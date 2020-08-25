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Сделавшая замечание Пелагее трехлетняя дочь рассмешила подписчиков певицы
Пелагея выложила в Instagram трогательное видео со своей трехлетней дочерью. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T12:46
2020-08-25T12:46
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Pelageja_Efimovich/" target="_blank">Пелагея</a> выложила в Instagram трогательное видео со своей трехлетней дочерью.Певица показала, как Таисия делает ей замечание во время приема пищи. Девочка посоветовала маме не налегать на варенье, чтобы не испортить фигуру."Много нельзя! Ты треснешь!" — сказал ребенок.Подписчики Пелагеи оценили совет Таисии."Потрясающий урок ЗОЖ" — написала под постом eileen.alina."Это точно, много нельзя, но так хочется" — отметил viacheslavshkurlakov."Мне нужна такая Тася, чтобы следила за моим питанием и мотивировала лишнего не кушать" — пишет пользователь obladiiii.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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60
пелагея

Сделавшая замечание Пелагее трехлетняя дочь рассмешила подписчиков певицы

12:46 25.08.2020
1830
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПевица Пелагея
Певица Пелагея
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пелагея выложила в Instagram трогательное видео со своей трехлетней дочерью.
Певица показала, как Таисия делает ей замечание во время приема пищи. Девочка посоветовала маме не налегать на варенье, чтобы не испортить фигуру.
"Много нельзя! Ты треснешь!" — сказал ребенок.
Подписчики Пелагеи оценили совет Таисии.
"Потрясающий урок ЗОЖ" — написала под постом eileen.alina.
"Это точно, много нельзя, но так хочется" — отметил viacheslavshkurlakov.
"Мне нужна такая Тася, чтобы следила за моим питанием и мотивировала лишнего не кушать" — пишет пользователь obladiiii.
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1400001
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