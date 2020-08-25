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Новикомбанк профинансирует инвестпроект производства тракторов ANT- 4135F
Новикомбанк, опорный Банк госкорпорации Ростех, в рамках Форума "Армия 2020", подписал кредитное соглашение на 1,5 миллиарда рублей с холдингом НПО... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T18:53
2020-08-25T18:53
новикомбанк
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Novikombank/" target="_blank" data-auto="true">Новикомбанк</a>, опорный Банк госкорпорации <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>, в рамках Форума "Армия 2020", подписал кредитное соглашение на 1,5 миллиарда рублей с холдингом НПО "<a href="http://ria.ru/organization_NPO_Vysokotochnye_kompleksy/" target="_blank" data-auto="true">Высокоточные комплексы</a>" о финансировании инвестиционного проекта по производству тракторов второго тягового класса ANT-4135F, сообщает пресс-служба банка. Проект реализуется при поддержке Минпромторга РФ, производство будет организовано на АО "Ковровский электромеханический завод". Как отмечается в сообщении, трактор ANT-4135F - многофункциональная машина с навесными, полунавесными, прицепными сельскохозяйственными агрегатами и орудиями. Трактор может быть использован как для сельскохозяйственных, в том числе, почвообрабатывающих, посевных, мелиоративных, так и для транспортных работ. Трактор оснащен мощным двигателем, занимает второе место среди моделей конкурентов по минимальному расходу топлива.
https://ria.ru/20200821/novikombank-1576091548.html
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новикомбанк, новости компаний - экономика

Новикомбанк профинансирует инвестпроект производства тракторов ANT- 4135F

18:53 25.08.2020
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© ЗАО АКБ «Новикомбанк»Логотип Новикомбанка
Логотип Новикомбанка
© ЗАО АКБ «Новикомбанк»
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Новикомбанк, опорный Банк госкорпорации Ростех, в рамках Форума "Армия 2020", подписал кредитное соглашение на 1,5 миллиарда рублей с холдингом НПО "Высокоточные комплексы" о финансировании инвестиционного проекта по производству тракторов второго тягового класса ANT-4135F, сообщает пресс-служба банка.
Проект реализуется при поддержке Минпромторга РФ, производство будет организовано на АО "Ковровский электромеханический завод".
"Этот проект — хороший практический пример диверсификации высокотехнологичных производств. Локализация производства такой машины в России позволяет решить сразу несколько стратегических задач: во-первых, снизить ее себестоимость, во-вторых, увеличить долю гражданской продукции в общем объеме реализованных проектов и, наконец, повысить качество технического оснащения отечественного агрокомплекса", - привели в пресс-службе слова председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой на подписании документа.
Как отмечается в сообщении, трактор ANT-4135F - многофункциональная машина с навесными, полунавесными, прицепными сельскохозяйственными агрегатами и орудиями. Трактор может быть использован как для сельскохозяйственных, в том числе, почвообрабатывающих, посевных, мелиоративных, так и для транспортных работ. Трактор оснащен мощным двигателем, занимает второе место среди моделей конкурентов по минимальному расходу топлива.
Форум Армия-2020
21 августа, 13:28
Новикомбанк подпишет соглашения на 100 млрд рублей на форуме "Армия"
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НовикомбанкНовости компаний - Экономика
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