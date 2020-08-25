Володин ответил на заявление ЕС по ситуации с Навальным
17:52 25.08.2020 (обновлено: 19:02 25.08.2020)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Высказывания канцлера Германии Ангелы Меркель о ситуации с Алексеем Навальным и заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля могут свидетельствовать о возможной провокации для обвинений в адрес России, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Хорошо, что Меркель откликнулась и оказала помощь Навальному. Хотелось бы верить, что она поступила бы также, если бы это касалось любого другого гражданина Российской Федерации, а не только радикального оппозиционера… ", - сказал он.
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Володин также утверждает, что инцидент произошел после подведения итогов выборов президента Белоруссии, когда, по его словам, началось давление на Россию из-за рубежа, чтобы Россия не препятствовала вмешательству во внутренние дела соседнего государства.
Володин также поручил комитету палаты по безопасности и противодействию коррупции проанализировать инцидент с Навальным.
"Нам необходимо всесторонне изучить случившееся. Комитету ГД по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны", - сказал Володин.
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При этом председатель Госдумы отметил профессионализм российских врачей, которые помогали Навальному.
"Необходимо отметить профессиональные действия врачей не только на региональном, но и на федеральном уровне, которые без промедления приступили к реанимационным действиям и проведению консилиума. Важно, чтобы такое отношение было ко всем пациентам", - сказал Володин.
"В нашей стране не делят людей, которым нужна помощь, на категории. Будь они представителями партии власти или оппозиции", - подчеркнул председатель ГД.
Он также высказал слова благодарности летчикам, "которые моментально отреагировали на ухудшение самочувствия пассажира и совершили экстренную посадку в Омске".
Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву в минувший четверг, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице говорили, что ядов в крови или в моче Навального не нашли. Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite.
Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы "холинэстеразы", конкретное вещество, которое вызвало отравление, неизвестно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет. Как сообщил РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент обнаружено не было.
Что касается назначенного Навальному атропина, то, отметил Теплых, инъекции этого препарата были ему сделаны в Омске с первой минуты после поступления, а в последующем обсуждалась необходимость его повторного введения. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни, сказал медэксперт.
В понедельник, 24 августа, Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Маас, реагируя на данные немецких медиков из Charite, призвали российские власти "до конца" и в полном объеме прояснить произошедшее и наказать тех, кто может быть причастен к инциденту с Навальным. В тот же день глава дипломатии ЕС Боррель призвал Москву "незамедлительно инициировать независимое и прозрачное расследование".
Во вторник, 25 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что немецкие врачи, если сочтут, что Навального отравили, предоставят соответствующую информацию. Сам Песков указал, что выводы российских и немецких медиков разнятся тем не менее при совпадающей аналитике о состоянии Навального. В Кремле, как заявил пресс-секретарь, не услышали ничего нового в заявлении врачей из Charite. Поводом для расследования инцидента, по словам Пескова, станет установленный факт отравления Навального.
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