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Туризм
https://ria.ru/20200825/keshbek-1576280465.html
Эксперты рассказали, как кешбэк увеличит турпоток в Калининград
Калининградская область, которая вошла в число лидеров туристических направлений по акции с кешбэком, рассчитывает по итогам 2020 года принять 1,2-1,3 миллиона... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T15:32
2020-08-25T15:32
туризм
кешбэк
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
калининградская область
калининград
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Калининградская область, которая вошла в число лидеров туристических направлений по акции с кешбэком, рассчитывает по итогам 2020 года принять 1,2-1,3 миллиона туристов, сообщает АТОР.По данным ассоциации, загрузка объектов размещения в Калининградской области сейчас достигает 99 процентов, на сентябрь выкуплено 70 процентов номеров. Такой аншлаг в регионе видели лишь однажды – в течение двух дней, когда на местном стадионе играли команды Англии и Бельгии во время чемпионата мира по футболу 2018 года.Он уточнил, что в октябре регион также ждет большое количество туристов. Часть из них приедет по турам, купленным в рамках акции с кешбэком. Несмотря на то, что Калининград подключается к ней только с датами заезда с 1 октября, уже первые дни продаж показали наличие интереса к направлению. "Эти данные подтверждают туроператоры. Калининград и область вошли в топ самых запрашиваемых направлений по акции с кешбэком", — проинформировали в АТОР.Большинство гостей по-прежнему приезжает в Калининград и область самостоятельно. Однако в этом году заметен рост потока организованных туристов, отмечают эксперты ассоциации.Программа стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в ней туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Ее необходимо совершить до конца текущего года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям туры с возмещением будут доступны с 1 октября.
https://ria.ru/20200814/1575702021.html
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калининградская область
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кешбэк, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, калининградская область, калининград

Эксперты рассказали, как кешбэк увеличит турпоток в Калининград

15:32 25.08.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоОтдыхающие на берегу Балтийского моря в районе города Светлогорска
Отдыхающие на берегу Балтийского моря в районе города Светлогорска
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Калининградская область, которая вошла в число лидеров туристических направлений по акции с кешбэком, рассчитывает по итогам 2020 года принять 1,2-1,3 миллиона туристов, сообщает АТОР.
По данным ассоциации, загрузка объектов размещения в Калининградской области сейчас достигает 99 процентов, на сентябрь выкуплено 70 процентов номеров. Такой аншлаг в регионе видели лишь однажды – в течение двух дней, когда на местном стадионе играли команды Англии и Бельгии во время чемпионата мира по футболу 2018 года.
"Если в преддверии восстановления туриндустрии в регионе в планах было принять около 900 тысяч туристов за сезон, то сейчас стало очевидно, что реальность превзошла ожидания. К концу года в Калининградскую область приедет не менее 1,2-1,3 миллиона туристов", — заявил министр культуры и туризма области Андрей Ермак.
Он уточнил, что в октябре регион также ждет большое количество туристов. Часть из них приедет по турам, купленным в рамках акции с кешбэком. Несмотря на то, что Калининград подключается к ней только с датами заезда с 1 октября, уже первые дни продаж показали наличие интереса к направлению.
"Эти данные подтверждают туроператоры. Калининград и область вошли в топ самых запрашиваемых направлений по акции с кешбэком", — проинформировали в АТОР.
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Большинство гостей по-прежнему приезжает в Калининград и область самостоятельно. Однако в этом году заметен рост потока организованных туристов, отмечают эксперты ассоциации.
Программа стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в ней туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Ее необходимо совершить до конца текущего года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям туры с возмещением будут доступны с 1 октября.
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