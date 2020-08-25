Новикомбанк профинансирует инвестпроект производства тракторов ANT- 4135F
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Новикомбанк, опорный Банк госкорпорации Ростех, в рамках Форума "Армия 2020", подписал кредитное соглашение на 1,5 миллиарда рублей с холдингом НПО "Высокоточные комплексы" о финансировании инвестиционного проекта по производству тракторов второго тягового класса ANT-4135F, сообщает пресс-служба банка.
Проект реализуется при поддержке Минпромторга РФ, производство будет организовано на АО "Ковровский электромеханический завод".
"Этот проект — хороший практический пример диверсификации высокотехнологичных производств. Локализация производства такой машины в России позволяет решить сразу несколько стратегических задач: во-первых, снизить ее себестоимость, во-вторых, увеличить долю гражданской продукции в общем объеме реализованных проектов и, наконец, повысить качество технического оснащения отечественного агрокомплекса", - привели в пресс-службе слова председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой на подписании документа.
Как отмечается в сообщении, трактор ANT-4135F - многофункциональная машина с навесными, полунавесными, прицепными сельскохозяйственными агрегатами и орудиями. Трактор может быть использован как для сельскохозяйственных, в том числе, почвообрабатывающих, посевных, мелиоративных, так и для транспортных работ. Трактор оснащен мощным двигателем, занимает второе место среди моделей конкурентов по минимальному расходу топлива.
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