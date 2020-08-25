Совет директоров "Криогенмаша" возглавил Тигран Хачатуров
© Фото : ПАО "Криогенмаш"Здание ПАО "Криогенмаш"
© Фото : ПАО "Криогенмаш"
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Зампред правления Газпромбанка Тигран Хачатуров стал председателем совета директоров ПАО "Криогенмаш", сообщает компания во вторник.
"Председателем совета директоров избран заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров", - говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров.
Как отмечается в релизе, новый состав совета директоров "Криогенмаша" был избран на годовом общем собрании акционеров предприятия 16 июля.
Как сообщил РИА Новости Хачатуров, Газпромбанк продолжает рассматривать "Криогенмаш" как стратегический актив и видит большой потенциал в развитии криогенных технологий в России.
2 апреля 2015, 11:00"Криогенмаш" в Подмосковье получит новый производственный комплекс за 2,3 млрд рубЗавод "Криогенмаш" в Подмосковной Балашихе прирастет комплексом по производству криогенной техники, который обойдется в 2,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минстройкомплекса Московской области.
"Конкуренты "Криогенмаша" – глобальные западные компании из США, Германии, Франции, которые активно работают на российском рынке. Для повышения конкурентоспособности "Криогенмаша" совет директоров поставил перед его руководством и новым менеджментом "Группы ОМЗ" как головной компании задачу разработать в ближайшее время стратегию развития предприятия", – сказал Хачатуров.
По его словам, основная цель стратегии – достижение лидирующих позиций "Криогенмаша" на российском рынке и его усиление на традиционных зарубежных рынках.