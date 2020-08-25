https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576273056.html

В России за сутки 6652 пациента выздоровели от COVID-19

После коронавируса в России за сутки выписаны 6 652 человека, всего выздоровели 779 747 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T10:42

2020-08-25T10:42

2020-08-25T10:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

иркутская область

рязанская область

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> После коронавируса в России за сутки выписаны 6 652 человека, всего выздоровели 779 747 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 1155 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 310 - в Рязанской области, 219 - в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

иркутская область

рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, иркутская область, рязанская область, общество