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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200825/nechestno-1576298503.html
Тихановская заявила Европарламенту о нечестных выборах в Белоруссии
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила в Европарламенте. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T17:15
2020-08-25T17:15
протесты в белоруссии
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. </strong>Бывший кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> выступила в <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламенте</a>.В своей речи она назвала прошедшие выборы несвободными и несправедливыми. Политик заявила, что цель протестующих – достичь мирным путем и через диалог с властями проведения новых выборов. Таким образом, она выразила готовность к переговорам."Мы больше не оппозиция, мы сейчас большинство. Происходит мирная революция. Революция в Белоруссии - не геополитическая революция. Это ни пророссийская революция, ни антироссийская... Это революция ни против ЕС, ни проевропейская. Это демократическая революция", - заявила Тихановская, зачитывая свою речь на английском языке.Санкции против БелоруссииРанее <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> задумался о введении санкций против Белоруссии. Источник рассказал, что точечные ограничения будут обсуждать 27 августа. По его словам, "черный список" может состоять из 15-20 человек, пока он в работе и может меняться."Санкции должны вводиться поэтапно, мы должны иметь возможность реагировать на ситуацию", - сказал высокопоставленный европейский представитель.Он подчеркнул, что санкции должны отражать реальную ситуацию в Белоруссии. Протесты в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200822/zabastovka-1576112982.html
https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576252853.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
Заявль можно, а где доказательства. Где были нарушения. Ответа нет. Неужели депутаты европарламента верят,что на выборах победи пани Тихановская. Им так хочется.
33
тонна доказательств, прям миллион. ЧТО для вас докзательства??? Как они должны выглядеть, вы понимаете что это субъективная вещь? Все может быть скомпрометировано, особенно бумага. Вы когда говорите, о доказательств что подрузумеваете, типа что бы глава ЦИК это признали, да я уверен, что вы подумаете, что это угрозы или ход такой, если даже так будет. Объясните, что вам нужно показать, что бы вы поверили. А я знаю, что вы нету ничего такого, вы в любом случае не поверите. Есть очевидное одно доказательство это протесты и ихв 50 раз больше, их не развозят на автобусах по городам, это Лукошенко с автоматом, иначе бы 80% вышли увидев как 20% власть захватывает.
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белоруссия
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60
белоруссия

Тихановская заявила Европарламенту о нечестных выборах в Белоруссии

17:15 25.08.2020
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила в Европарламенте.
В своей речи она назвала прошедшие выборы несвободными и несправедливыми. Политик заявила, что цель протестующих – достичь мирным путем и через диалог с властями проведения новых выборов. Таким образом, она выразила готовность к переговорам.
Участники митинга оппозиции возле Минского моторного завода
22 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
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"Мы больше не оппозиция, мы сейчас большинство. Происходит мирная революция. Революция в Белоруссии - не геополитическая революция. Это ни пророссийская революция, ни антироссийская... Это революция ни против ЕС, ни проевропейская. Это демократическая революция", - заявила Тихановская, зачитывая свою речь на английском языке.

Санкции против Белоруссии

Ранее Евросоюз задумался о введении санкций против Белоруссии. Источник рассказал, что точечные ограничения будут обсуждать 27 августа. По его словам, "черный список" может состоять из 15-20 человек, пока он в работе и может меняться.
"Санкции должны вводиться поэтапно, мы должны иметь возможность реагировать на ситуацию", - сказал высокопоставленный европейский представитель.
Он подчеркнул, что санкции должны отражать реальную ситуацию в Белоруссии.
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Вчера, 08:00
"Постоим и разойдемся". Вся подноготная белорусского протеста

Протесты в Белоруссии

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
23 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
Обшарпанная брошюра Шарпа: что не так с белорусским протестом
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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19700626
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Протесты в БелоруссииБелоруссия
Популярные комментарии
Заявль можно, а где доказательства. Где были нарушения. Ответа нет. Неужели депутаты европарламента верят,что на выборах победи пани Тихановская. Им так хочется.
25 августа, 17:45
vpoz47
2400009
тонна доказательств, прям миллион. ЧТО для вас докзательства??? Как они должны выглядеть, вы понимаете что это субъективная вещь? Все может быть скомпрометировано, особенно бумага. Вы когда говорите, о доказательств что подрузумеваете, типа что бы глава ЦИК это признали, да я уверен, что вы подумаете, что это угрозы или ход такой, если даже так будет. Объясните, что вам нужно показать, что бы вы поверили. А я знаю, что вы нету ничего такого, вы в любом случае не поверите. Есть очевидное одно доказательство это протесты и ихв 50 раз больше, их не развозят на автобусах по городам, это Лукошенко с автоматом, иначе бы 80% вышли увидев как 20% власть захватывает.
25 августа, 18:17
Даниил Данилов
4000019
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