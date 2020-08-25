Белорусская оппозиция осудила арест членов координационного совета
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© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 25 авг - РИА Новости. Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии считает административный арест двух своих членов давлением со стороны властей наравне с возбуждением уголовного дела, сообщила во вторник пресс-служба КС.
Ранее во вторник состоялись судебные процессы в отношении членов президиума КС Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского, которые были задержаны на проходной Минского тракторного завода. Ковалькова и Дылевский были осуждены на десять суток административного ареста за организацию несанкционированной акции на проходной МТЗ в понедельник.
"Считаем, что административный арест является еще одной формой давления на членов Координационного совета (наряду с возбуждением уголовного дела). Вместо диалога со своим народом власть использует методы запугивания и давления", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
В нем отмечается, что оппозиционный КС представляет интересы "большинства белорусов и создан для преодоления политического кризиса в рамках конституционного поля". "Мы уверены, что неконструктивные действия текущих властей не смогут остановить запрос в обществе на перемены", - говорится в сообщении.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.