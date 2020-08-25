https://ria.ru/20200825/koshki-1576272708.html

На Ставрополье четыре кошки два года жили в запертой квартире

Госжилинспекция на Ставрополье освободила кошек, которые два года жили в запертой квартире умершей пенсионерки, выжили они благодаря соседям, просовывавшим еду... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T10:37

2020-08-25T10:37

2020-08-25T14:32

госжилинспекция

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ставропольский край

происшествия

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<strong>ПЯТИГОРСК, 25 авг — РИА Новости.</strong> Госжилинспекция на <a href="https://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank">Ставрополье</a> освободила кошек, которые два года жили в запертой квартире умершей пенсионерки, выжили они благодаря соседям, просовывавшим еду под дверь, сообщает региональное управление ведомства.Отмечается, что информация была передана в госжилинспекцию. В дом прибыли заместитель начальника отдела КМВ государственной жилищной инспекции, представители городской прокуратуры, администрации, думы, отдела МВД, а также другие уполномоченные лица."В присутствии собственника, которого смог разыскать и убедить приехать участковый, сотрудники МЧС вскрыли помещение. В квартире было найдено четыре кошки. После освобождения их передали в приют "Лучший друг". В квартире проведена дезинфекционная обработка", — добавляет ведомство.

https://ria.ru/20200825/zhivotnye-1576270624.html

Сергей Смирнов Людям на то чтобы разбить окно или взломать дверь и освободить кошек нужна санкция суда. О как. А своих мозгов у людей нет. Я просто поражаюсь подобным персонажам. Это вот им подобные стоят на переходе и ждут зелёного сигнала светофора даже если на улице нет ни одной машины. 52

Ольга Занкова действительно, зачем соблюдать законы? нафиг они нужны? 17

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ставропольский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госжилинспекция, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский край, происшествия