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Биография Геннадия Гатилова
Российский дипломат, постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Михайлович Гатилов родился 25... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T00:25
2020-08-25T00:25
геннадий гатилов
справки
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Российский дипломат, постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Михайлович Гатилов <a href="http://www.mid.ru/activity/shots/personnel/extraordinary_ambassador" target="_blank">родился 25 августа 1950 года</a>. В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). С 1972 года работает в системе МИД на различных должностях в центральном аппарате и за рубежом. В 1972-1977 годах – атташе, третий секретарь посольства СССР в Египте. В 1977-1980 годах – третий секретарь отдела международных организаций МИД СССР. В 1980-1984 годах – второй секретарь, первый секретарь посольства СССР в Иордании. В 1984-1992 годах – первый секретарь, советник, эксперт, начальник отдела Управления международных организаций МИД России. В 1992-1997 годах – советник, заведующий политической референтурой Постоянного представительства России при ООН. В 1997-1999 годах занимал пост заместителя директора департамента международных организаций МИД России. В 1999-2004 годах – первый заместитель Постоянного представителя России при ООН. С марта по июль 2004 года – исполняющий обязанности Постоянного представителя России при ООН. В 2004-2008 годах – старший советник канцелярии генерального секретаря ООН. В 2008-2011 годах – директор департамента международных организаций МИД России. С января 2011 года <a href="https://geneva.mid.ru/postoannyj-predstavitel-rossijskoj-federacii-pri-otdelenii-oon-i-drugih-mo-v-zeneve" target="_blank">занимал пост</a> заместителя министра иностранных дел Российской Федерации. 31 января 2018 года указом президента <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201802010002" target="_blank">назначен</a> постоянным представителем Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве и постоянным представителем при Конференции по разоружению в Женеве по совместительству. <a href="https://ria.ru/person_Gennadijj_Gatilov" target="_blank">Геннадий Гатилов</a> принимал участие в работе многих сессий Генеральной Ассамблеи и других международных форумах. Являлся заместителем представителя РФ в Совете Безопасности ООН. <a href="https://eritrea.mid.ru/en_GB/gatilov-gennadij-mihajlovic" target="_blank">Владеет</a> английским и арабским языками. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (2010). Награжден орденами Дружбы (<a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/29987" target="_blank">2009</a>), Почета (<a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/38894/page/2" target="_blank">2014</a>), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (<a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210003?index=19&amp;rangeSize=1" target="_blank">2020</a>). Отмечен Почетной грамотой президента Российской Федерации (2009), имеет Благодарность президента Российской Федерации (2013).<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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РИА Новости
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геннадий гатилов, справки

Биография Геннадия Гатилова

00:25 25.08.2020
68
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Архивное фото
Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский дипломат, постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Михайлович Гатилов родился 25 августа 1950 года.
В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
С 1972 года работает в системе МИД на различных должностях в центральном аппарате и за рубежом.
В 1972-1977 годах – атташе, третий секретарь посольства СССР в Египте.
В 1977-1980 годах – третий секретарь отдела международных организаций МИД СССР.
В 1980-1984 годах – второй секретарь, первый секретарь посольства СССР в Иордании.
В 1984-1992 годах – первый секретарь, советник, эксперт, начальник отдела Управления международных организаций МИД России.
В 1992-1997 годах – советник, заведующий политической референтурой Постоянного представительства России при ООН.
В 1997-1999 годах занимал пост заместителя директора департамента международных организаций МИД России.
В 1999-2004 годах – первый заместитель Постоянного представителя России при ООН.
С марта по июль 2004 года – исполняющий обязанности Постоянного представителя России при ООН.
В 2004-2008 годах – старший советник канцелярии генерального секретаря ООН.
В 2008-2011 годах – директор департамента международных организаций МИД России.
С января 2011 года занимал пост заместителя министра иностранных дел Российской Федерации.
31 января 2018 года указом президента назначен постоянным представителем Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве и постоянным представителем при Конференции по разоружению в Женеве по совместительству.
Геннадий Гатилов принимал участие в работе многих сессий Генеральной Ассамблеи и других международных форумах. Являлся заместителем представителя РФ в Совете Безопасности ООН.
Владеет английским и арабским языками.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (2010).
Награжден орденами Дружбы (2009), Почета (2014), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2020). Отмечен
Почетной грамотой президента Российской Федерации (2009), имеет Благодарность президента Российской Федерации (2013).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Геннадий ГатиловСправки
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