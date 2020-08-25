https://ria.ru/20200825/karta-1576106290.html

На все случаи жизни: какие услуги доступны с единой картой жителя

Жителям Архангельской области больше не придется искать в сумке нужную транспортную или скидочную карту — с конца 2020 года в регионе начнут выпускать единую... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T08:00

2020-08-25T08:00

2020-08-25T10:18

хорошие новости

хорошие новости

архангельская область

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Жителям Архангельской области больше не придется искать в сумке нужную транспортную или скидочную карту — с конца 2020 года в регионе начнут выпускать единую карту жителя, на которой будут доступны разные услуги. Социальную, банковскую, транспортную, идентификационную, скидочную и бонусную карты интегрируют в одном носителе."Для жителей Архангельской области станут доступными различные сервисы и услуги, включая персональные меры социальной поддержки, сервисы для самозанятых, получение информации о ближайших городских мероприятиях, новых выставках в музеях, постановках в театрах, получение скидок в магазинах, оплата проезда на общественном транспорте, осуществление прохода по карте на работу, в школу или иное место обучения, а также оплата питания, посещение библиотеки, учреждений здравоохранения", — сообщили в администрации области.Еще одно преимущество карты — это дополнительные скидки. В регионе ведутся переговоры с торговыми сетями и местными производителями об интеграции их бонусных систем в единую карту жителя. К системе готовы подключиться и аптечные сети, которые будут предоставлять скидки на медикаменты. Также прорабатывается возможность специальных предложений, таких как скидка на определенные товары ветеранам к Дню Победы, скидки многодетным матерям к Дню матери.Помимо этого, для гостей города по карте гостя будет действовать специальная цена в сувенирных лавках.Запуск услуг будет постепенным. Так, без интеграции с банковскими приложениями карта будет доступна к концу 2020 года, а система, интегрированная с картой "МИР", — в 2021 году.Единую карту можно будет получить в офисе оператора ГИС "Единая карта жителя Архангельской области", в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в офисах "Почты России", а банковскую карту с интегрированным проектом "Единая карта жителя Архангельской области" — в офисе ближайшего банка. Любая карта "МИР" будет поддерживать весь спектр услуг.Как отметили в администрации Архангельской области, за сохранность личных данных жители региона могут не беспокоиться: они собираются с письменного согласия, хранятся и обрабатываются с использованием средств криптозащиты.

https://ria.ru/20180524/1521284405.html

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архангельская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, архангельская область