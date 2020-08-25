В России выявили 4696 новых случаев коронавируса
10:43 25.08.2020 (обновлено: 11:28 25.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 4696 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Умерли 120 пациентов с коронавирусом, выздоровели 6652 человека.
На первом месте по числу выявленных больных — по-прежнему Москва (681), за ней идут Санкт-Петербург (179), Подмосковье (143), Ростовская область (130), Хабаровский край (125), Ставрополье (123), Нижегородская (122) и Свердловская области (116).
При этом меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Чечне (семь), на Алтае и в Магаданской области (по шесть), в Еврейской автономной области (четыре), а также в Ненецком АО и Севастополе (по двое).
Накануне сообщалось о 4744 случаях (темпы прироста составляют 0,5 процента, третий день подряд число новых больных плавно снижается). Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 966 189 человек, из них более 16,5 тысячи умерли, 779 тысяч с лишним вылечились.
В мире, согласно информации ВОЗ, число заболевших превысило 23 миллиона, как минимум 800 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано более 5,7 миллиона инфицированных), Бразилия (3,6 миллиона) и Индия (3,1 миллиона).
Россия остается на четвертой строчке, далее следуют ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Испания, Чили, Иран, Аргентина и Великобритания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.