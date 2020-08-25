https://ria.ru/20200825/konkurs-1576303849.html

Шесть тысяч школьников вышли в полуфиналы конкурса "Большая перемена"

Шесть тысяч школьников вышли в полуфиналы Всероссийского конкурса "Большая перемена" по итогам дистанционного этапа конкурса - самого масштабного проекта... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T19:12

2020-08-25T19:12

2020-08-25T19:12

алексей комиссаров

образование - общество

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<strong> МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Шесть тысяч школьников вышли в полуфиналы Всероссийского конкурса "Большая перемена" по итогам дистанционного этапа конкурса - самого масштабного проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Komissarov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Комиссаров</a>.Конкурс, цель которого – дать возможность каждому школьнику найти себя и раскрыть свои сильные стороны, стартовал в марте этого года. На дистанционном этапе старшеклассники прошли тестирование, этапы выполнения творческого задания и решения кейсов. Около 60 кейсов по 9 направлениям конкурса подготовили более 30 крупнейших российских компаний и вузов. Защита кейсов на полуфиналах будет проходить в выбранном конкурсантам формате – презентации, проектной работы или театральной постановки. Полуфиналы будут проходить тремя сериями одновременно в трех регионах, соединенных между собой центральной студией в Москве каналами прямой трансляции. Первая серия пройдет с 9 по 20 сентября 2020 года в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах (Московской области, Республике Крым и Нижегородской области). Как сообщил Комиссаров, финал "Большой перемены" состоится в Москве в начале ноября, на него пригласят 1200 школьников и их учителей.В ходе полуфиналов участников ожидает решение тематических кейсов, а также программа по добровольчеству и творческие мастер-классы. "Полуфиналы будут очень насыщенными, ребят ждёт образовательная и полезная программы, рассчитанные на три дня. Основной частью образовательной программы станет кейс-чемпионат, задания для которого подготовили ведущие компании и вузы страны. Также участников ожидают лекции и консультации с экспертами и наставниками", – рассказала координатор проекта "Большая перемена" Наталия Мандрова. При этом полезная программа для каждого региона будет особенной. "Одно из основных направлений конкурса – вовлечение школьников в волонтерскую деятельность. Где-то ребята проведут экологическую акцию, где-то – создадут арт-объект, который может стать символом города, или помогут детям, оставшимся без попечения родителей. Также обязательно пройдут историко-патриотические мероприятия", - пояснила она.Как отметила заместитель министра просвещения РФ Екатерина Толстикова, важной особенностью конкурса является то, что вместе со школьниками участие в нем принимают их педагоги. "Ребята сами выбирали наставников, которых пригласили к участию. Для кого-то это классный руководитель, учитель русского языка или литературы, для кого-то – педагог из школы искусств или тренер из спортивной секции. Совместная работа над решением заданий будет способствовать укреплению доверительных отношений между учениками и учителями", – сказала она.О мероприятиях для наставников полуфиналистов рассказал директор проекта "ПроеКТОриЯ" Светлана Патрикеева. "Ключевым мероприятием станет педагогический коворкинг наставников "Большой перемены", модераторами которого выступят лучшие педагоги страны. Особенностью педагогической программы является интеграция со школьной программой – наши наставники не только посетят лекции и мастер-классы, но и примут участие в кейс-чемпионате", - сообщила <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Patrikeev/" target="_blank" data-auto="true">Патрикеева</a>.Конкурс "Большая перемена" проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа ("Расскажи о главном!"), искусство и творчество ("Я творю!"), экология ("Сохраняй природу!"), среда обитания ("Меняй мир вокруг!"), здоровый образ жизни ("Будь здоров!"), наука и технологии ("Создавай будущее!"), добро ("Делай добро!"), путешествия и туризм ("Познавай Россию!"), историческая память ("Помни!").Финалистами конкурса станут 1200 человек, а победителями – 300 учащихся 8-9 классов и 300 десятиклассников. Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов. Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в "Артек". 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.Организаторами конкурса выступают АНО "РСВ", проект "ПроеКТОриЯ", Российское движение школьников и ФГБУ "<a href="http://ria.ru/organization_Rospatriotcentr/" target="_blank" data-auto="true">Роспатриотцентр</a>". Конкурс проходит при поддержке министерства просвещения РФ, министерства науки и высшего образования РФ и <a href="http://ria.ru/organization_Rosmolodezh/" target="_blank" data-auto="true">Росмолодежи</a>.

https://sn.ria.ru/20200825/shkolniki-1576277269.html

https://ria.ru/20200601/1572278369.html

https://ria.ru/20200623/1573373063.html

https://ria.ru/20200602/1572331806.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей комиссаров, образование - общество