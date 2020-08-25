https://ria.ru/20200825/gatilov-1576262517.html

Биография Геннадия Гатилова

Российский дипломат, постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Михайлович Гатилов родился 25... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T00:25

2020-08-25T00:25

2020-08-25T00:25

геннадий гатилов

справки

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Российский дипломат, постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Михайлович Гатилов <a href="http://www.mid.ru/activity/shots/personnel/extraordinary_ambassador" target="_blank">родился 25 августа 1950 года</a>. В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). С 1972 года работает в системе МИД на различных должностях в центральном аппарате и за рубежом. В 1972-1977 годах – атташе, третий секретарь посольства СССР в Египте. В 1977-1980 годах – третий секретарь отдела международных организаций МИД СССР. В 1980-1984 годах – второй секретарь, первый секретарь посольства СССР в Иордании. В 1984-1992 годах – первый секретарь, советник, эксперт, начальник отдела Управления международных организаций МИД России. В 1992-1997 годах – советник, заведующий политической референтурой Постоянного представительства России при ООН. В 1997-1999 годах занимал пост заместителя директора департамента международных организаций МИД России. В 1999-2004 годах – первый заместитель Постоянного представителя России при ООН. С марта по июль 2004 года – исполняющий обязанности Постоянного представителя России при ООН. В 2004-2008 годах – старший советник канцелярии генерального секретаря ООН. В 2008-2011 годах – директор департамента международных организаций МИД России. С января 2011 года <a href="https://geneva.mid.ru/postoannyj-predstavitel-rossijskoj-federacii-pri-otdelenii-oon-i-drugih-mo-v-zeneve" target="_blank">занимал пост</a> заместителя министра иностранных дел Российской Федерации. 31 января 2018 года указом президента <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201802010002" target="_blank">назначен</a> постоянным представителем Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве и постоянным представителем при Конференции по разоружению в Женеве по совместительству. <a href="https://ria.ru/person_Gennadijj_Gatilov" target="_blank">Геннадий Гатилов</a> принимал участие в работе многих сессий Генеральной Ассамблеи и других международных форумах. Являлся заместителем представителя РФ в Совете Безопасности ООН. <a href="https://eritrea.mid.ru/en_GB/gatilov-gennadij-mihajlovic" target="_blank">Владеет</a> английским и арабским языками. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (2010). Награжден орденами Дружбы (<a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/29987" target="_blank">2009</a>), Почета (<a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/38894/page/2" target="_blank">2014</a>), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (<a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210003?index=19&rangeSize=1" target="_blank">2020</a>). Отмечен Почетной грамотой президента Российской Федерации (2009), имеет Благодарность президента Российской Федерации (2013).<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий гатилов, справки