https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576275435.html

В Нидерландах и Бельгии зафиксировано повторное заражение коронавирусом

Два вылечившихся от коронавируса пациента в Нидерландах и Бельгии вновь заразились COVID-19, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T11:26

2020-08-25T11:26

2020-08-25T11:26

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

бельгия

нидерланды

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Два вылечившихся от коронавируса пациента в <a href="https://ria.ru/location_Netherlands" target="_blank">Нидерландах</a> и <a href="https://ria.ru/location_Belgium" target="_blank">Бельгии</a> вновь заразились COVID-19, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (<a href="https://nos.nl/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NOS</a>) со ссылкой на вирусологов.Ранее исследователи Университета Гонконга (HKU) сообщили о подтвержденном случае повторного заражения новой коронавирусной инфекцией. Изначально медики не были уверены в том, является ли это повторным заражением или же вирус все это время находился в организме человека. Но генетическое секвенирование показало, что штаммы вируса, выявленные у пациента в апреле и августе, "совершенно разные".В Нидерландах повторную инфекцию обнаружили у пожилого пациента с ослабленной иммунной системой, сообщила вирусолог Марион Копманс. Она пояснила, что все инфекции имеют разный генетический код и для официального подтверждения повторного заражения необходимо доказать, что РНК коронавируса различается.В Бельгии повторно заразилась женщина из Лёвена, которая переболела коронавирусом три месяца назад."Есть достаточно различий, чтобы мы могли говорить о другом штамме и второй инфекции", - заявил вирусолог Марк ван Ранст.У пациентки было мягкое течение инфекции, и тело произвело меньше антител."В этом случае антитела с первого раза не помогают в достаточной степени, чтобы предотвратить повторную инфекцию", - добавил он.По словам Копманс, было ожидаемо, что некоторые пациенты будут заражаться повторно, "но пока не было доказательств"."Мы должны внимательно изучить эти случаи и понять, случается ли это чаще", - отметила она, добавив, что для этого можно отслеживать более крупные группы пациентов на протяжении длительного времени.Она также подчеркнула, что важным остается вопрос о длительности иммунитета к инфекции.<a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravoo" target="_blank">Всемирная организация здравоохранения</a> 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 23 миллионов случаев заражения, свыше 800 тысяч человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200821/1576075548.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, бельгия, нидерланды, в мире