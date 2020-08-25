https://ria.ru/20200825/ozhila-1576265415.html
"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
Жительница американского Детройта, которую признали мертвой, открыла глаза в похоронном бюро, сообщает местный телеканал WXYZ-TV. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T00:42
2020-08-25T00:42
2020-08-25T01:51
москва
мичиган
детройт
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154934/12/1549341248_0:264:3169:2047_1400x0_80_0_0_cd2ee4cc1683cf10c50bba67de168ecc.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Жительница американского <a href="https://ria.ru/location_Detroit" target="_blank">Детройта</a>, которую признали мертвой, открыла глаза в похоронном бюро, сообщает местный телеканал <a href="https://www.wxyz.com/news/woman-pronounced-dead-later-found-to-be-still-breathing-at-detroit-funeral-home" target="_blank">WXYZ-TV</a>.Бригада врачей получила вызов на дом в воскресенье после того, как 20-летняя Таймиша Бошамп перестала подавать признаки жизни. Врачи скорой помощи в течение получаса пытались "оживить" девушку, которая, по словам спасателей, не дышала, но после неудачных попыток признали ее мертвой.После этого медицинскую информацию о "скончавшейся" девушке передали судмедэкспертам, которые подтвердили, что Бошамб мертва и, из-за того, что не обнаружили следов насильственной смерти, "тело" передали семье девушки без проведения вскрытия, чтобы они сами выбрали похоронное бюро.Однако уже в похоронном бюро выяснилось, что на самом деле девушка не умерла, она дышала."Ее почти бальзамировали, если бы она не открыла глаза, вот что самое страшное... Один из худших кошмаров людей - представить, что им вызывают скорую помощь, а вместо этого отправляют в похоронное бюро в сумке для трупов. Похоронное бюро буквально расстегнуло молнию на сумке для трупов и увидело ее живой с открытыми глазами, вот что случилось с Таймишей", - приводит телеканал слова адвоката Джоффри Фиджера. которого наняла семья девушки.По его словам, 1,5 часа, которые потеряла девушка, могут оказаться критичными для ее выздоровления. Он не уточнил, в каком состоянии сейчас находится Бошамп, отметив только, что она жива и находится на ИВЛ.
https://ria.ru/20200824/ozhila-1576264238.html
https://ria.ru/20200819/1575962661.html
2
москва
мичиган
детройт
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154934/12/1549341248_214:0:2943:2047_1400x0_80_0_0_fb36640e1c15d36b4406c909ea635f09.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мичиган, детройт, сша, в мире
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Жительница американского Детройта
, которую признали мертвой, открыла глаза в похоронном бюро, сообщает местный телеканал WXYZ-TV
.
Бригада врачей получила вызов на дом в воскресенье после того, как 20-летняя Таймиша Бошамп перестала подавать признаки жизни. Врачи скорой помощи в течение получаса пытались "оживить" девушку, которая, по словам спасателей, не дышала, но после неудачных попыток признали ее мертвой.
После этого медицинскую информацию о "скончавшейся" девушке передали судмедэкспертам, которые подтвердили, что Бошамб мертва и, из-за того, что не обнаружили следов насильственной смерти, "тело" передали семье девушки без проведения вскрытия, чтобы они сами выбрали похоронное бюро.
Однако уже в похоронном бюро выяснилось, что на самом деле девушка не умерла, она дышала.
"Ее почти бальзамировали, если бы она не открыла глаза, вот что самое страшное... Один из худших кошмаров людей - представить, что им вызывают скорую помощь, а вместо этого отправляют в похоронное бюро в сумке для трупов. Похоронное бюро буквально расстегнуло молнию на сумке для трупов и увидело ее живой с открытыми глазами, вот что случилось с Таймишей", - приводит телеканал слова адвоката Джоффри Фиджера. которого наняла семья девушки.
По его словам, 1,5 часа, которые потеряла девушка, могут оказаться критичными для ее выздоровления. Он не уточнил, в каком состоянии сейчас находится Бошамп, отметив только, что она жива и находится на ИВЛ.