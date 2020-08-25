https://ria.ru/20200825/kriogenmash-1576304607.html

Совет директоров "Криогенмаша" возглавил Тигран Хачатуров

Зампред правления Газпромбанка Тигран Хачатуров стал председателем совета директоров ПАО "Криогенмаш", сообщает компания во вторник. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T19:39

2020-08-25T19:39

2020-08-25T19:39

газпромбанк

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. </strong>Зампред правления <a href="http://ria.ru/organization_Gazprombank/" target="_blank" data-auto="true">Газпромбанка</a> Тигран Хачатуров стал председателем совета директоров ПАО "Криогенмаш", сообщает компания во вторник."Председателем совета директоров избран заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров", - говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров.Как отмечается в релизе, новый состав совета директоров "Криогенмаша" был избран на годовом общем собрании акционеров предприятия 16 июля.Как сообщил РИА Новости <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_KHachaturov/" target="_blank" data-auto="true">Хачатуров</a>, Газпромбанк продолжает рассматривать "Криогенмаш" как стратегический актив и видит большой потенциал в развитии криогенных технологий в России."Конкуренты "Криогенмаша" – глобальные западные компании из США, Германии, Франции, которые активно работают на российском рынке. Для повышения конкурентоспособности "Криогенмаша" совет директоров поставил перед его руководством и новым менеджментом "Группы ОМЗ" как головной компании задачу разработать в ближайшее время стратегию развития предприятия", – сказал Хачатуров.По его словам, основная цель стратегии – достижение лидирующих позиций "Криогенмаша" на российском рынке и его усиление на традиционных зарубежных рынках.

https://realty.ria.ru/20150402/404556043.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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