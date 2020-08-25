https://ria.ru/20200825/keshbek-1576280465.html

Эксперты рассказали, как кешбэк увеличит турпоток в Калининград

Калининградская область, которая вошла в число лидеров туристических направлений по акции с кешбэком, рассчитывает по итогам 2020 года принять 1,2-1,3 миллиона... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T15:32

2020-08-25T15:32

2020-08-25T15:32

туризм

кешбэк

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

калининградская область

калининград

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Калининградская область, которая вошла в число лидеров туристических направлений по акции с кешбэком, рассчитывает по итогам 2020 года принять 1,2-1,3 миллиона туристов, сообщает АТОР.По данным ассоциации, загрузка объектов размещения в Калининградской области сейчас достигает 99 процентов, на сентябрь выкуплено 70 процентов номеров. Такой аншлаг в регионе видели лишь однажды – в течение двух дней, когда на местном стадионе играли команды Англии и Бельгии во время чемпионата мира по футболу 2018 года.Он уточнил, что в октябре регион также ждет большое количество туристов. Часть из них приедет по турам, купленным в рамках акции с кешбэком. Несмотря на то, что Калининград подключается к ней только с датами заезда с 1 октября, уже первые дни продаж показали наличие интереса к направлению. "Эти данные подтверждают туроператоры. Калининград и область вошли в топ самых запрашиваемых направлений по акции с кешбэком", — проинформировали в АТОР.Большинство гостей по-прежнему приезжает в Калининград и область самостоятельно. Однако в этом году заметен рост потока организованных туристов, отмечают эксперты ассоциации.Программа стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в ней туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Ее необходимо совершить до конца текущего года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям туры с возмещением будут доступны с 1 октября.

https://ria.ru/20200814/1575702021.html

https://ria.ru/20200616/1572756877.html

калининградская область

калининград

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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