https://ria.ru/20200825/investproekt-1576301919.html

Новикомбанк профинансирует инвестпроект производства тракторов ANT- 4135F

Новикомбанк, опорный Банк госкорпорации Ростех, в рамках Форума "Армия 2020", подписал кредитное соглашение на 1,5 миллиарда рублей с холдингом НПО... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T18:53

2020-08-25T18:53

2020-08-25T18:53

новикомбанк

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Novikombank/" target="_blank" data-auto="true">Новикомбанк</a>, опорный Банк госкорпорации <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>, в рамках Форума "Армия 2020", подписал кредитное соглашение на 1,5 миллиарда рублей с холдингом НПО "<a href="http://ria.ru/organization_NPO_Vysokotochnye_kompleksy/" target="_blank" data-auto="true">Высокоточные комплексы</a>" о финансировании инвестиционного проекта по производству тракторов второго тягового класса ANT-4135F, сообщает пресс-служба банка. Проект реализуется при поддержке Минпромторга РФ, производство будет организовано на АО "Ковровский электромеханический завод". Как отмечается в сообщении, трактор ANT-4135F - многофункциональная машина с навесными, полунавесными, прицепными сельскохозяйственными агрегатами и орудиями. Трактор может быть использован как для сельскохозяйственных, в том числе, почвообрабатывающих, посевных, мелиоративных, так и для транспортных работ. Трактор оснащен мощным двигателем, занимает второе место среди моделей конкурентов по минимальному расходу топлива.

https://ria.ru/20200821/novikombank-1576091548.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новикомбанк, новости компаний - экономика