https://ria.ru/20200825/konkurs-1576288198.html

Тюменские предприятия вышли в финал конкурса "Экспортер года"

Пять тюменских компаний вошли в число победителей Всероссийской премии "Экспортер года" различных отраслей несырьевого неэнергетического экспорта в Уральском... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T14:35

2020-08-25T14:35

2020-08-25T14:35

тюменская область

александр моор

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<strong>ТЮМЕНЬ, 25 авг - РИА Новости.</strong> Пять тюменских компаний вошли в число победителей Всероссийской премии "Экспортер года" различных отраслей несырьевого неэнергетического экспорта в Уральском федеральном округе, сообщает пресс-служба губернатора области.В номинации "Экспортер года в сфере АПК" в категории "малое и среднее предпринимательство" все три призовых места заняли тюменские предприятия. Победителем признана компания, занимающаяся производством стартовых кормов рыб и креветок, не имеющих аналогов в России. Доля экспорта в выручке компании составляет 90%, за последний год объем поставок за рубеж вырос на 10%. Еще два тюменских предприятия – "НордЭко" и Заводуковский маслозавод - заняли в этой номинации второе и третье места, соответственно.Компания "Тюменские аэрозоли" стали победителем номинации "Прорыв года". Ассортимент производимой ей продукции составляет 232 наименования, за прошлый год объем экспорта вырос на 40%. Кроме того, инженерно-производственная фирма "Сибнефтеавтоматика" стала второй в номинации "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "Крупный бизнес".Победители региональных конкурсов примут участие в федеральном этапе премии. Церемония награждения лауреатов пройдет на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в ноябре.

https://ria.ru/20200821/otdykh-1576097550.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор