https://ria.ru/20200825/ozhila-1576265415.html

"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро

Жительница американского Детройта, которую признали мертвой, открыла глаза в похоронном бюро, сообщает местный телеканал WXYZ-TV. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T00:42

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мичиган

детройт

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Жительница американского <a href="https://ria.ru/location_Detroit" target="_blank">Детройта</a>, которую признали мертвой, открыла глаза в похоронном бюро, сообщает местный телеканал <a href="https://www.wxyz.com/news/woman-pronounced-dead-later-found-to-be-still-breathing-at-detroit-funeral-home" target="_blank">WXYZ-TV</a>.Бригада врачей получила вызов на дом в воскресенье после того, как 20-летняя Таймиша Бошамп перестала подавать признаки жизни. Врачи скорой помощи в течение получаса пытались "оживить" девушку, которая, по словам спасателей, не дышала, но после неудачных попыток признали ее мертвой.После этого медицинскую информацию о "скончавшейся" девушке передали судмедэкспертам, которые подтвердили, что Бошамб мертва и, из-за того, что не обнаружили следов насильственной смерти, "тело" передали семье девушки без проведения вскрытия, чтобы они сами выбрали похоронное бюро.Однако уже в похоронном бюро выяснилось, что на самом деле девушка не умерла, она дышала."Ее почти бальзамировали, если бы она не открыла глаза, вот что самое страшное... Один из худших кошмаров людей - представить, что им вызывают скорую помощь, а вместо этого отправляют в похоронное бюро в сумке для трупов. Похоронное бюро буквально расстегнуло молнию на сумке для трупов и увидело ее живой с открытыми глазами, вот что случилось с Таймишей", - приводит телеканал слова адвоката Джоффри Фиджера. которого наняла семья девушки.По его словам, 1,5 часа, которые потеряла девушка, могут оказаться критичными для ее выздоровления. Он не уточнил, в каком состоянии сейчас находится Бошамп, отметив только, что она жива и находится на ИВЛ.

https://ria.ru/20200824/ozhila-1576264238.html

https://ria.ru/20200819/1575962661.html

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москва

мичиган

детройт

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, мичиган, детройт, сша, в мире