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https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576300580.html
Володин ответил на заявление ЕС по ситуации с Навальным
Высказывания канцлера Германии Ангелы Меркель о ситуации с Алексеем Навальным и заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T17:52
2020-08-25T19:02
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
госдума рф
евросоюз
вячеслав володин
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Высказывания канцлера Германии <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелы Меркель</a> о ситуации с Алексеем Навальным и заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепа Борреля</a> могут свидетельствовать о возможной провокации для обвинений в адрес России, считает спикер Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>."Хорошо, что Меркель откликнулась и оказала помощь Навальному. Хотелось бы верить, что она поступила бы также, если бы это касалось любого другого гражданина <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, а не только радикального оппозиционера… ", - <a href="http://duma.gov.ru/news/49368/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сказал</a> он.Володин также утверждает, что инцидент произошел после подведения итогов выборов президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, когда, по его словам, началось давление на Россию из-за рубежа, чтобы Россия не препятствовала вмешательству во внутренние дела соседнего государства."При этом, страны Евросоюза, <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> стали бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела суверенного государства Беларусь, оказывая помощь оппозиционерам и устраивая провокации. Если посмотреть через эту призму, многое встает на свои места", - подчеркнул председатель.Володин также поручил комитету палаты по безопасности и противодействию коррупции проанализировать инцидент с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Навальным</a>."Нам необходимо всесторонне изучить случившееся. Комитету ГД по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны", - сказал Володин.При этом председатель Госдумы отметил профессионализм российских врачей, которые помогали Навальному."Необходимо отметить профессиональные действия врачей не только на региональном, но и на федеральном уровне, которые без промедления приступили к реанимационным действиям и проведению консилиума. Важно, чтобы такое отношение было ко всем пациентам", - сказал Володин."В нашей стране не делят людей, которым нужна помощь, на категории. Будь они представителями партии власти или оппозиции", - подчеркнул председатель ГД.Он также высказал слова благодарности летчикам, "которые моментально отреагировали на ухудшение самочувствия пассажира и совершили экстренную посадку в Омске".Самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> в минувший четверг, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице говорили, что ядов в крови или в моче Навального не нашли. Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite.Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы "холинэстеразы", конкретное вещество, которое вызвало отравление, неизвестно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет. Как сообщил РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Pirogov/" target="_blank" data-auto="true">Пирогова</a> Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент обнаружено не было.Что касается назначенного Навальному атропина, то, отметил Теплых, инъекции этого препарата были ему сделаны в Омске с первой минуты после поступления, а в последующем обсуждалась необходимость его повторного введения. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни, сказал медэксперт.В понедельник, 24 августа, Меркель и глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a>, реагируя на данные немецких медиков из Charite, призвали российские власти "до конца" и в полном объеме прояснить произошедшее и наказать тех, кто может быть причастен к инциденту с Навальным. В тот же день глава дипломатии ЕС Боррель призвал Москву "незамедлительно инициировать независимое и прозрачное расследование".Во вторник, 25 августа, пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> выразил надежду, что немецкие врачи, если сочтут, что Навального отравили, предоставят соответствующую информацию. Сам Песков указал, что выводы российских и немецких медиков разнятся тем не менее при совпадающей аналитике о состоянии Навального. В Кремле, как заявил пресс-секретарь, не услышали ничего нового в заявлении врачей из Charite. Поводом для расследования инцидента, по словам Пескова, станет установленный факт отравления Навального.
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576259929.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576257204.html
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576264531.html
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html
Это политиков "заставляет задуматься", работа у них такая, дипломатическая. А нам то и так все ясно, провокация чистой воды. Как с боингом, со скрипалем, с литвиненко... Этот ряд можно продолжать
45
Это не будут провокации со стороны стран Запада. Это означает, что путинский режим серьезно влип.
45
26
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, госдума рф, евросоюз, вячеслав володин, в мире

Володин ответил на заявление ЕС по ситуации с Навальным

17:52 25.08.2020 (обновлено: 19:02 25.08.2020)
5822
© РИА Новости / Валерий Мельнико Алексей Навальный
 Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельнико
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Высказывания канцлера Германии Ангелы Меркель о ситуации с Алексеем Навальным и заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля могут свидетельствовать о возможной провокации для обвинений в адрес России, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Хорошо, что Меркель откликнулась и оказала помощь Навальному. Хотелось бы верить, что она поступила бы также, если бы это касалось любого другого гражданина Российской Федерации, а не только радикального оппозиционера… ", - сказал он.
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Володин также утверждает, что инцидент произошел после подведения итогов выборов президента Белоруссии, когда, по его словам, началось давление на Россию из-за рубежа, чтобы Россия не препятствовала вмешательству во внутренние дела соседнего государства.
"При этом, страны Евросоюза, Украина, США стали бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела суверенного государства Беларусь, оказывая помощь оппозиционерам и устраивая провокации. Если посмотреть через эту призму, многое встает на свои места", - подчеркнул председатель.
Володин также поручил комитету палаты по безопасности и противодействию коррупции проанализировать инцидент с Навальным.
"Нам необходимо всесторонне изучить случившееся. Комитету ГД по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны", - сказал Володин.
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При этом председатель Госдумы отметил профессионализм российских врачей, которые помогали Навальному.
"Необходимо отметить профессиональные действия врачей не только на региональном, но и на федеральном уровне, которые без промедления приступили к реанимационным действиям и проведению консилиума. Важно, чтобы такое отношение было ко всем пациентам", - сказал Володин.
"В нашей стране не делят людей, которым нужна помощь, на категории. Будь они представителями партии власти или оппозиции", - подчеркнул председатель ГД.
Он также высказал слова благодарности летчикам, "которые моментально отреагировали на ухудшение самочувствия пассажира и совершили экстренную посадку в Омске".
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
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Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву в минувший четверг, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице говорили, что ядов в крови или в моче Навального не нашли. Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite.
Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы "холинэстеразы", конкретное вещество, которое вызвало отравление, неизвестно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет. Как сообщил РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент обнаружено не было.
Юрист, политик Алексей Навальный на годовом общем собрании акционеров Сбербанка. Май 2016 года
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Что касается назначенного Навальному атропина, то, отметил Теплых, инъекции этого препарата были ему сделаны в Омске с первой минуты после поступления, а в последующем обсуждалась необходимость его повторного введения. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни, сказал медэксперт.
В понедельник, 24 августа, Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Маас, реагируя на данные немецких медиков из Charite, призвали российские власти "до конца" и в полном объеме прояснить произошедшее и наказать тех, кто может быть причастен к инциденту с Навальным. В тот же день глава дипломатии ЕС Боррель призвал Москву "незамедлительно инициировать независимое и прозрачное расследование".
Во вторник, 25 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что немецкие врачи, если сочтут, что Навального отравили, предоставят соответствующую информацию. Сам Песков указал, что выводы российских и немецких медиков разнятся тем не менее при совпадающей аналитике о состоянии Навального. В Кремле, как заявил пресс-секретарь, не услышали ничего нового в заявлении врачей из Charite. Поводом для расследования инцидента, по словам Пескова, станет установленный факт отравления Навального.
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203401325
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГосдума РФЕвросоюзВячеслав ВолодинВ мире
Популярные комментарии
Это политиков "заставляет задуматься", работа у них такая, дипломатическая. А нам то и так все ясно, провокация чистой воды. Как с боингом, со скрипалем, с литвиненко... Этот ряд можно продолжать
25 августа, 18:01
Zlydennemets Three
4010004
Это не будут провокации со стороны стран Запада. Это означает, что путинский режим серьезно влип.
25 августа, 18:05
Igor Rod'ko
2320236
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