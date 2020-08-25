Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200825/ozhila-1576265415.html
"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
Жительница американского Детройта, которую признали мертвой, открыла глаза в похоронном бюро, сообщает местный телеканал WXYZ-TV. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T00:42
2020-08-25T01:51
москва
мичиган
детройт
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154934/12/1549341248_0:264:3169:2047_1400x0_80_0_0_cd2ee4cc1683cf10c50bba67de168ecc.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Жительница американского <a href="https://ria.ru/location_Detroit" target="_blank">Детройта</a>, которую признали мертвой, открыла глаза в похоронном бюро, сообщает местный телеканал <a href="https://www.wxyz.com/news/woman-pronounced-dead-later-found-to-be-still-breathing-at-detroit-funeral-home" target="_blank">WXYZ-TV</a>.Бригада врачей получила вызов на дом в воскресенье после того, как 20-летняя Таймиша Бошамп перестала подавать признаки жизни. Врачи скорой помощи в течение получаса пытались "оживить" девушку, которая, по словам спасателей, не дышала, но после неудачных попыток признали ее мертвой.После этого медицинскую информацию о "скончавшейся" девушке передали судмедэкспертам, которые подтвердили, что Бошамб мертва и, из-за того, что не обнаружили следов насильственной смерти, "тело" передали семье девушки без проведения вскрытия, чтобы они сами выбрали похоронное бюро.Однако уже в похоронном бюро выяснилось, что на самом деле девушка не умерла, она дышала."Ее почти бальзамировали, если бы она не открыла глаза, вот что самое страшное... Один из худших кошмаров людей - представить, что им вызывают скорую помощь, а вместо этого отправляют в похоронное бюро в сумке для трупов. Похоронное бюро буквально расстегнуло молнию на сумке для трупов и увидело ее живой с открытыми глазами, вот что случилось с Таймишей", - приводит телеканал слова адвоката Джоффри Фиджера. которого наняла семья девушки.По его словам, 1,5 часа, которые потеряла девушка, могут оказаться критичными для ее выздоровления. Он не уточнил, в каком состоянии сейчас находится Бошамп, отметив только, что она жива и находится на ИВЛ.
https://ria.ru/20200824/ozhila-1576264238.html
https://ria.ru/20200819/1575962661.html
2
москва
мичиган
детройт
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154934/12/1549341248_214:0:2943:2047_1400x0_80_0_0_fb36640e1c15d36b4406c909ea635f09.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, мичиган, детройт, сша, в мире

"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро

00:42 25.08.2020 (обновлено: 01:51 25.08.2020)
3019
CC BY-SA 2.0 / Nic Redhead / DetroitВид на Детройт, штат Мичиган, США
Вид на Детройт, штат Мичиган, США
CC BY-SA 2.0 / Nic Redhead / Detroit
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Жительница американского Детройта, которую признали мертвой, открыла глаза в похоронном бюро, сообщает местный телеканал WXYZ-TV.
Бригада врачей получила вызов на дом в воскресенье после того, как 20-летняя Таймиша Бошамп перестала подавать признаки жизни. Врачи скорой помощи в течение получаса пытались "оживить" девушку, которая, по словам спасателей, не дышала, но после неудачных попыток признали ее мертвой.
Похороны
Вчера, 22:59
Умершая девочка ожила во время подготовки к похоронам
После этого медицинскую информацию о "скончавшейся" девушке передали судмедэкспертам, которые подтвердили, что Бошамб мертва и, из-за того, что не обнаружили следов насильственной смерти, "тело" передали семье девушки без проведения вскрытия, чтобы они сами выбрали похоронное бюро.
Однако уже в похоронном бюро выяснилось, что на самом деле девушка не умерла, она дышала.
"Ее почти бальзамировали, если бы она не открыла глаза, вот что самое страшное... Один из худших кошмаров людей - представить, что им вызывают скорую помощь, а вместо этого отправляют в похоронное бюро в сумке для трупов. Похоронное бюро буквально расстегнуло молнию на сумке для трупов и увидело ее живой с открытыми глазами, вот что случилось с Таймишей", - приводит телеканал слова адвоката Джоффри Фиджера. которого наняла семья девушки.
По его словам, 1,5 часа, которые потеряла девушка, могут оказаться критичными для ее выздоровления. Он не уточнил, в каком состоянии сейчас находится Бошамп, отметив только, что она жива и находится на ИВЛ.
Родственники с пациентом в больнице
19 августа, 03:03
Раскрыты детали истории с "ожившей" в курском морге пациенткой
11317470
Обсудить 2
МоскваМичиганДетройтСШАВ мире
Рекомендуем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Назван способ застраховаться от морщин
03:50Крым признали регионом России с самыми большими проблемами с водой
03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
Лента новостейМолния