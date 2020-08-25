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Легкоступова перед смертью пожаловалась на тяжелейшую депрессию
Певица Валентина Легкоступова, которая умерла несколько недель назад, в одном из своих последних интервью призналась, что находится в "периоде глубокой... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T16:27
2020-08-25T16:27
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
россия
шоу-бизнес
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Легкоступова</a>, которая умерла несколько недель назад, в одном из своих последних интервью призналась, что находится в "периоде глубокой депрессии".Она подчеркнула, что ее депрессия глубочайшая и тяжелейшая.На предложение о помощи, артистка, поблагодарив, ответила отказом. Она пояснила, что возьмет себя в руки и справится сама.Легкоступова <a href="https://ria.ru/category_umerla-valentina-legkostupova/" target="_blank">скончалась</a> 14 августа. До этого появилась информация о ее госпитализации с травмой головы.По данным некоторых изданий, женщина попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается что у Легкоступовой были гематомы по всему телу. Ей сделали операцию, однако она впала в кому.Полиция задержала и допросила супруга певицы — Юрия Фирсова. Следствие предполагает, что артистка получила травмы после падения в своей квартире.
https://ria.ru/20200823/legkostupova-1576191443.html
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умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, россия, шоу-бизнес, общество

Легкоступова перед смертью пожаловалась на тяжелейшую депрессию

16:27 25.08.2020
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© Фото : Аккаунт Валентины Легкоступовой в Instagram Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
 Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
© Фото : Аккаунт Валентины Легкоступовой в Instagram
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Певица Валентина Легкоступова, которая умерла несколько недель назад, в одном из своих последних интервью призналась, что находится в "периоде глубокой депрессии".
Она подчеркнула, что ее депрессия глубочайшая и тяжелейшая.

"Я пытаюсь сама с собой справиться... Состояние не очень хорошее, если честно", — поясняла певица в весеннем интервью изданию "Собеседник", после чего расплакалась.

На предложение о помощи, артистка, поблагодарив, ответила отказом. Она пояснила, что возьмет себя в руки и справится сама.
Легкоступова скончалась 14 августа. До этого появилась информация о ее госпитализации с травмой головы.
По данным некоторых изданий, женщина попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается что у Легкоступовой были гематомы по всему телу. Ей сделали операцию, однако она впала в кому.
Полиция задержала и допросила супруга певицы — Юрия Фирсова. Следствие предполагает, что артистка получила травмы после падения в своей квартире.
Певица Азиза на траурном мероприятии
23 августа, 09:34
Азиза ответила на обвинения по поводу похорон Легкоступовой
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Умерла Валентина ЛегкоступоваВалентина ЛегкоступоваРоссияШоу-бизнесОбщество
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