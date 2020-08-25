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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200825/kontuziya-1576282038.html
Двух российских военных контузило при обстреле патруля в Сирии
Российско-турецкий патруль в Идлибе обстреляли из гранатомета - двое российских военных получили легкие контузии, поврежден бронетранспортер, сообщает Центр... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T13:24
2020-08-25T13:47
война в сирии
сирия
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Российско-турецкий патруль в Идлибе обстреляли из гранатомета - двое российских военных получили легкие контузии, поврежден бронетранспортер, сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сири."Двадцать пятого августа в ходе проведения 23-го совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в районе населенного пункта Урум-Эль-Джауз в южной части зоны деэскалации Идлиб колонна патруля была обстреляна из ручного противотанкового гранатомета. В результате получил повреждения бронетранспортер российской военной полиции. При этом двое российских военнослужащих получили легкие контузии", — говорится в релизе.Сейчас патрулирование прекращено, российские военные вернулись на базу. Пострадавшим на месте оказали медицинскую помощь, состояние их здоровья — удовлетворительное. Поврежденный <a href="http://ria.ru/product_BTR-82/" target="_blank" data-auto="true">БТР-82</a> эвакуирован.Командование российской группировки вместе с турецкими и сирийскими военными выясняет, кто причастен к обстрелу.
https://ria.ru/20200806/1575415362.html
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сирия

Двух российских военных контузило при обстреле патруля в Сирии

13:24 25.08.2020 (обновлено: 13:47 25.08.2020)
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© РИА НовостиРоссийско-турецкий патруль в сирийском Идлибе
Российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе
© РИА Новости
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российско-турецкий патруль в Идлибе обстреляли из гранатомета - двое российских военных получили легкие контузии, поврежден бронетранспортер, сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сири.
"Двадцать пятого августа в ходе проведения 23-го совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в районе населенного пункта Урум-Эль-Джауз в южной части зоны деэскалации Идлиб колонна патруля была обстреляна из ручного противотанкового гранатомета. В результате получил повреждения бронетранспортер российской военной полиции. При этом двое российских военнослужащих получили легкие контузии", — говорится в релизе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
6 августа, 08:00Война в Сирии
"Очистить Идлиб от террористов". Россия и Турция избавляются от радикалов
Сейчас патрулирование прекращено, российские военные вернулись на базу. Пострадавшим на месте оказали медицинскую помощь, состояние их здоровья — удовлетворительное. Поврежденный БТР-82 эвакуирован.
Командование российской группировки вместе с турецкими и сирийскими военными выясняет, кто причастен к обстрелу.
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