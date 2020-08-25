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Тюменская область
https://ria.ru/20200825/konkurs-1576288198.html
Тюменские предприятия вышли в финал конкурса "Экспортер года"
Пять тюменских компаний вошли в число победителей Всероссийской премии "Экспортер года" различных отраслей несырьевого неэнергетического экспорта в Уральском... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T14:35
2020-08-25T14:35
тюменская область
александр моор
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<strong>ТЮМЕНЬ, 25 авг - РИА Новости.</strong> Пять тюменских компаний вошли в число победителей Всероссийской премии "Экспортер года" различных отраслей несырьевого неэнергетического экспорта в Уральском федеральном округе, сообщает пресс-служба губернатора области.В номинации "Экспортер года в сфере АПК" в категории "малое и среднее предпринимательство" все три призовых места заняли тюменские предприятия. Победителем признана компания, занимающаяся производством стартовых кормов рыб и креветок, не имеющих аналогов в России. Доля экспорта в выручке компании составляет 90%, за последний год объем поставок за рубеж вырос на 10%. Еще два тюменских предприятия – "НордЭко" и Заводуковский маслозавод - заняли в этой номинации второе и третье места, соответственно.Компания "Тюменские аэрозоли" стали победителем номинации "Прорыв года". Ассортимент производимой ей продукции составляет 232 наименования, за прошлый год объем экспорта вырос на 40%. Кроме того, инженерно-производственная фирма "Сибнефтеавтоматика" стала второй в номинации "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "Крупный бизнес".Победители региональных конкурсов примут участие в федеральном этапе премии. Церемония награждения лауреатов пройдет на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в ноябре.
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александр моор

Тюменские предприятия вышли в финал конкурса "Экспортер года"

14:35 25.08.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЛиния производства молочного завода
Линия производства молочного завода
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
ТЮМЕНЬ, 25 авг - РИА Новости. Пять тюменских компаний вошли в число победителей Всероссийской премии "Экспортер года" различных отраслей несырьевого неэнергетического экспорта в Уральском федеральном округе, сообщает пресс-служба губернатора области.
В номинации "Экспортер года в сфере АПК" в категории "малое и среднее предпринимательство" все три призовых места заняли тюменские предприятия. Победителем признана компания, занимающаяся производством стартовых кормов рыб и креветок, не имеющих аналогов в России. Доля экспорта в выручке компании составляет 90%, за последний год объем поставок за рубеж вырос на 10%. Еще два тюменских предприятия – "НордЭко" и Заводуковский маслозавод - заняли в этой номинации второе и третье места, соответственно.
Компания "Тюменские аэрозоли" стали победителем номинации "Прорыв года". Ассортимент производимой ей продукции составляет 232 наименования, за прошлый год объем экспорта вырос на 40%. Кроме того, инженерно-производственная фирма "Сибнефтеавтоматика" стала второй в номинации "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "Крупный бизнес".

"Сегодня увеличение объемов экспорта продукции, особенно агропромышленного комплекса, является одним из приоритетных направлений нашей работы. Мы планируем достичь к концу 2024 года объема экспорта продукции регионального АПК в размере 30 миллионов долларов, что соответствует заявленным планам регионального проекта "Экспорт продукции АПК Тюменской области", который реализуется в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - привели в пресс-службе комментарий губернатора Тюменской области Александра Моора.

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21 августа, 15:08Тюменская область
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Победители региональных конкурсов примут участие в федеральном этапе премии. Церемония награждения лауреатов пройдет на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в ноябре.
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Тюменская областьАлександр Моор
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