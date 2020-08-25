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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576275435.html
В Нидерландах и Бельгии зафиксировано повторное заражение коронавирусом
Два вылечившихся от коронавируса пациента в Нидерландах и Бельгии вновь заразились COVID-19, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T11:26
2020-08-25T11:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
бельгия
нидерланды
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Два вылечившихся от коронавируса пациента в <a href="https://ria.ru/location_Netherlands" target="_blank">Нидерландах</a> и <a href="https://ria.ru/location_Belgium" target="_blank">Бельгии</a> вновь заразились COVID-19, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (<a href="https://nos.nl/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NOS</a>) со ссылкой на вирусологов.Ранее исследователи Университета Гонконга (HKU) сообщили о подтвержденном случае повторного заражения новой коронавирусной инфекцией. Изначально медики не были уверены в том, является ли это повторным заражением или же вирус все это время находился в организме человека. Но генетическое секвенирование показало, что штаммы вируса, выявленные у пациента в апреле и августе, "совершенно разные".В Нидерландах повторную инфекцию обнаружили у пожилого пациента с ослабленной иммунной системой, сообщила вирусолог Марион Копманс. Она пояснила, что все инфекции имеют разный генетический код и для официального подтверждения повторного заражения необходимо доказать, что РНК коронавируса различается.В Бельгии повторно заразилась женщина из Лёвена, которая переболела коронавирусом три месяца назад."Есть достаточно различий, чтобы мы могли говорить о другом штамме и второй инфекции", - заявил вирусолог Марк ван Ранст.У пациентки было мягкое течение инфекции, и тело произвело меньше антител."В этом случае антитела с первого раза не помогают в достаточной степени, чтобы предотвратить повторную инфекцию", - добавил он.По словам Копманс, было ожидаемо, что некоторые пациенты будут заражаться повторно, "но пока не было доказательств"."Мы должны внимательно изучить эти случаи и понять, случается ли это чаще", - отметила она, добавив, что для этого можно отслеживать более крупные группы пациентов на протяжении длительного времени.Она также подчеркнула, что важным остается вопрос о длительности иммунитета к инфекции.<a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravoo" target="_blank">Всемирная организация здравоохранения</a> 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 23 миллионов случаев заражения, свыше 800 тысяч человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200821/1576075548.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, воз, бельгия, нидерланды, в мире

В Нидерландах и Бельгии зафиксировано повторное заражение коронавирусом

11:26 25.08.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГорожане едут на велосипедах по одной из улиц в центре Амстердама
Горожане едут на велосипедах по одной из улиц в центре Амстердама
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Два вылечившихся от коронавируса пациента в Нидерландах и Бельгии вновь заразились COVID-19, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на вирусологов.
Ранее исследователи Университета Гонконга (HKU) сообщили о подтвержденном случае повторного заражения новой коронавирусной инфекцией. Изначально медики не были уверены в том, является ли это повторным заражением или же вирус все это время находился в организме человека. Но генетическое секвенирование показало, что штаммы вируса, выявленные у пациента в апреле и августе, "совершенно разные".
В Нидерландах повторную инфекцию обнаружили у пожилого пациента с ослабленной иммунной системой, сообщила вирусолог Марион Копманс. Она пояснила, что все инфекции имеют разный генетический код и для официального подтверждения повторного заражения необходимо доказать, что РНК коронавируса различается.
В Бельгии повторно заразилась женщина из Лёвена, которая переболела коронавирусом три месяца назад.
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Названа причина повторного заражения коронавирусом
"Есть достаточно различий, чтобы мы могли говорить о другом штамме и второй инфекции", - заявил вирусолог Марк ван Ранст.
У пациентки было мягкое течение инфекции, и тело произвело меньше антител.
"В этом случае антитела с первого раза не помогают в достаточной степени, чтобы предотвратить повторную инфекцию", - добавил он.
По словам Копманс, было ожидаемо, что некоторые пациенты будут заражаться повторно, "но пока не было доказательств".
"Мы должны внимательно изучить эти случаи и понять, случается ли это чаще", - отметила она, добавив, что для этого можно отслеживать более крупные группы пациентов на протяжении длительного времени.
Она также подчеркнула, что важным остается вопрос о длительности иммунитета к инфекции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 23 миллионов случаев заражения, свыше 800 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗБельгияНидерландыВ мире
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