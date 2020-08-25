https://ria.ru/20200825/gosfilmofond-1576273481.html

Елена Филатова: у "цифры" существенные преимущества перед пленкой

Госфильмофонд России – это основной киноархив страны, в фондах которого хранится более миллиона отечественных и зарубежных фильмов, а также огромный архив... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T12:00

2020-08-25T12:00

2020-08-25T16:54

культура

елена филатова

госфильмофонд рф

интервью - авторы

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<em><a href="https://ria.ru/organization_Gosfilmofond_RF" target="_blank">Госфильмофонд России</a> – это основной киноархив страны, в фондах которого хранится более миллиона отечественных и зарубежных фильмов, а также огромный архив бумажных документов. Новый руководитель Госфильмофонда <a href="https://ria.ru/person_elena-filatova-" target="_blank">Елена Филатова</a> рассказала корреспонденту РИА Новости Нелли Бондаренко о планах по оцифровке в рамках нацпроекта, преимуществах "цифры" перед пленкой, а также поделилась, какие процедуры проходит пленка в процессе оцифровки.</em><strong>— Елена Вячеславовна, в планах Госфильмофонда оцифровка более 20 тысяч фильмов в рамках национального проекта "Культура". Как продвигается работа в этом направлении?</strong>— Есть небольшое различие в терминологии. В рамках национального проекта планируется оцифровка 22,5 тысячи фильмовых материалов, а не фильмов. В пленочном варианте за единицу хранения принято считать ролик изображения и звуковую фонограмму. Комплект на весь фильм может состоять из роликов изображения и фонограмм различных типов, они и называются фильмовыми материалами. В 2020 году нам необходимо оцифровать 2,5 тысячи фильмовых материалов, что составляет 850 фильмов. Ситуация с COVID-19, безусловно, внесла свои коррективы в график, сейчас мы наращиваем темп для выполнения плановых показателей.<strong>— А после 2020 года?</strong>— Национальный проект рассчитан до 2024 года. С 2021 года мы планируем оцифровывать по пять тысяч фильмовых материалов в год.<strong>— Оборудование позволяет получить материалы высокого качества?</strong>— Технических характеристик нашего оборудования достаточно для получения цифровой копии в несжатом формате с разрешением 4К. Проведенные нами исследования и консультации, в том числе со специалистами научно-исследовательского кинофотоинститута (НИКФИ), подтверждают, что для большинства типов кинопленок такого разрешения достаточно.<strong>— Как технически протекает процесс оцифровки?</strong>— Процесс оцифровки, то есть перевода изображения или звука из пленочного в цифровой формат, требует как использования высокотехнологичного оборудования, так и участия квалифицированного, разнопланового производственного персонала.Для нас сейчас важнее всего сохранить то, что может быть утеряно навсегда. С одной стороны, пленка является очень долгосрочным инструментом хранения – срок ее жизни в зависимости от типа может составлять от шестидесяти до ста и более лет. С другой стороны, пленка имеет сложный состав компонентов и химические процессы могут привести к преждевременной порче или полной ее гибели.<strong>— Перед оцифровкой пленка проходит какие-то процедуры?</strong>— Конечно. Она проходит множество стадий подготовки. Хранится пленка при определенных температурно-влажностных условиях. Сначала происходит температурная адаптация, затем происходит оценка состояния пленки, и в зависимости от результатов оценки оптическая пленка направляется либо на ультразвуковую чистку, либо на промывку и реставрацию в лабораторию. И только после выполнения указанных технологических операций пленка направляется на сканирование.<strong>— А что потом?</strong>— Полученные цифровые копии изображения и фонограммы также проходят несколько технологических стадий, в которых задействованы как программно-аппаратные средства, так и высококвалифицированные специалисты: реставраторы и операторы видео- и аудиоконтроля.<strong>— Кропотливая у них работа?</strong>— Сканирование оптической пленки происходит покадрово, то есть каждый кадр – это самостоятельный файл статичного изображения. То есть для того, чтобы в дальнейшем можно было показать зрителям готовый результат, требуется еще дополнительная обработка полученного изображения – цветокоррекция, сбор в секвенцию, сведение изображения со звуковыми фонограммами, транскодирование и иные технологические процессы.<strong>— Какие преимущества у "цифры"?</strong>— Преимущества существенные. Отсутствие необходимости в предварительной мокрой обработке, чистке и других операциях, связанных с работой с оптической пленкой перед ее использованием, в том числе и для копирования, конвертация в любые форматы. Плюс возможность автоматизации производственных процессов.Безусловно, перевод киноизображения на цифровой носитель необходим в связи с развитием технологий. Во многих случаях можно было бы обойтись без пленочного материала, который каждый раз при перемещении из специально оборудованного хранилища подвергается колебанию температуры и влажности. К сожалению, очень частые перепады могут привести к необратимым химическим реакциям, убивающим пленку, поэтому для ознакомительной работы, частного использования или подбора необходимого материала можно и нужно использовать цифровые носители. Но для обработки фонда и проведения научной работы важно использование только пленочных материалов.<strong>— А те фильмы, которые уже оцифрованы, можно найти в открытом доступе?</strong>— В социальных сетях архивы Госфильмофонда выкладываются достаточно регулярно. У нас есть YouTube-канал, пользователь также может зайти на наш сайт и посмотреть фильм там. Например, в рамках празднования 75-летия Победы было оцифровано и выложено в общий доступ 25 фильмов.<strong>— Расскажите о ближайших проектах Госфильмофонда.</strong>— В августе в Болонье (Италия) должен открыться фестиваль "Найденное кино", на котором Госфильмофонд России выступает участником программы, посвященной творчеству женщин-режиссеров СССР. Так же, как и в предыдущие годы, в День российского кино 27 августа в кинотеатре "Иллюзион" пройдут специальные показы фильмов из коллекции Госфильмофонда, у нас подготовлена отдельная программа, которая называется "СовершенноЛЕТНИЕ фильмы". Это будет легкое советское кино про любовь, дружбу и солнце. Также 28 августа специальным показом мы поддержим ежегодную всероссийскую акцию "Ночь кино". Плюс в День города Москвы 6 сентября в кинотеатре пройдет специальная программа показов, на афишных стендах в парках города будут размещены плакаты и фотографии из кинофильмов.<strong>— Какие планы у Госфильмофонда на ближайшие несколько лет?</strong>— В текущем году мы планируем расширить потенциальные объемы хранения самой библиотеки и подготовить площадку для ее размещения, отвечающую всем необходимым требованиям. В следующем году планируем начать создавать единую цифровую среду, которая будет включать в себя целый ряд систем: ведение базы данных всех материалов, в том числе и цифровых, систему управления правами, проектами и задачами. Также мы планируем приступить к оцифровке внутреннего документального архива, хотя это решение пока находится на стадии проработки. Сейчас бумажный документальный архив содержит порядка трех миллионов страниц, описывающих состояние и движение всего пленочного фонда. Каждая страница будет отсканирована, загружена в систему, а некоторая информация будет переведена в текстовом или числовом виде в саму базу данных.<strong>— А что помимо внутренней автоматизации?</strong>— Мы планируем также расширять и внешние сервисы – создать и по мере оцифровки расширять онлайн-каталог фильмов, в том числе и с возможностью просмотра в низком разрешении. Помимо цифровизации самих сервисов на базе Госфильмофонда планируем совместно с НИКФИ создать Центр исследований, целью которого станет создание нормативной базы по хранению пленочного фонда, его оцифровке. Это некая стандартизация. "Цифра" вообще не стандартизирована, поскольку она очень быстро меняется. И нам важно зафиксировать стандарты хранения с учетом накопленного опыта.

https://ria.ru/20200709/1574106863.html

https://ria.ru/20200514/1571462167.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена филатова , госфильмофонд рф, интервью - авторы