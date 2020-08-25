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https://ria.ru/20200825/kurs-1576282539.html
Официальный курс евро на среду вырос на 16 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 15,6 копейки - до 88,059 рубля, курс доллара - увеличился на 9,42 копейки, до 74,5126... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T13:30
2020-08-25T13:30
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 15,6 копейки - до 88,059 рубля, курс доллара - увеличился на 9,42 копейки, до 74,5126 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 12,2 копейки, составив 80,6085 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду вырос на 16 копеек

13:30 25.08.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЛюди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 15,6 копейки - до 88,059 рубля, курс доллара - увеличился на 9,42 копейки, до 74,5126 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 12,2 копейки, составив 80,6085 рубля.
Денежные купюры. Доллары США. Евро
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США попали в собственную западню. Почему доллар ослабнетСогласно народной мудрости "Не рой другому яму – сам в нее попадешь", США, которые рыли санкционные ямы для всех вокруг, рискуют столкнуть туда доллар.
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Динамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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