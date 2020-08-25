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На Ставрополье четыре кошки два года жили в запертой квартире
Госжилинспекция на Ставрополье освободила кошек, которые два года жили в запертой квартире умершей пенсионерки, выжили они благодаря соседям, просовывавшим еду... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T10:37
2020-08-25T14:32
госжилинспекция
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ставропольский край
происшествия
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<strong>ПЯТИГОРСК, 25 авг — РИА Новости.</strong> Госжилинспекция на <a href="https://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank">Ставрополье</a> освободила кошек, которые два года жили в запертой квартире умершей пенсионерки, выжили они благодаря соседям, просовывавшим еду под дверь, сообщает региональное управление ведомства.Отмечается, что информация была передана в госжилинспекцию. В дом прибыли заместитель начальника отдела КМВ государственной жилищной инспекции, представители городской прокуратуры, администрации, думы, отдела МВД, а также другие уполномоченные лица."В присутствии собственника, которого смог разыскать и убедить приехать участковый, сотрудники МЧС вскрыли помещение. В квартире было найдено четыре кошки. После освобождения их передали в приют "Лучший друг". В квартире проведена дезинфекционная обработка", — добавляет ведомство.
https://ria.ru/20200825/zhivotnye-1576270624.html
Людям на то чтобы разбить окно или взломать дверь и освободить кошек нужна санкция суда. О как. А своих мозгов у людей нет. Я просто поражаюсь подобным персонажам. Это вот им подобные стоят на переходе и ждут зелёного сигнала светофора даже если на улице нет ни одной машины.
52
действительно, зачем соблюдать законы? нафиг они нужны?
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ставропольский край
РИА Новости
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госжилинспекция, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский край, происшествия

На Ставрополье четыре кошки два года жили в запертой квартире

10:37 25.08.2020 (обновлено: 14:32 25.08.2020)
28013
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКошка
Кошка
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Кошка. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 25 авг — РИА Новости. Госжилинспекция на Ставрополье освободила кошек, которые два года жили в запертой квартире умершей пенсионерки, выжили они благодаря соседям, просовывавшим еду под дверь, сообщает региональное управление ведомства.

Instagram губернатора Ставропольского края пришло сообщение из Ессентуков от жильцов дома № 35 по улице Вокзальной. Они рассказали, что после смерти одинокой пенсионерки соседи уже два года кормят ее кошек, оставшихся в квартире, просовывая еду в дыру под дверью. Новый собственник животных не забирает и за квартирой не следит. Жилое помещение пришло в негодность, а жильцы дома страдают от невыносимого запаха, однако по закону никто не вправе вскрывать квартиру без согласия собственника — для этого нужно решение суда", — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация была передана в госжилинспекцию. В дом прибыли заместитель начальника отдела КМВ государственной жилищной инспекции, представители городской прокуратуры, администрации, думы, отдела МВД, а также другие уполномоченные лица.
"В присутствии собственника, которого смог разыскать и убедить приехать участковый, сотрудники МЧС вскрыли помещение. В квартире было найдено четыре кошки. После освобождения их передали в приют "Лучший друг". В квартире проведена дезинфекционная обработка", — добавляет ведомство.
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ГосжилинспекцияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ставропольский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Людям на то чтобы разбить окно или взломать дверь и освободить кошек нужна санкция суда. О как. А своих мозгов у людей нет. Я просто поражаюсь подобным персонажам. Это вот им подобные стоят на переходе и ждут зелёного сигнала светофора даже если на улице нет ни одной машины.
25 августа, 15:07
СССергей Смирнов
10200139
действительно, зачем соблюдать законы? нафиг они нужны?
25 августа, 15:43
О Ольга Занкова
1410002
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