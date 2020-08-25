Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576306474.html
МИД призвал тщательно и объективно расследовать инцидент с Навальным
РФ выступает за самое тщательное и объективное расследование произошедшего с российским блогером Алексеем Навальным, считает недопустимыми голословные обвинения РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T20:24
2020-08-25T20:24
россия
стивен биган
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
дмитрий песков
москва
германия
омск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576135770_0:189:3033:1895_1400x0_80_0_0_a0baf53f516a0b9531477c5d17bcc403.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> РФ выступает за самое тщательное и объективное расследование произошедшего с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, считает недопустимыми голословные обвинения в свой адрес, заявили во вторник в МИД РФ.В ведомстве отметили, что в ходе прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 25 августа российско-американских консультаций с первым заместителем госсекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивеном Биганом</a> "был затронут вопрос о А.Навальном"."Заранее определив случившееся как "инцидент", американская сторона акцентировала, что "в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году". Обратив внимание собеседника на недопустимость голословных обвинений, подчеркнули, что российское руководство выступает за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего", - говорится в комментарии информации и печати МИД РФ.Самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву в минувший четверг, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице говорили, что ядов в крови или в моче Навального не нашли. Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite.Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы "холинэстеразы", конкретное вещество, которое вызвало отравление, неизвестно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет. Как сообщил РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент обнаружено не было.Что касается назначенного Навальному атропина, то, отметил Теплых, инъекции этого препарата были ему сделаны в Омске с первой минуты после поступления, а в последующем обсуждалась необходимость его повторного введения. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни, сказал медэксперт.Во вторник, 25 августа, пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> выразил надежду, что немецкие врачи, если сочтут, что Навального отравили, предоставят соответствующую информацию. Сам Песков указал, что выводы российских и немецких медиков разнятся тем не менее при совпадающей аналитике о состоянии блогера. В Кремле, как заявил пресс-секретарь, не услышали ничего нового в заявлении врачей из Charite. Поводом для расследования инцидента, по словам Пескова, станет установленный факт отравления Навального.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576306053.html
https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576305480.html
6
россия
москва
германия
омск
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576135770_304:0:3033:2047_1400x0_80_0_0_e14b3714fa2db11bf771110cc343ed4f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, стивен биган, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, дмитрий песков, москва, германия, омск, сша, в мире

МИД призвал тщательно и объективно расследовать инцидент с Навальным

20:24 25.08.2020
945
© РИА Новости / Валерий Мельнико Алексей Навальный
 Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельнико
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. РФ выступает за самое тщательное и объективное расследование произошедшего с российским блогером Алексеем Навальным, считает недопустимыми голословные обвинения в свой адрес, заявили во вторник в МИД РФ.
В ведомстве отметили, что в ходе прошедших в Москве 25 августа российско-американских консультаций с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом "был затронут вопрос о А.Навальном".
"Заранее определив случившееся как "инцидент", американская сторона акцентировала, что "в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году". Обратив внимание собеседника на недопустимость голословных обвинений, подчеркнули, что российское руководство выступает за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего", - говорится в комментарии информации и печати МИД РФ.
Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву в минувший четверг, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице говорили, что ядов в крови или в моче Навального не нашли. Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite.
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
Вчера, 20:09
МИД призвал немецких врачей не допустить политизации ситуации с Навальным
Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы "холинэстеразы", конкретное вещество, которое вызвало отравление, неизвестно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет. Как сообщил РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент обнаружено не было.
Что касается назначенного Навальному атропина, то, отметил Теплых, инъекции этого препарата были ему сделаны в Омске с первой минуты после поступления, а в последующем обсуждалась необходимость его повторного введения. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни, сказал медэксперт.
Алексей Навальный
Вчера, 19:50
МИД прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным
Во вторник, 25 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что немецкие врачи, если сочтут, что Навального отравили, предоставят соответствующую информацию. Сам Песков указал, что выводы российских и немецких медиков разнятся тем не менее при совпадающей аналитике о состоянии блогера. В Кремле, как заявил пресс-секретарь, не услышали ничего нового в заявлении врачей из Charite. Поводом для расследования инцидента, по словам Пескова, станет установленный факт отравления Навального.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
29600010
Обсудить 6
РоссияСтивен БиганСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйДмитрий ПесковМоскваГерманияОмскСШАВ мире
Рекомендуем
Алексей Навальный
Депутат оценил освещение инцидента с Навальным иностранными СМИ
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
МИД призвал немецких врачей не допустить политизации ситуации с Навальным
Алексей Навальный
Госдума обратится в правоохранительные органы по инциденту с Навальным
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
США поддержали призыв ЕС к расследованию ситуации с Навальным
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Латвия пригрозила ограничить торговлю с Белоруссией из-за запуска БелАЭС
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Латвия запретит ряду белорусских чиновников въезд в страну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Жириновский предсказал, сколько Лукашенко пробудет главой государства
Скриншот видео Cam&Fam
Популярный блогер умер в 19 лет
Митинг оппозиции в Минске
Захарова обвинила Литву во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии
Швейцарский пилот и экоисследователь Рафаэль Домжан (Raphaël Domjan) совершил первый в мире прыжок c самолета на солнечных батареях SolarStratos
Швейцарский пилот впервые в мире прыгнул с самолета на солнечных батареях
Митинг оппозиции в Минске
Белорусская оппозиция осудила арест членов координационного совета
Алексей Навальный
МИД прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным
Алексей Навальный
Володин ответил на заявление ЕС по ситуации с Навальным
Регионы России. Крым
Более 70 отелей и санаториев Крыма присоединились к программе кешбэка
Актер Антонио Бандерас
Антонио Бандерас вылечился от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
00:10В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков
Лента новостейМолния