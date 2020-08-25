https://ria.ru/20200825/golosovanie-1576273364.html

ЦИК проведет тестирование онлайн-голосования с участием избирателей

ЦИК России проведет общественное тестирование системы дистанционного электронного голосования 31 августа с участием избирателей и экспертов, говорится в... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T10:49

2020-08-25T10:49

2020-08-25T10:49

цик рф

госдума рф

курская область

ярославская область

политика

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК России</a> проведет общественное тестирование системы дистанционного электронного голосования 31 августа с участием избирателей и экспертов, говорится в сообщении на <a href="http://www.cikrf.ru/" target="_blank">сайте </a>ЦИК.Отмечается, что в тестировании примут участие избиратели, подавшие заявления на участие в дистанционном электронном голосовании в Сеймском одномандатном избирательном округе № 110 в <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курской области</a> и Ярославском одномандатном избирательном округе № 194 в Ярославской области, а также представители экспертного сообщества.Дополнительные выборы депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по четырем одномандатным округам пройдут в единый день голосования 13 сентября в Курской, Ярославской, Пензенской областях, а также в Татарстане. Жители Курской и Ярославской области смогут воспользоваться электронным дистанционным голосованием.

https://ria.ru/20200706/1573940732.html

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курская область

ярославская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цик рф, госдума рф, курская область, ярославская область, политика