https://ria.ru/20200825/ideologiya-1576292112.html
Никита Михалков рассказал, какая у России идеология
Режиссер Никита Михалков в ходе круглого стола на форуме "Армия-2020" назвал единственной идеологией России государственную идеологию. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T15:30
2020-08-25T15:30
2020-08-25T15:47
россия
форум "армия — 2020"
руслан цаликов
никита михалков
общество
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<strong>КУБИНКА (Московская область), 25 авг – РИА Новости.</strong> Режиссер <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Mikhalkov/" target="_blank" data-auto="true">Никита Михалков</a> в ходе круглого стола на <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020/" target="_blank">форуме "Армия-2020"</a> назвал единственной идеологией России государственную идеологию.Первый замминистра обороны <a href="http://ria.ru/person_ruslan_calikov/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Цаликов</a> со своей стороны заявил, что оппоненты ведут против России информационную борьбу, нацеливаясь на "наши успехи". При этом Россия, по его словам, "себе такое поведение не позволяет".
https://radiosputnik.ria.ru/20200502/1570893605.html
Михаил Мокрецов
Ну, и в чём же "национальные интересы страны" по мнению мэтра? Страна заинтересована в распродаже своих природных ресурсов с одновременным выводом вырученных от продажи средств за рубеж? Или заинтересована в том, чтобы все эти ресурсы были в "надёжных руках надёжных людей" из кооператива "Озеро"? И с младых ногтей нужно прививать детям, что "барину - бариново, а холопу -холопово"? Увы, именно это мы пока видим.
56
МадамMadam Broshkina
Вся эта , как бы , война за историю , что называется , для отвода глаз : мы , мол , в одной лодке и одного рода - племени . А на деле : с начала года вывод денег из страны вырос более чем на 50% и это на фоне падения производства , роста числа бедных , безработицы и массового снижения доходов !
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11
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, форум "армия — 2020", руслан цаликов, никита михалков, общество