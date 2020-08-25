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https://ria.ru/20200825/ideologiya-1576292112.html
Никита Михалков рассказал, какая у России идеология
Режиссер Никита Михалков в ходе круглого стола на форуме "Армия-2020" назвал единственной идеологией России государственную идеологию. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T15:30
2020-08-25T15:47
россия
форум "армия — 2020"
руслан цаликов
никита михалков
общество
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<strong>КУБИНКА (Московская область), 25 авг – РИА Новости.</strong> Режиссер <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Mikhalkov/" target="_blank" data-auto="true">Никита Михалков</a> в ходе круглого стола на <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020/" target="_blank">форуме "Армия-2020"</a> назвал единственной идеологией России государственную идеологию.Первый замминистра обороны <a href="http://ria.ru/person_ruslan_calikov/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Цаликов</a> со своей стороны заявил, что оппоненты ведут против России информационную борьбу, нацеливаясь на "наши успехи". При этом Россия, по его словам, "себе такое поведение не позволяет".
https://radiosputnik.ria.ru/20200502/1570893605.html
Ну, и в чём же "национальные интересы страны" по мнению мэтра? Страна заинтересована в распродаже своих природных ресурсов с одновременным выводом вырученных от продажи средств за рубеж? Или заинтересована в том, чтобы все эти ресурсы были в "надёжных руках надёжных людей" из кооператива "Озеро"? И с младых ногтей нужно прививать детям, что "барину - бариново, а холопу -холопово"? Увы, именно это мы пока видим.
56
Вся эта , как бы , война за историю , что называется , для отвода глаз : мы , мол , в одной лодке и одного рода - племени . А на деле : с начала года вывод денег из страны вырос более чем на 50% и это на фоне падения производства , роста числа бедных , безработицы и массового снижения доходов !
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россия
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россия, форум "армия — 2020", руслан цаликов, никита михалков, общество

Никита Михалков рассказал, какая у России идеология

15:30 25.08.2020 (обновлено: 15:47 25.08.2020)
13658
© РИА Новости / Александр НатрускинПредседатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на IX Международной конференции "Зиновьевские чтения"
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на IX Международной конференции Зиновьевские чтения
© РИА Новости / Александр Натрускин
КУБИНКА (Московская область), 25 авг – РИА Новости. Режиссер Никита Михалков в ходе круглого стола на форуме "Армия-2020" назвал единственной идеологией России государственную идеологию.
"Сегодня идеология у России одна - национальные интересы страны, это должно с молодых ногтей прививаться детям", - сказал режиссер в ходе мероприятия под названием "Психологическая оборона. Борьба за историю - борьба за будущее".
Первый замминистра обороны Руслан Цаликов со своей стороны заявил, что оппоненты ведут против России информационную борьбу, нацеливаясь на "наши успехи". При этом Россия, по его словам, "себе такое поведение не позволяет".
Режиссер Никита Михалков
2 мая, 14:03Акценты
Михалков накинулся на ГрефаИменитый режиссер Никита Михалков с чего-то решил, что удаленное обучение школьников и студентов теперь будет постоянным, а пандемия коронавируса и вовсе на руку либеральным властям, которые вроде как ей (пандемией) и управляют.
140902730
Обсудить 11
РоссияФорум "Армия — 2020"Руслан ЦаликовНикита МихалковОбщество
Популярные комментарии
Ну, и в чём же "национальные интересы страны" по мнению мэтра? Страна заинтересована в распродаже своих природных ресурсов с одновременным выводом вырученных от продажи средств за рубеж? Или заинтересована в том, чтобы все эти ресурсы были в "надёжных руках надёжных людей" из кооператива "Озеро"? И с младых ногтей нужно прививать детям, что "барину - бариново, а холопу -холопово"? Увы, именно это мы пока видим.
25 августа, 15:41
Михаил Мокрецов
32101022
Вся эта , как бы , война за историю , что называется , для отвода глаз : мы , мол , в одной лодке и одного рода - племени . А на деле : с начала года вывод денег из страны вырос более чем на 50% и это на фоне падения производства , роста числа бедных , безработицы и массового снижения доходов !
25 августа, 15:41
М МадамMadam Broshkina
26004020
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