https://ria.ru/20200825/oshibki-1576279946.html

Учительница указала на ошибки в речи Ивана Урганта

Учительница Татьяна Гартман указала на ошибки в речи телеведущего Ивана Урганта в новом выпуске ее передачи Училка vs ТВ, опубликованном на YouTube. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T14:36

2020-08-25T14:36

2020-08-25T14:36

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иван ургант

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Учительница Татьяна Гартман указала на ошибки в речи телеведущего Ивана Урганта в новом выпуске ее передачи Училка vs ТВ, опубликованном на YouTube. По словам автора видео, "он много раз попадал в ее выпуски", так как постоянно допускает речевые ошибки. Поэтому она посвятила ведущему отдельный ролик. Так, Гартман указала на самую распространенную погрешность, которую совершает не только шоумен, но и многие другие, — слово "баловаться". В одном из выпусков развлекательной программы "Вечерний Ургант" телеведущий употребляет этот глагол с ударением на первый слог ("бАловался").В ролике она также указывает на ошибки телеведущего в словах: излЕчит (Ургант произнес его как "излечИт"), окончил вуз (шоумен говорит "закончил"), новорождЕнный (у телеведущего — новорОжденная), мусоропровОд (у Ивана Урганта — мусоропрОводы). Учительница вместе с помощниками заметила, что телеведущий иногда заменяет буквы или добавляет лишние. Например, однажды он допустил ошибку в слове "прецедент", сказав "прецеНдент", а прилагательное "мАскулинный" произнес как "мУскулинный". Многие зрители поблагодарили Татьяну Гартман в комментариях за проделанную работу: "Спасибо, Татьяна. Очень люблю разбирать тонкости произношения с помощью вашего канала. Вы умничка и отличный педагог", "Спасибо за утренний позитив! Слово "баловАлся" мне очень трудно дается", "Спасибо за контент".

https://ria.ru/20200820/1576044556.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, youtube, иван ургант