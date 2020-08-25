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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576273084.html
В России выявили 4696 новых случаев коронавируса
За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 4696 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T10:43
2020-08-25T11:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 4696 случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Умерли 120 пациентов с коронавирусом, выздоровели 6652 человека.На первом месте по числу выявленных больных — по-прежнему <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> (681), за ней идут Санкт-Петербург (179), Подмосковье (143), Ростовская область (130), Хабаровский край (125), Ставрополье (123), Нижегородская (122) и Свердловская области (116). При этом меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Чечне (семь), на Алтае и в Магаданской области (по шесть), в Еврейской автономной области (четыре), а также в Ненецком АО и Севастополе (по двое).Накануне сообщалось о 4744 случаях (темпы прироста составляют 0,5 процента, третий день подряд число новых больных плавно снижается). Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 966 189 человек, из них более 16,5 тысячи умерли, 779 тысяч с лишним вылечились.В мире, согласно информации <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших превысило 23 миллиона, как минимум 800 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано более 5,7 миллиона инфицированных), Бразилия (3,6 миллиона) и Индия (3,1 миллиона).Россия остается на четвертой строчке, далее следуют ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Испания, Чили, Иран, Аргентина и Великобритания.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200824/sholban-1576262774.html
https://ria.ru/20200824/infektsii-1576256493.html
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России выявили 4696 новых случаев коронавируса

10:43 25.08.2020 (обновлено: 11:28 25.08.2020)
4067
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 4696 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Умерли 120 пациентов с коронавирусом, выздоровели 6652 человека.
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На первом месте по числу выявленных больных — по-прежнему Москва (681), за ней идут Санкт-Петербург (179), Подмосковье (143), Ростовская область (130), Хабаровский край (125), Ставрополье (123), Нижегородская (122) и Свердловская области (116).
При этом меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Чечне (семь), на Алтае и в Магаданской области (по шесть), в Еврейской автономной области (четыре), а также в Ненецком АО и Севастополе (по двое).
Накануне сообщалось о 4744 случаях (темпы прироста составляют 0,5 процента, третий день подряд число новых больных плавно снижается). Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 966 189 человек, из них более 16,5 тысячи умерли, 779 тысяч с лишним вылечились.
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В мире, согласно информации ВОЗ, число заболевших превысило 23 миллиона, как минимум 800 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано более 5,7 миллиона инфицированных), Бразилия (3,6 миллиона) и Индия (3,1 миллиона).
Россия остается на четвертой строчке, далее следуют ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Испания, Чили, Иран, Аргентина и Великобритания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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