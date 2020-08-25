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ЦИК проведет тестирование онлайн-голосования с участием избирателей
ЦИК России проведет общественное тестирование системы дистанционного электронного голосования 31 августа с участием избирателей и экспертов, говорится в... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T10:49
2020-08-25T10:49
цик рф
госдума рф
курская область
ярославская область
политика
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК России</a> проведет общественное тестирование системы дистанционного электронного голосования 31 августа с участием избирателей и экспертов, говорится в сообщении на <a href="http://www.cikrf.ru/" target="_blank">сайте </a>ЦИК.Отмечается, что в тестировании примут участие избиратели, подавшие заявления на участие в дистанционном электронном голосовании в Сеймском одномандатном избирательном округе № 110 в <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курской области</a> и Ярославском одномандатном избирательном округе № 194 в Ярославской области, а также представители экспертного сообщества.Дополнительные выборы депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по четырем одномандатным округам пройдут в единый день голосования 13 сентября в Курской, Ярославской, Пензенской областях, а также в Татарстане. Жители Курской и Ярославской области смогут воспользоваться электронным дистанционным голосованием.
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цик рф, госдума рф, курская область, ярославская область, политика

ЦИК проведет тестирование онлайн-голосования с участием избирателей

10:49 25.08.2020
821
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭлектронное голосование
Электронное голосование
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Электронное голосование. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ЦИК России проведет общественное тестирование системы дистанционного электронного голосования 31 августа с участием избирателей и экспертов, говорится в сообщении на сайте ЦИК.
Отмечается, что в тестировании примут участие избиратели, подавшие заявления на участие в дистанционном электронном голосовании в Сеймском одномандатном избирательном округе № 110 в Курской области и Ярославском одномандатном избирательном округе № 194 в Ярославской области, а также представители экспертного сообщества.
"В рамках общественного тестирования будет проводиться презентация организационно-технических аспектов дистанционного электронного голосования. В презентации примут участие представители ЦИК России, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ПАО "Ростелеком", представители политических партий и экспертного сообщества", - отметили в ЦИК.
Дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам пройдут в единый день голосования 13 сентября в Курской, Ярославской, Пензенской областях, а также в Татарстане. Жители Курской и Ярославской области смогут воспользоваться электронным дистанционным голосованием.
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
6 июля, 11:30
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