https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576273056.html
В России за сутки 6652 пациента выздоровели от COVID-19
После коронавируса в России за сутки выписаны 6 652 человека, всего выздоровели 779 747 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T10:42
2020-08-25T10:42
2020-08-25T10:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
иркутская область
рязанская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_a897c658550b5fc8be24223b92de7fa6.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> После коронавируса в России за сутки выписаны 6 652 человека, всего выздоровели 779 747 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 1155 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 310 - в Рязанской области, 219 - в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
москва
иркутская область
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_240:0:1680:1080_1400x0_80_0_0_b61479279cc2a2b14ad3b5c1cc2cb6e5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, иркутская область, рязанская область, общество