обращений."Активное проведение ямочного ремонта и комплексного благоустройства дворовых территорий формирует позитивную динамику по снижению количества обращений жителей. Так, за 2-й квартал 2020 года количество обращений по категории "ямы во дворах" снизилось на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года", - приводятся в сообщении слова главы ведомства <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_KHajjkin" target="_blank">Михаила Хайкина</a>.
https://ria.ru/20200824/blagoustroystvo-1576254263.html
московская область (подмосковье)
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михаил хайкин, московская область (подмосковье)

Свыше 97 тысяч ям во дворах устранено в Подмосковье с начала года

12:26 25.08.2020
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© РИА Новости / Григорий Собченко / Перейти в фотобанкПровал грунта
Провал грунта
© РИА Новости / Григорий Собченко
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Провал грунта . Архивное фото
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Более 97 тысяч дворовых ям устранено в Московской области с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.
Согласно данным пресс-службы, на текущий момент во дворах Московской области зарегистрировано 156125 ям площадью свыше 608 тысяч квадратных метров. Всего за 2020 год на портал "Добродел" по категории "ямы во дворах" и "разрушение тротуаров и пешеходных дорожек" поступило почти 23 тысячи обращений.
"Активное проведение ямочного ремонта и комплексного благоустройства дворовых территорий формирует позитивную динамику по снижению количества обращений жителей. Так, за 2-й квартал 2020 года количество обращений по категории "ямы во дворах" снизилось на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Михаила Хайкина.
Благоустройство парка Дружбы
24 августа, 17:36Новости Подмосковья
Свыше 7,5 тысяч дворов благоустроили в Подмосковье с 2015 года
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Новости ПодмосковьяМихаил ХайкинМосковская область (Подмосковье)
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