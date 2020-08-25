https://ria.ru/20200825/moskva-1576274831.html

Инвестиционный налоговый вычет в Москве теперь можно получить онлайн

Новый онлайн-сервис для получения предприятиям Москвы статуса инвестора, автоматически дающего право на инвестицонный налоговый вычет, появился на Инвестпортале РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T11:21

2020-08-25T11:21

2020-08-25T11:20

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости</strong>. Новый онлайн-сервис для получения предприятиям Москвы статуса инвестора, автоматически дающего право на инвестицонный налоговый вычет, появился на Инвестпортале столицы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."С этого года столичному бизнесу доступна еще одна мера поддержки от города – инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Для того чтобы предпринимателям было проще воспользоваться новой льготой, на Инвестпортале создан специальный раздел, где собрана вся информация об инвестиционном налоговом вычете. Здесь подробно описаны критерии и механизм процедуры получения вычета, размещен список документов, подобрана нормативная база", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Вице-мэра напомнил, что закон об инвестиционном налоговом вычете в Москве начал действовать с 1 января этого года, а в мае был утвержден статус московского инвестора, дающий право на такую преференцию."Право на инвествычет предоставляется компаниям, которые находятся на территории Москвы и получили статус московского инвестора первой или второй категории. Налоговый вычет вводится как альтернатива региональным льготным ставкам налога на прибыль – они закончат свое действие в 2023 году в связи с изменениями федерального законодательства", – цитирует пресс-служба руководителя ДИПП <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov" target="_blank">Александра Прохорова</a>.Согласно новому механизму за счет суммы налога, который зачисляется в региональный бюджет, можно списывать до 90% инвестиций в основные средства, а неиспользованную сумму региональной льготы можно будет использовать в течение 7 лет. За счет суммы налога, который зачисляется в федеральный бюджет, можно списывать до 10% инвестиций в основные средства.

https://ria.ru/20200819/1575979980.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров, москва