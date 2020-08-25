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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576268522.html
В России провели более 34,8 миллиона тестов на COVID-19
Более 34,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 214... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T08:24
2020-08-25T08:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Более 34,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 214 тысяч человек, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.За сутки в России проведено 187 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 34,8 миллиона тестов на COVID-19

08:24 25.08.2020
242
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудница лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Более 34,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 214 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 34,8 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 214 519 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 187 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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