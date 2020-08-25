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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576273056.html
В России за сутки 6652 пациента выздоровели от COVID-19
После коронавируса в России за сутки выписаны 6 652 человека, всего выздоровели 779 747 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T10:42
2020-08-25T10:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
иркутская область
рязанская область
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> После коронавируса в России за сутки выписаны 6 652 человека, всего выздоровели 779 747 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 1155 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 310 - в Рязанской области, 219 - в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
москва
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, иркутская область, рязанская область, общество

В России за сутки 6652 пациента выздоровели от COVID-19

10:42 25.08.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПалаты медицинского стационара
Палаты медицинского стационара
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Палаты медицинского стационара. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. После коронавируса в России за сутки выписаны 6 652 человека, всего выздоровели 779 747 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 652 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России – 779 747", - говорится в сообщении.
В частности, 1155 человек умерли в Москве, 310 - в Рязанской области, 219 - в Иркутской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваИркутская областьРязанская областьОбщество
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