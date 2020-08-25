https://ria.ru/20200825/legkostupova-1576295529.html

Легкоступова перед смертью пожаловалась на тяжелейшую депрессию

Певица Валентина Легкоступова, которая умерла несколько недель назад, в одном из своих последних интервью призналась, что находится в "периоде глубокой... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T16:27

2020-08-25T16:27

2020-08-25T16:27

умерла валентина легкоступова

валентина легкоступова

россия

шоу-бизнес

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Легкоступова</a>, которая умерла несколько недель назад, в одном из своих последних интервью призналась, что находится в "периоде глубокой депрессии".Она подчеркнула, что ее депрессия глубочайшая и тяжелейшая.На предложение о помощи, артистка, поблагодарив, ответила отказом. Она пояснила, что возьмет себя в руки и справится сама.Легкоступова <a href="https://ria.ru/category_umerla-valentina-legkostupova/" target="_blank">скончалась</a> 14 августа. До этого появилась информация о ее госпитализации с травмой головы.По данным некоторых изданий, женщина попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается что у Легкоступовой были гематомы по всему телу. Ей сделали операцию, однако она впала в кому.Полиция задержала и допросила супруга певицы — Юрия Фирсова. Следствие предполагает, что артистка получила травмы после падения в своей квартире.

https://ria.ru/20200823/legkostupova-1576191443.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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