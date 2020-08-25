https://ria.ru/20200825/oppozitsiya-1576305605.html

Белорусская оппозиция осудила арест членов координационного совета

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии считает административный арест двух своих членов давлением со стороны властей наравне с возбуждением уголовного... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T19:52

2020-08-25T19:52

2020-08-25T19:52

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576304978_0:0:2897:1630_1400x0_80_0_0_778a6d17165fcd65f44c838a21ad6038.jpg

<strong>МИНСК, 25 авг - РИА Новости.</strong> Координационный совет (КС) оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> считает административный арест двух своих членов давлением со стороны властей наравне с возбуждением уголовного дела, сообщила во вторник пресс-служба КС.Ранее во вторник состоялись судебные процессы в отношении членов президиума КС Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского, которые были задержаны на проходной Минского тракторного завода. Ковалькова и Дылевский были осуждены на десять суток административного ареста за организацию несанкционированной акции на проходной МТЗ в понедельник."Считаем, что административный арест является еще одной формой давления на членов Координационного совета (наряду с возбуждением уголовного дела). Вместо диалога со своим народом власть использует методы запугивания и давления", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.В нем отмечается, что оппозиционный КС представляет интересы "большинства белорусов и создан для преодоления политического кризиса в рамках конституционного поля". "Мы уверены, что неконструктивные действия текущих властей не смогут остановить запрос в обществе на перемены", - говорится в сообщении.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

https://ria.ru/20200818/1575939222.html

Damir Aliev 10 суток? маловато дали, толерантненько. по сути призывали к саботажу целых отраслей экономики, с целью давления на Луку ))) лишь бы он ушел, ддаже ценою дефолта всей экономики РБ. но своей вины они разумеется никогда не признают. а нас-то за шо? (с) 24

Александр Дьяков На данный момент в стране есть законно избранная власть и неизвестно откуда взявшийся КС, выступающий за её свержение. Потому с КС и не разговаривают кроме как через повестки, чтоб даже минимально не легитимизировать. Протесты затихают. Кол-во выходящих на митинги уже меньше, чем кол-во "членов КС".. С кем и о чём говорить, с осыпавшимися первоцветами? 19

12

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, белоруссия, в мире