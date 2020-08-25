https://ria.ru/20200825/pelageya-1576279343.html

Сделавшая замечание Пелагее трехлетняя дочь рассмешила подписчиков певицы

Пелагея выложила в Instagram трогательное видео со своей трехлетней дочерью. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T12:46

2020-08-25T12:46

2020-08-25T12:46

пелагея

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Pelageja_Efimovich/" target="_blank">Пелагея</a> выложила в Instagram трогательное видео со своей трехлетней дочерью.Певица показала, как Таисия делает ей замечание во время приема пищи. Девочка посоветовала маме не налегать на варенье, чтобы не испортить фигуру."Много нельзя! Ты треснешь!" — сказал ребенок.Подписчики Пелагеи оценили совет Таисии."Потрясающий урок ЗОЖ" — написала под постом eileen.alina."Это точно, много нельзя, но так хочется" — отметил viacheslavshkurlakov."Мне нужна такая Тася, чтобы следила за моим питанием и мотивировала лишнего не кушать" — пишет пользователь obladiiii.

https://ria.ru/20200818/1575908618.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пелагея