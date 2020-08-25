https://ria.ru/20200825/nechestno-1576298503.html

Тихановская заявила Европарламенту о нечестных выборах в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила в Европарламенте. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T17:15

2020-08-25T17:15

2020-08-25T17:15

протесты в белоруссии

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. </strong>Бывший кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> выступила в <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламенте</a>.В своей речи она назвала прошедшие выборы несвободными и несправедливыми. Политик заявила, что цель протестующих – достичь мирным путем и через диалог с властями проведения новых выборов. Таким образом, она выразила готовность к переговорам."Мы больше не оппозиция, мы сейчас большинство. Происходит мирная революция. Революция в Белоруссии - не геополитическая революция. Это ни пророссийская революция, ни антироссийская... Это революция ни против ЕС, ни проевропейская. Это демократическая революция", - заявила Тихановская, зачитывая свою речь на английском языке.Санкции против БелоруссииРанее <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> задумался о введении санкций против Белоруссии. Источник рассказал, что точечные ограничения будут обсуждать 27 августа. По его словам, "черный список" может состоять из 15-20 человек, пока он в работе и может меняться."Санкции должны вводиться поэтапно, мы должны иметь возможность реагировать на ситуацию", - сказал высокопоставленный европейский представитель.Он подчеркнул, что санкции должны отражать реальную ситуацию в Белоруссии. Протесты в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200822/zabastovka-1576112982.html

https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576252853.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

vpoz47 Заявль можно, а где доказательства. Где были нарушения. Ответа нет. Неужели депутаты европарламента верят,что на выборах победи пани Тихановская. Им так хочется. 33

Даниил Данилов тонна доказательств, прям миллион. ЧТО для вас докзательства??? Как они должны выглядеть, вы понимаете что это субъективная вещь? Все может быть скомпрометировано, особенно бумага. Вы когда говорите, о доказательств что подрузумеваете, типа что бы глава ЦИК это признали, да я уверен, что вы подумаете, что это угрозы или ход такой, если даже так будет. Объясните, что вам нужно показать, что бы вы поверили. А я знаю, что вы нету ничего такого, вы в любом случае не поверите. Есть очевидное одно доказательство это протесты и ихв 50 раз больше, их не развозят на автобусах по городам, это Лукошенко с автоматом, иначе бы 80% вышли увидев как 20% власть захватывает. 23

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия