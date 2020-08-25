Сделавшая замечание Пелагее трехлетняя дочь рассмешила подписчиков певицы
1830
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пелагея выложила в Instagram трогательное видео со своей трехлетней дочерью.
Певица показала, как Таисия делает ей замечание во время приема пищи. Девочка посоветовала маме не налегать на варенье, чтобы не испортить фигуру.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Много нельзя! Даже если очень хочется. Чтобы не треснуть😂 #пелагея #пелагеятелегина #пелагеясергеевна #пелагеяханова #пелагеявернулась #таськинамать #таськинодетство #таськинамама #таськинывысказывания #таисия #таисиятелегина #счастливоедетство #маминадочка #маминалюбовь❤️
"Много нельзя! Ты треснешь!" — сказал ребенок.
Подписчики Пелагеи оценили совет Таисии.
"Потрясающий урок ЗОЖ" — написала под постом eileen.alina.
"Это точно, много нельзя, но так хочется" — отметил viacheslavshkurlakov.
"Мне нужна такая Тася, чтобы следила за моим питанием и мотивировала лишнего не кушать" — пишет пользователь obladiiii.