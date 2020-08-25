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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576273143.html
В Москве выявили 681 новый случай коронавируса
Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве - 681, Санкт-Петербурге - 179, Подмосковье - 143, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T10:44
2020-08-25T10:44
распространение нового коронавируса
москва
московская область (подмосковье)
севастополь
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 681, Санкт-Петербурге - 179, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 143, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - четыре, а также Ненецком автономном округе и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> - по два.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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москва, московская область (подмосковье), севастополь, общество

В Москве выявили 681 новый случай коронавируса

10:44 25.08.2020
417
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Работа станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве - 681, Санкт-Петербурге - 179, Подмосковье - 143, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 681, 2. Санкт-Петербург - 179, 3. Московская область - 143", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - четыре, а также Ненецком автономном округе и Севастополе - по два.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
001310
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Распространение нового коронавирусаМоскваМосковская область (Подмосковье)СевастопольОбщество
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