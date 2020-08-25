Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200825/moskva-1576274831.html
Инвестиционный налоговый вычет в Москве теперь можно получить онлайн
Новый онлайн-сервис для получения предприятиям Москвы статуса инвестора, автоматически дающего право на инвестицонный налоговый вычет, появился на Инвестпортале РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T11:21
2020-08-25T11:20
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573018949_0:165:3058:1885_1400x0_80_0_0_9f4145aad4faf9b25c9c99f461ecb2e3.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости</strong>. Новый онлайн-сервис для получения предприятиям Москвы статуса инвестора, автоматически дающего право на инвестицонный налоговый вычет, появился на Инвестпортале столицы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."С этого года столичному бизнесу доступна еще одна мера поддержки от города – инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Для того чтобы предпринимателям было проще воспользоваться новой льготой, на Инвестпортале создан специальный раздел, где собрана вся информация об инвестиционном налоговом вычете. Здесь подробно описаны критерии и механизм процедуры получения вычета, размещен список документов, подобрана нормативная база", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Вице-мэра напомнил, что закон об инвестиционном налоговом вычете в Москве начал действовать с 1 января этого года, а в мае был утвержден статус московского инвестора, дающий право на такую преференцию."Право на инвествычет предоставляется компаниям, которые находятся на территории Москвы и получили статус московского инвестора первой или второй категории. Налоговый вычет вводится как альтернатива региональным льготным ставкам налога на прибыль – они закончат свое действие в 2023 году в связи с изменениями федерального законодательства", – цитирует пресс-служба руководителя ДИПП <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov" target="_blank">Александра Прохорова</a>.Согласно новому механизму за счет суммы налога, который зачисляется в региональный бюджет, можно списывать до 90% инвестиций в основные средства, а неиспользованную сумму региональной льготы можно будет использовать в течение 7 лет. За счет суммы налога, который зачисляется в федеральный бюджет, можно списывать до 10% инвестиций в основные средства.
https://ria.ru/20200819/1575979980.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573018949_164:0:2895:2048_1400x0_80_0_0_0076dc5856f321717760587998580649.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр прохоров, москва

Инвестиционный налоговый вычет в Москве теперь можно получить онлайн

11:21 25.08.2020
152
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКомплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Новый онлайн-сервис для получения предприятиям Москвы статуса инвестора, автоматически дающего право на инвестицонный налоговый вычет, появился на Инвестпортале столицы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"С этого года столичному бизнесу доступна еще одна мера поддержки от города – инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Для того чтобы предпринимателям было проще воспользоваться новой льготой, на Инвестпортале создан специальный раздел, где собрана вся информация об инвестиционном налоговом вычете. Здесь подробно описаны критерии и механизм процедуры получения вычета, размещен список документов, подобрана нормативная база", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Вице-мэра напомнил, что закон об инвестиционном налоговом вычете в Москве начал действовать с 1 января этого года, а в мае был утвержден статус московского инвестора, дающий право на такую преференцию.
"Право на инвествычет предоставляется компаниям, которые находятся на территории Москвы и получили статус московского инвестора первой или второй категории. Налоговый вычет вводится как альтернатива региональным льготным ставкам налога на прибыль – они закончат свое действие в 2023 году в связи с изменениями федерального законодательства", – цитирует пресс-служба руководителя ДИПП Александра Прохорова.
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
19 августа, 13:17Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Резиденты ОЭЗ Москвы в I полугодии вложили в развитие 3,2 млрд рублей
Согласно новому механизму за счет суммы налога, который зачисляется в региональный бюджет, можно списывать до 90% инвестиций в основные средства, а неиспользованную сумму региональной льготы можно будет использовать в течение 7 лет. За счет суммы налога, который зачисляется в федеральный бюджет, можно списывать до 10% инвестиций в основные средства.
000000
Обсудить 0
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
Рекомендуем
Сыр
Почти 30 тысяч тонн сыра произвели в Подмосковье с начала года
Кошка
На Ставрополье четыре кошки два года жили в запертой квартире
Сыр пекорино
Свыше 260 млн рублей выделено на поддержку сыроваров в Подмосковье
Телеведущая Елена Малышева
Прилетевшую из США Малышеву восхитила Москва
Отделение Промсвязьбанка. Архивное фото
На круглом столе ПСБ обсудили развитие компетенций военных пенсионеров
Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов
Врио главы Камчатки пожертвовал винным кабинетом в пользу Дня города
Кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы № 51 в Новосибирске.
В Верхневолжье с 2017 года отремонтировали почти 500 детских садов и школ
Выставка Power China
Московские компании представили цифровые технологии на выставке в Китае
Паспорт гражданина Российской Федерации
Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
Автомобили на Москворецкой набережной в Москве
В Москве не планируют пока вводить платный въезд в город
Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
Рабочие во время реконструкции корпуса №28 больницы им. С. П. Боткина в Москве
Заммэра Москвы рассказал о ходе капремонта корпусов Боткинской больницы
Провал грунта
Свыше 97 тысяч ям во дворах устранено в Подмосковье с начала года
Трамвайные вагоны моделей 71-412 (справа) и 71-415, произведенные корпорацией Уралвагонзавод
"Уралвагонзавод" поставит в Омск 24 новых трамвая
Линия производства молочного завода
Тюменские предприятия вышли в финал конкурса "Экспортер года"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
00:10В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков
Лента новостейМолния